Νέες φωτογραφίες σε δημοπρασίες μετά την Καισαριανή
Ελλάδα 25 Μαΐου 2026, 06:00

Νέες φωτογραφίες σε δημοπρασίες μετά την Καισαριανή

Τόσο ο Βέλγος όσο και άλλοι έμποροι συνεχίζουν να πουλάνε ιστορικά ντοκουμέντα από την κατοχική Ελλάδα

Μιχάλης Γελασάκης
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Ό,τι ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών με κάποιους από τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 δεν είχε προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία. Συγκλονιστικές εικόνες μετρημένες στα δάχτυλα προκάλεσαν έντονες συζητήσεις, ακόμα και αντιπαραθέσεις, επί μέρες τόσο στο ψηφιακό όσο και στο αναλογικό μας περιβάλλον.

Κως. 10-11-1943. Aιχμάλωτοι πολέμου σπρώχνουν βαρέλια καυσίμων

Επιστολές πολιτικών αρχηγών και πρώην πρωθυπουργών, δηλώσεις από τον πρόεδρο της Βουλής, υπουργούς, θεσμικούς παράγοντες, τοποθετήσεις ιστορικών, βίντεο με μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν εκείνα τα χρόνια και σχετικά δημοσιεύματα κατέκλυσαν τη δημόσια σφαίρα. Από το ΚΚΕ, αρχειακούς φορείς, πολιτικές οργανώσεις και ιστορικούς διοργανώθηκαν εκδηλώσεις μνήμης, ενημέρωσης, ανάλυσης, ακόμη και τηλεοπτικά πάνελ. Η ιστορία έγινε talk of the town.

Γερμανοί στρατιώτες περισυλλέγουν τα πτώματα των συμπολεμιστών τους στην Ελλάδα το 1941

Απρίλιος 1941. Άοπλοι Έλληνες στρατιώτες, μετά τη συνθηκολόγηση ή την παράδοση κάποιου οχυρού, μαζί με Γερμανούς μοιράζονται τσιγάρα

Το υπουργείο Πολιτισμού έδρασε γρήγορα ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια και απέκτησε έναντι 100.000 ευρώ τις πολυπόθητες φωτογραφίες, αλλά και το υπόλοιπο υλικό που περιείχε η ονομαζόμενη πλέον συλλογή Χόιερ. Όταν τα τεκμήρια ήρθαν στην Ελλάδα, ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φωτογραφήθηκε κρατώντας τα, σχολιάζοντας σχετικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για επικοινωνιακούς λόγους.

O Βέλγος συνεχίζει

Δεν ήταν όμως ούτε οι πρώτες ούτε οι μοναδικές φωτογραφίες που βρίσκονταν στην κατοχή του έμπειρου Βέλγου έμπορου Τιμ ντε Κράνε, ο οποίος ειδικεύεται στην πώληση ανά τον κόσμο – μέσω δημοπρασιών – υλικού της ναζιστικής περιόδου χρησιμοποιώντας την επωνυμία «Crain’s Militaria».

O Βέλγος συνεχίζει – ακόμα διασημότερος – το έργο του. Μετά την πώληση της συλλογής Χόιερ στο ελληνικό κράτος εξακολουθεί να πουλάει φωτογραφίες που αφορούν την κατοχική Ελλάδα. Το κάνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως και πριν. Μία-μία σε δημοπρασία μέσω του e-bay σε σχετικά χαμηλές τιμές, οι οποίες αυξάνονται όσο μεγαλώνουν η επισκεψιμότητα και οι αποθηκεύσεις.

Κατεστραμμένα βρετανικά C47 από τη γερμανική αεροπορική επίθεση της 18.9.43 στην Κω. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 10.11.43 από τους Γερμανούς μετά την κατάληψη του νησιού

Δημοπρατήθηκε από τον Βέλγο πωλητή. Εικάζεται ότι έφτασε τα 1.000 ευρώ και είναι από το νεκροταφείο του Κερατσινίου μετά τον βομβαρδισμό του Πειραιά το 1941

Το ερώτημα που τίθεται είναι εύλογο. Η ελληνική πλευρά δεν ζήτησε όλο το υλικό που είχε στην κατοχή του και αφορά την Ελλάδα εκτός από το άλμπουμ με τις φωτογραφίες της Καισαριανής; Εύκολα μπορεί να απαντήσει κανείς ότι οι νέες φωτογραφίες ήρθαν στα χέρια του μετά τη συμφωνία. Βέβαια, δύσκολα θα είχαν τεκμηριωθεί τόσο αναλυτικά σε τόσο λίγο χρόνο. Και πάλι, όμως, δεν θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί κάτι τέτοιο ή να υπάρξει και κάποια συμφωνία ό,τι υλικό εντοπίζεται που αφορά τη χώρα μας να καταλήγει με κάποιον τρόπο στο Εθνικό Φωτογραφικό Αρχείο, που έχει ανακοινωθεί ότι θα δημιουργηθεί;

Έλληνες συλλέκτες

Οι περισσότεροι Έλληνες συλλέκτες που ενδιαφέρονται για την περίοδο ’41-’44 είχαν ήδη αγοράσει αρκετές φωτογραφίες από τον Τιμ ντε Κράνε σε τιμές από 3 ως 10 ευρώ το κομμάτι και συνεχίζουν να το κάνουν αθόρυβα. Θεωρούν τον Βέλγο έναν από τους πιο αξιόπιστους εμπόρους της συγκεκριμένης περιόδου και υπεύθυνο για τη διάσωση δεκάδων χιλιάδων φωτογραφιών. Δεν είναι όμως μόνο ο Βέλγος, αλλά και άλλοι συλλέκτες ή έμποροι υλικού του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που διακινούν κυρίως φωτογραφίες, αλλά και άλλα τεκμήρια που αφορούν την Ελλάδα με τις επωνυμίες «Giel’s Militaria», «schatzlavre», «matbe-antiquitaeten» κ.ά.

Σίγουρα, οι φωτογραφίες των εκτελέσεων είχαν ειδικό βάρος σε σχέση, ας πούμε, με έναν Γερμανό αξιωματικό στα Μετέωρα ή βομβαρδισμένα τοπία ή δρόμους της Αθήνας και μεταγωγικά αεροπλάνα, αλλά δεν παύουν να είναι και αυτές τεκμήρια της Ιστορίας. Ακόμα και από τα μάτια του κατακτητή αποτελούν ιστορικά ντοκουμέντα για τη χώρα μας, αλλά και εξαιρετικά χρήσιμο υλικό για ιστορικούς και μελετητές.

ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία

Euronext Athens: Οι επόμενες «αφίξεις» στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας».

Στη σύλληψη του 30χρονου γιου του 67χρονου που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Ένα κατσαβίδι φαίνεται ότι ήταν το φονικό όπλο.

Αστάθεια θα παρουσιάσει ο καιρός στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από την Τρίτη. Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες από τον Γιάννη Καλλιάνο.

Ο 35χρονος επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία το 2024, καθώς και για υποθέσεις ναρκωτικών, για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικους και για παραβάσεις ΚΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή και αναζητούν μαρτυρίες για το τροχαίο όπου τραυματίστηκε σοβαρά ο Μάριος Οικονόμου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε στο in, δικηγόρος Πατρών Αθανάσιος Αμπατζής, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα αίτια θανάτου για τις υποθέσεις αυτές.

Στον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του, που δημοσιοποιήθηκε προχθές Σάββατο, το υπουργείο Υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας έκανε λόγο για 204 θανάτους επί συνόλου 867 ύποπτων κρουσμάτων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδημίας

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να θωρακίσουν το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει με ένα ιδεολογικό κείμενο, που στοχεύει στη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου και στην κατοχύρωση ρόλου εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Τέσσερις μήνες μετά την ευρωατλαντική κρίση για τη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ επανέρχονται με σχέδια ενίσχυσης του αποτυπώματός τους στο αρκτικό νησί, δοκιμάζοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις με την Ευρώπη

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και φαίνεται ανίκανη να διαμορφώσει μια σοβαρή μακροπρόθεσμη στρατηγική» λέει ο Ιταλός οικονομολόγος αναπληρωτής διευθυντής του γαλλικού οικονομικού think tank OFCE

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Τα προληπτικά μέτρα, που αποσκοπούν στο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το CBS.

Οι καταρρεύσεις κτιρίων στην Αμπιτζάν δεν είναι σπάνιες εν μέσω δημογραφικής ακμής κι εκρηκτικής οικιστικής ανάπτυξης. Ωστόσο αυτή η ανάπτυξη ενίοτε προσλαμβάνει χαοτικό χαρακτήρα

Οι απαχθέντες από τους τζιχαντιστές -52 άνδρες, 33 γυναίκες, 7 παιδιά - διασώθηκαν στην περιοχή Μπιου της πολιτείας Μπορνό. Ο στρατός δεν διευκρίνισε για πόσο καιρό οι διασωθέντες ήταν αιχμάλωτοι.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει το άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ. Το αμερικανικό πετρέλαιο Μπρεντ άνοιξε στις ασιατικές αγορές με πτώση 5%.

Οι ολοένα πιο οξυμένες γεωπολιτικές εντάσεις και η συνεχιζόμενη κρίση της χρηματοδότησης θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη (SIPRI).

Ερυθρόλευκο χρώμα έχουν τα πρωτοσέλιδα των δύο κορυφαίων ισπανικών αθλητικών εφημερίδων, της Marca και την AS. Περιγράφωντας την «Οδύσσεια» της Ρεάλ Μαδρίτης να φτάσει στην «Ιθάκη» της κατάκτησης του τροπαίου (Euroleague) κάνουν μια βαθιά υπόκλιση στον κόσμο του Ολυμπιακού που «πλημμύρισε» το ΟΑΚΑ.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

