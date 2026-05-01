200 της Καισαριανής 01 Μαΐου 2026, 16:45
Eνσωμάτωση

Καισαριανή: Το σύνορο του κόσμου – Ντοκιμαντέρ του in

Οι 200 της Καισαριανής, που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 επιστρέφουν μέσα από τις φωτογραφίες του Χέρμαν Χόιερ και λένε οι ίδιοι την ιστορία τους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Έρευνα - Αρχισυνταξία: Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κάμερα : Αλέξανδρος Γαστεράτος - Δημήτρης Μιχαλάκης
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Μοντάζ: Μάριος Φώτος
Γραφικά: Γιάννης Κανελλόπουλος
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Spotlight

Πότε ανασταίνονται οι ήρωες;

Μπορούν να εμφανιστούν ξανά και να μας διδάξουν όσα τόσο επίμονα προσπάθησαν να μας κάνουν να ξεχάσουμε;

Η εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Οι 200 πατριώτες κομμουνιστές που εκτελέστηκαν από τους Ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944, ως αντίποινα για την εκτέλεση του Υποστράτηγου της Ναζιστικής Γερμανίας, Φραντς Κρεχ και της συνοδείας του, στις 27 Απριλίου της ίδιας χρονιάς στους Μολάους, Λακωνίας, στην Καισαριανή, επέστρεψαν 82 χρόνια μετά την εκτέλεση τους και αποφάσισαν να πουν οι ίδιοι την ιστορία τους, όπως ακριβώς την έζησαν και τη σφράγισαν με το αίμα τους.

Δείχνοντας τα πρόσωπα τους και δίνοντας σάρκα σε μία από τις μαζικότερες εκτελέσεις των Ναζί.

Πρόσωπα που ακόμα και οι δικοί τους άνθρωποι, τα παιδιά τους, για να θυμηθούν πρέπει να ανατρέξουν σε παλιές φωτογραφίες…

Στο ντοκιμαντέρ του in, μιλούν συγγενείς των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 και λένε την ιστορία, όπως την έζησαν οι οικογένειες των 200 της Καισαριανής, με αφορμή και την φωτογραφική συλλογή, Χέρμαν Χόιερ, μέλους των ναζιστικών στρατευμάτων, η οποία αποκτήθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Πολιτισμού και δείχνει την πορεία τους προς το θάνατο.

Ο Χρήστος Ζάγκας

Ο Χρήστος Ζάγκας ήταν ένας από τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Γεννημένος το 1905 στην Άρτα, μέλος της ΟΚΝΕ, από 18 χρονών, αποποιήθηκε την πατρική περιουσία και διώχθηκε για τη δράση του.

Φυλακίστηκε στην Ακροναυπλία, ως συλληφθείς για τις ιδέες του κατά της δικτατορίας του Μεταξά και μεταφέρθηκε στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που κατάφεραν να αποδράσουν, ωστόσο τον συνέλαβαν και τελικά εκτελέστηκε την 1η Μαΐου 1944.

Στο in μίλησαν η κόρη του αδερφού του, Αγλαΐα – Μαργαρίτα Ζάγκα και η κόρη της, Αθηνά Ζύμαρη.

Στο ερώτημα αν η οικογένεια προσπάθησε ποτέ να τον πείσει να υπογράψει δήλωση αποκήρυξης του κομμουνισμού ώστε να αφεθεί ελεύθερος, η Αγλαΐα – Μαργαρίτα Ζάγκα απαντά: «τέτοια ντροπή να τον πείσουν να υπογράψει; Ποτέ!»

Η Αθηνά Ζύμαρη στην αφήγηση της σημειώνει και τις διώξεις που υπέστησαν και άλλα μέλη της οικογένειας, για τις ιδέες τους, όπως η θεία της Ειρήνη Τσακίρη, στο μετεμφυλιακό κράτος, η οποία όπως λέει ήταν δις εις θάνατο καταδικασμένη και τελικά «κατέκτησε την ελευθερία της το 1974».

Όπως επισημαίνει η Αγλαΐα Μαργαρίτα Ζάγκα, για τις οικογένειες των 200 η Πρωτομαγιά «ήταν μέρα πένθους. Ποτέ δεν μπήκε σπίτι μας λουλούδι ή στεφάνι, εκείνη τη μέρα».

Για την Αθηνά Ζύμαρη δε, οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής, από τη μέρα της εκτέλεσης, ήρθαν σε μία «αναγκαία στιγμή αφύπνισης» για την κοινωνία και σημειώνει ότι στέλνουν ένα μήνυμα σε όλους να «ακολουθήσουμε το παράδειγμα τους, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας».

Αναφερόμενη δε στην απόδραση του θείου της και άλλων κρατουμένων, από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, σημειώνει πως το Χαϊδάρι ήταν μία «αποθήκη ανθρώπων προς εκτέλεση».

Ο Δημήτρης Κυριακούδης

Ο Δημήτρης Κυριακούδης, εκτελεσθείς επίσης την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή, γεννήθηκε στο Σιτοχώρι Σερρών το 1909. Έγινε μέλος του ΚΚΕ και συνελήφθη το 1937 από το μεταξικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Πρώτα εξορίστηκε στη Φολέγανδρο, μεταφέρθηκε στην Ακροναυπλία, από εκεί στη Λάρισα και κατέληξε στο Χαϊδάρι το 1943, μέχρι και την εκτέλεση του.

Μιλώντας στο in, ο εγγονός του, Δημήτρης Κυριακούδης, που φέρει ακριβώς το όνομα του, σημειώνει ότι ο παππούς του συνελήφθη από το καθεστώς ως ένας από τους πιο επικίνδυνους κομμουνιστές. Στην ερώτηση αν έπρεπε να είχε υπογράψει δήλωση μετανοίας, είναι κατηγορηματικός, αφού όπως λέει η γιαγιά του, η γιαγιά Θανάσω, όταν την ρωτούσαν απαντούσε «ασφαλώς έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα και αν ξαναγινόντουσαν πάλι με τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε να γίνουν».

Σημειώνει δε ότι ο πατέρας του, όπως και ο θείος του δεν μπόρεσαν να γνωρίσουν τον παππού του, αφού ο θείος του γεννήθηκε το 1934 και ο πατέρας του το 1939, δύο χρόνια μετά τη σύλληψη του Δημήτρη Κυριακούδη, στη μοναδική άδεια πού πήρε και επισκέφθηκε το χωριό.

Ωστόσο μέσω της γιαγιάς του «ήταν σαν ένα πνεύμα που αιωρούνταν πάνω από το σπίτι μας και καθοδηγούσε τις ζωές μας στην σωστή πλευρά της ιστορίας», όπως λέει ο εγγονός του.

Ενώ δεν παραλείπει να σημειώσει τις συνέπειες που είχαν οι οικογένειες των αγωνιστών της αντίστασης και όχι μόνο των 200 της Καισαριανής με τη λευκή τρομοκρατία του μετεμφυλιακού κράτους, αλλά και το δράμα να βλέπουν τους ταγματασφαλίτες και τους συνεργάτες των γερμανών να κυβερνούν την Ελλάδα.

Ο Κώστας Ρουσόπουλος

Ο Κώστας Ρουσόπουλος γεννήθηκε το 1901 στο Ροδολίβο Σερρών. Υποψήφιος βουλευτής Σερρών στις εκλογές του 1933 με το Ενιαίο Μέτωπο Εργατών Αγροτών. Εξορίστηκε πρώτη φορά το 1934 στη Σίκινο και στη συνέχεια το 1936 με τη Δικτατορία του Μεταξά, όταν συνελήφθη όλο το κοινοτικό συμβούλιο του Ροδολίβου.

Μιλώντας στο in η κόρη του ανιψιού του, Κώστα Ρουσόπουλου, Κυριακή Γκουτζιά και ο γιος της Δημήτρης Ζιώγας αναφέρονται ιδιαίτερα στην ταυτότητα του ως κομμουνιστή, σημειώνοντας πως «αυτή η λέξη είναι δύναμη».

Διηγούμενοι τη σύλληψη του το 1936 και τη στάση του στο θέμα της υπογραφής δήλωσης μετανοίας, σημειώνουν ότι όντας «δέκα μέρες παντρεμένος, υπάρχει επιστολή στη γυναίκα του, που της έλεγε, μην με περιμένεις, αυτή τη ζωή επιλέγω εγώ να ζήσω, εγώ δεν υπογράφω».

Η Κυριακή Γκουτζιά μάλιστα αναφερόμενη στη στάση της οικογένειας του Κώστα Ρουσόπουλου, λέει πως ο πατέρας της έλεγε πως «εγώ αν έγινα κομμουνιστής, ήταν γιατί ήταν ο θείος μου».

Ο Κώστας Ρουσόπουλος δεν ήταν σε αυτούς που θα εκτελούνταν την Πρωτομαγιά του 1944, αλλά όπως διηγείται η Κυριακή Γκουτζιά πήρε τη θέση άλλου, ενός συγκρατούμενου του από την Κοζάνη, λέγοντας του, «εσύ Γιώργο έχεις οικογένεια, εγώ έχω μια μάνα και μια αδερφή».

Με αποτέλεσμα να γραφτεί αρχικά Ρουσόπουλος Γιώργος στους εκτελεσθέντες. Την αλήθεια όπως λέει η κόρη του ανιψιού του, η οικογένεια την έμαθε πολύ αργότερα, όταν ο άνθρωπος που σώθηκε λόγω της θυσίας του, είπε «εγώ ζω και αιτία είναι αυτός που πήρε τη θέση μου».

Δημήτρης Γόντικας

Ο Δημήτρης Γόντικας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώντας στο in με αφορμή την εμφάνιση των συγκεκριμένων φωτογραφιών, θεωρεί πως οι φωτογραφίες ανησυχούν το σύστημα και στέλνει το δικό του μήνυμα στους νέους και σε όσους συγκλονίζονται από αυτές τις φωτογραφίες «να σκεφτούν, να πάρουν τη θέση τους. Να βρεθούν στη θέση αυτών των διακοσίων ηρώων. Τι θα έκαναν; Είναι ένα δίλημμα αρκετά σκληρό. Εμείς οι κομμουνιστές έχουμε απαντήσει σ’ αυτό. Και το έχουμε απαντήσει έμπρακτα».

Ενώ τονίζει πως «οι 200 συμβάλλουν στο να καταρρίπτεται και να χρεοκοπεί όλη αυτή η ανιστόρητη και βρώμικη θεωρία που ταυτίζει τον φασισμό με τον κομμουνισμό. Που ξεσκεπάζει την πατριδοκαπηλία και αποδεικνύει ποιος πραγματικά είναι πατριώτης και αγωνιστής».

Θανάσης Παφίλης

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, μιλώντας στο in για τους 200 της Καισαριανής δηλώνει για όσους προσπαθούν να αποκρύψουν την πολιτική τους ταυτότητα, πως «προσπαθούν να τους βάλουν να υπογράψουν μία νέα δήλωση μετανοίας. Και αυτό είναι αισχρό».

Υπενθυμίζει δε ότι δεν ήταν όλοι στην αντίσταση, δεν αντιτάχθηκαν όλοι στους Γερμανούς και σημειώνει ότι αρκετοί ήταν εκείνοι που συνεργάστηκαν με τους ναζί.

Για τον Θανάση Παφίλη δε η παρούσα πολιτική κατάσταση θυμίζει έντονα την εποχή του Μεσοπολέμου, αλλά όπως λέει ακόμα και αν οι λαοί υπομένουν στο τέλος ξεσηκώνονται.

Κατασκευαστικές: Ρεκόρ με 18,56 δισ. ευρώ ανεκτέλεστο έργων

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Ιράν: Εστειλε μέσω Πακιστάν την τροποποιημένη πρότασή του στις ΗΠΑ

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Ηγουμενίτσα: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI
Στην Ηγουμενίτσα 01.05.26

Συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός που μετέφερε το παράνομο φορτίο - Βουλγαρικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές για φορτηγά με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που μπορεί να περάσουν από Ηγουμενίτσα

Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό
Interview 01.05.26

Ο Γιάννης Βαρουφάκης αποδομεί τις υποτιθέμενες επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία. Μιλά για μη βιώσιμη χώρα και για τη «νόμιμη διαφθορά» που κρύβεται πίσω από τον «ενεργειακό λαϊκισμό» της κυβέρνησης. Απαντά στα επικριτικά σχόλια του Τσίπρα, μιλώντας για τοξικά ψέματα εναντίον του. Ο Μητσοτάκης αν και στον Ορμπανισμό παίρνει χρυσό, μένει στο απυρόβλητο, επειδή είναι ο απόλυτος «yes man», σημειώνει. Λάβρος στο θέμα των υποκλοπών, λέει ότι σε οποιαδήποτε κανονική χώρα ο Μητσοτάκης θα είχε παραιτηθεί. Απόδειξη της εργαλειοποίησης και του διασυρμού της δικαιοσύνης, τονίζει, και ό,τι συνέβη μετά την δήλωσή του για τα ναρκωτικά που διαστρεβλώθηκε.

Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέα Εποχής
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Τα βασικά σημεία του μανιφέστου Τσίπρα που δίνουν το στίγμα για τον νέο πολιτικό φορέα. Εκεί που συμπεριλαμβάνονται δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας.

Ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει στρατεύματα από τις «απαίσιες» Ιταλία και Ισπανία – Η απάντηση Μαδρίτης και Ρώμης
Επίθεση Τραμπ 01.05.26

Μετά τη Γερμανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία. Κινούμενες από διαφορετική αφετηρία, Μαδρίτη και Ρώμη επισημαίνουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι οι απειλές του είναι χωρίς νόημα.

March to Gaza Greece: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Global Sumud Flotilla 01.05.26

Η πρωτοβουλία March to Gaza Greece εγκαλεί την ελληνική κυβέρνηση γιατί συμφώνησε να αποβιβάσει στην Κρήτη τους επιβαίνοντες στον Global Sumud Flotilla. Την κατηγορεί για συνενοχή σε παράνομες κατά το διεθνές δίκαιο ενέργειες.

Χαμός στο Χοκς – Νικς και δύο αποβολές για παίκτες που πιάστηκαν στα χέρια (vid)
Μπάσκετ 01.05.26

Οι Νικς διέλυσαν τους Χοκς με 51 πόντους διαφοράς και πέρασαν στους ημιτελικούς της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε και από μια στιγμή μεγάλης έντασης.

Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή
Νέα Αριστερά 01.05.26

«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια», επισήμανε η βουλεύτρια Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Νέα Υόρκη: Ισχυρή έκρηξη σε σπίτι τη στιγμή της επέμβασης αστυνομικών σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
ΗΠΑ 01.05.26

Το ωστικό κύμα εκτόξευσε μέτρα μακριά τους αστυνομικούς που βρίσκονταν έξω από το σπίτι στη Νέα Υόρκη, με τα πλάνα του βίντεο από κάμερα της αστυνομίας να είναι σοκαριστικά

Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα
Νέα Αριστερά 01.05.26

O γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τόνισε στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά πως «χρειαζόμαστε συνδικάτα μαζικά, μαχητικά και διεκδικητικά που να αφορούν και να εκπροσωπούν τους πραγματικούς εργαζόμενους»

ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τόνισε πως «η ιστορική διαδρομή του Παναγούλη θυμίζει επίσης ότι απέναντι στον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία και τη συγκάλυψη, υπάρχει πάντα η επιλογή της αντίστασης και της αξιοπρέπειας»

Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
«Δεν μου αρέσει!» 01.05.26

Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ
Ποιος κερδίζει; 01.05.26

Υπό μία γενικότερη άποψη, η ισχύς του ΟΠΕΚ έχει περάσει φάσεις διάβρωσης τα τελευταία χρόνια, αφότου το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο κατέκλυσε την αγορά

Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο
Στο Μεταξουργείο 01.05.26

Όλα έγιναν περίπου στις 3:30 στην οδό Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ένας 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

