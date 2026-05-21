Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς

Αποκαλύψεις για τον Ταλ Ντίλιαν που δεν έχουν δει ξανά το φως της δημοσιότητας και τις απειλές του «Mr Predator» κάνει ο Ζαχαριάς Κεσσές, δικηγόρος 11 θυμάτων των υποκλοπών, στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτησή του με την Αναστασία Γιάμαλη για την ενότητα του in, Σέιφ Σπέις, σε μια εβδομάδα πυκνών εξελίξεων στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ασκεί σκληρή κριτική στους χειρισμούς του Αρείου Πάγου και συγκεκριμένα στους εισαγγελείς Αχιλλέα Ζήση και Γιώργο Τζαβέλλα, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει πως πελάτες του, που έχουν πέσει θύμα του Predator, θέλουν να καταθέσουν στη δικαιοσύνη εμπιστευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν το αδίκημα της κατασκοπείας.

Ο Ζαχαρίας Κεσσές που έχει ταυτιστεί με τη μάχη για την αποκάλυψη της αλήθειας στο σκάνδαλο των υποκλοπών, μιλά για την επαγγελματική σταδιοδρομία του, για το πως ενεπλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και για το αν έχει δεχθεί απειλές για τη ζωή του. «Στόχος μου είναι οι υπεύθυνοι του σκανδάλου των υποκλοπών να λογοδοτήσουν», τονίζει, ενώ χαρακτηρίζει το σκάνδαλο ως «ταινία τρόμου».

Χωρίς διάθεση συμβιβασμών καταγγέλλει την ηγεσία του Αρείου Πάγου σημειώνοντας πως στην υπόθεση των υποκλοπών η εισαγγελία του Αρείου Πάγου συντονίστηκε με την εκτελεστική εξουσία, ενώ σημειώνει χαρακτηριστικά πως «ο Γιώργος Τζαβέλλας είναι παράδειγμα προς αποφυγή καθώς αρχειοθέτησε την υπόθεση χωρίς να διαβάσει την δικογραφία».

Η απειλή Ντίλιαν

Ο ίδιος μιλάει για τον Ταλ Ντίλιαν, που έχει συναντήσει στο δικαστήριο, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά πως ο Ισραηλινός έμπορος του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού είχε φτάσει ακόμα και στο σημείο να απειλήσει, λέγοντας πως «μπορείς να εκδικηθείς κάποιον ακόμα και 100 χρόνια μετά για αυτά που σου έκανε και να είναι ακόμα νωρίς».

Για τα κυβερνητικά στελέχη που έπεσαν θύματα των υποκλοπών αποκαλύπτει για πρώτη φορά πως αρκετοί έχουν έρθει σε επαφή μαζί του. «Περισσότερο ενδιαφέρονται για τα στοιχεία της δικογραφίας και για το τι έγινε, πώς έγινε, πού μπορούν να βρίσκονται αυτά τα στοιχεία» αναφέρει χαρακτηριστικά σημειώνοντας πως ορισμένοι εξ’ αυτών φοβούνται για αποκαλύψεις για την προσωπική ή πολιτική τους ζωή. Υπάρχουν, ωστόσο, σπεύδει να προσθέσει και αυτοί που ντίλαραν το γεγονός πως έπεσαν θύματα του Predator με το πολιτικό τους μέλλον.

Να «κρατάει» την αυλή

Στην ερώτηση των κινήτρων των παρακολουθήσεων ο ίδιος δείχνει το Μαξίμου. «Οι παρακολουθήσεις έγιναν γιατί η εκτελεστική εξουσία ήθελε να ελέγχει την αυλή της» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα προειδοποιεί πως θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους. «Υπάρχουν έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν ακόμα περισσότερο τα αδικήματα και πολύ περισσότερο το αδίκημα της κατασκοπείας. Αναδεικνύουν τη συνεργασία που υπήρχε» αναφέρει καταγγέλλοντας τον Άρειο Πάγο πως έκλεισε την υπόθεση ακριβώς για να μην εκτιμηθούν αυτά τα έγγραφα.

Ερωτηθείς για το κατά πόσο έχει ενημερωθεί η Δικαιοσύνη ο κ. Κεσσές απαντά: «Ναι, έχει ενημερωθεί. Έχουν ενημερωθεί και για την ύπαρξη εμπιστευτικών εγγράφων. Και η επιλογή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου είναι να μην κάνει έρευνα. Αυτό είπε ο κύριος Τζαβέλλας. Εγώ δεν κάνω καμία έρευνα ούτε για όλα αυτά τα οποία προέκυψαν στη δίκη, που σας πληροφορώ ότι είναι δεκάδες, είναι εκατοντάδες, ούτε για οτιδήποτε άλλο έχεις να εισφέρεις. Το ξαναλέω εδώ η κρίση αυτή του κυρίου Τζαβέλλα είναι προκλητική γι’ αυτό ακριβώς το λόγο. Δε θέλουν να ερευνήσουν».

«Ο φόβος ακυρώνει τη ζωή μας, υποχρέωσή μου να μην φοβάμαι»

Αφοπλιστική είναι η απάντηση του κ. Κεσσέ στην ερώτηση αν φοβάται. «Εννιά στους δέκα που με σταματάνε στο δρόμο ή συζητάω για την υπόθεση, με ρωτάνε αυτό. Και θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Πραγματικά, πιστεύω ότι ο φόβος ακυρώνει τη ζωή μας. Θεωρώ όμως ότι αυτή η ερώτηση κανονικοποιεί αυτό που δεν θα έπρεπε να είναι κανονικό. Δεν θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε αν πρέπει να φοβάται ένας δικηγόρος, ένας δημοσιογράφος, ένας δημόσιος λειτουργός όταν κάνει τη δουλειά του με αφοσίωση, αυταπάρνηση και πάθος. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εγώ λοιπόν κάνω το αυτονόητο.»

«Αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι πως δεν φοβούνται αυτοί οι οποίοι δεν τηρούν κανένα κανόνα, έχουν επιδοθεί σε μια ανομία και συμμετέχουν σε μια τέτοια υπόθεση, η οποία έχει χαρακτηριστικά ενδημικής διαφθοράς. Είναι υποχρέωσή μου να μη φοβάμαι και είναι υποχρέωσή μου αυτά τα συναισθήματα, όπως και το συναίσθημα της απογοήτευσης για το σύστημα που ονομάζεις Δικαιοσύνη, να είναι το εφόδιο που να μου δίνει τη δύναμη να συνεχίζω για τον τελικό στόχο: τη λογοδοσία. Αυτό είναι το τέλος της διαδρομής. Η τελική λογοδοσία γι’ αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θεωρήσαν και θεωρούν ότι δεν μπορεί να τους σταματήσει τίποτα».