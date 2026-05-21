Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Πυρετός στη Wall Street για την είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο – Αποτίμηση 1,75 τρισ.
Διεθνής Οικονομία 21 Μαΐου 2026, 11:03

Πυρετός στη Wall Street για την είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο – Αποτίμηση 1,75 τρισ.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και δορυφόρων, SpaceX, πυροδοτεί ένα κύμα μαζικών καταχωρίσεων στη Wall Street.

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Τα σχέδιά της για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία αποκάλυψε η SpaceX, καθώς η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ ξεκινά μια σειρά από μαζικά ντεμπούτα στην αγορά που θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν τη Wall Street.

Η εταιρεία υπέβαλε το πολυαναμενόμενο ενημερωτικό δελτίο της στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ το βράδυ της Τετάρτης, δίνοντας στους επενδυτές μια πρώτη ματιά στα οικονομικά της στοιχεία, την επιρροή του Μασκ στον όμιλο και τους σαρωτικούς παράγοντες κινδύνου, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η SpaceX δήλωσε ότι θα εισαχθεί στο Nasdaq με τον κωδικό SPCX σε μια προσφορά που έχει αναληφθεί από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street. Η Goldman Sachs εξασφάλισε την πολυπόθητη θέση του επικεφαλής της προσφοράς που στην ορολογία της Wall Street αποκαλείται “lead-left”, αποτελώντας πλήγμα για τον ανταγωνιστή της Morgan Stanley.

Ενώ το μέγεθος της προσφοράς και η προτεινόμενη αποτίμηση δεν αποκαλύφθηκαν, οι Financial Times έχουν αναφέρει στο παρελθόν ότι ο κατασκευαστής πυραύλων έχει συζητήσει την άντληση περίπου 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η SpaceX σηματοδοτεί μια αρχή σημαντικών IPO

Η υποβολή της SpaceX πυροδοτεί το εναρκτήριο λάκτισμα για αυτό που οι Αμερικανοί τραπεζίτες ελπίζουν ότι θα είναι μια χρονιά blockbuster, με την OpenAI να αναμένεται να υποβάλει τα έγγραφα της IPO της ήδη αυτή την εβδομάδα και την Anthropic να σχεδιάζει επίσης να διαθέσει τις μετοχές της, σύντομα.

Οι τρεις εταιρείες αναμένεται να συγκεντρώσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα σε μια εποχή αδιάκοπης επενδυτικής όρεξης για μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η SpaceX ανέφερε στην κατάθεσή της ότι οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 15,4% τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, στα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανακοίνωσε λειτουργικές ζημίες 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο.

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα εδραιώσει τον έλεγχο του Μασκ σε δύο από τις πιο πολύτιμες εταιρείες της Αμερικής – SpaceX και Tesla – μια θέση χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή. Η ειδική κατηγορία μετοχών του τού δίνει επί του παρόντος τον έλεγχο του 85% της ψήφου στην SpaceX.

Η κερδοφόρα Starlink

Οι αποκαλύψεις καθιστούν σαφές ότι η Starlink, η επιχείρηση δορυφορικού διαδικτύου της SpaceX, έχει γίνει γρήγορα ο βασικός μοχλός κέρδους και ανάπτυξης του ομίλου. Ο τομέας συνδεσιμότητας, με επικεφαλής την Starlink, δημιούργησε έσοδα 11,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, αυξημένα κατά σχεδόν 50% σε ετήσια βάση, και λειτουργικά έσοδα 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 120%.

Αντιθέτως, η μονάδα Τεχνητής Νοημοσύνης της SpaceX κατέγραψε λειτουργικές ζημίες 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι με έσοδα 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο όμιλος ανέφερε κεφαλαιουχικές δαπάνες 12,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς συμμετείχε σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για άλλες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς συμμετείχε στην κατασκευή τεράστιων κέντρων δεδομένων για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μοντέλων της.

Ωστόσο, η SpaceX απέδωσε το μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, λέγοντας στους επενδυτές ότι στοχεύει στη μεγαλύτερη αγορά που μπορεί να απευθυνθεί «στην ανθρώπινη ιστορία», με συνολική ευκαιρία στα 28,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού, 26,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, προήλθε από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η πρόσφατη συμφωνία του Μασκ στοχεύει στην αντιστροφή των ζημιών από την Τεχνητή Νοημοσύνη, κυρίως μέσω μιας συμφωνίας αυτόν τον μήνα που επεκτάθηκε την Τετάρτη για να παρέχει υπολογιστική χωρητικότητα στα δύο κορυφαία κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης της στην Anthropic. Το εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης θα πληρώνει στην SpaceX 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα έως τον Μάιο του 2029, σύμφωνα με την κατάθεση.

Οι κίνδυνοι για τους επενδυτές

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης μια σειρά από παράγοντες κινδύνου για τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας σύγκρουσης των δορυφόρων της SpaceX με «διαστημικά σκουπίδια» ή άλλα διαστημόπλοια, καθώς και την ανάδειξη πιο πεζών κανονιστικών εμποδίων και την πρόκληση της πρόσληψης ταλαντούχων ερευνητών Τεχνητής Νοημοσύνης για να αμφισβητήσουν τους ανταγωνιστές OpenAI και Anthropic.

Οι πρωτοβουλίες «για την ανάπτυξη υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης σε τροχιά σε κλίμακα, την κατασκευή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε κλίμακα, τη δημιουργία μιας σεληνιακής οικονομίας, την ανάπτυξη συστημάτων ανθρώπινης ενίσχυσης και τη μεταφορά ανθρώπων και φορτίου στη Σελήνη και τον Άρη, συνεπάγονται σημαντική τεχνική πολυπλοκότητα», προειδοποίησε η εταιρεία. «Τέτοιες πρωτοβουλίες ενδέχεται να μην επιτύχουν εμπορική βιωσιμότητα».

Σημείωσε ότι ο έλεγχος του Μασκ στην SpaceX και η ηγεσία άλλων ομάδων όπως η Tesla άφησαν τον κατασκευαστή πυραύλων ευάλωτο σε «συγκρούσεις συμφερόντων» σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες, συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και την κατανομή του χρόνου και της προσοχής του.

Πηγή: OT.gr

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 21.05.26

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο - Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα
Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»
Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»

Ο Εργκίν Αταμάν διέψευσε πως υπάρχει οποιοδήποτε θέμα άμεσης αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως στόχος της ομάδας του είναι το πρωτάθλημα.

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία
Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία

Η Ρωσία προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα - Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα»

Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ
Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο Τοντ Μπλανς έβαλε φρένο στα σενάρια πως θα δοθεί προεδρική χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ επιζήσασες του Έπσταϊν ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

«Ανακαινίζω»: Τι καλύπτει το πρόγραμμα – Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
Τι καλύπτει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» - Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία» και σε τι στοχεύει το «Ανακαινίζω», σύμφωνα με τον γ.γ. Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Γλούμη - Ατσαλάκη

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν

Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Επισιτισμός – Τουρισμός: 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου από την ΠΟΕΕΤ – Τα αιτήματα
Εικοσιτετράωρη απεργία σε επισιτισμό και τουρισμό στις 24 Ιουνίου - Τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ

«Εδώ και δύο χρόνια τώρα, περιμένουμε μια απάντηση από το υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων», τονίζει η ΠΟΕΕΤ σχετικά με την πανελλαδική απεργία

Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου
Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου

Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου που έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη
Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη

Η δικογραφία, πίσω από την επιχείρηση - μαμούθ της ΕΛ.ΑΣ. με τους 200 αστυνομικούς, αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερους από 70 κατηγορούμενους.

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο - Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας
Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας

«Για τους εμπλεκόμενους βουλευτές σας, φέρατε νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες, για να τους έχετε 'ξεπλυμένους' και 'καθαρούς' για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

