H SpaceX αγοράζει την xAI σε συμφωνία-μαμούθ 1,25 τρισ.

Καθώς ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο συνδυάζει τις δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές του επιχειρήσεις προκειμένου να υλοποιήσει τη φιλοδοξία του να κερδίσει την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσοντας κέντρα δεδομένων στο διάστημα, η SpaceX του Έλον Μασκ απέκτησε την xAI έναντι 250 δισεκατομμύριων δολαρίων.

Η SpaceX βάσισε την τιμή για την xAI σε έναν πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποτίμησε την διετή νεοσύστατη επιχείρηση στα 230 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα τους Financial Times.

Η συμφωνία αποτίμησε τη συνδυασμένη εταιρεία στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια, αφού ο Μασκ αύξησε την ιδιωτική αποτίμηση της SpaceX στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, επικαλούμενος αυξήσεις εσόδων από την υπηρεσία δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης Starlink, πρόσθεσαν οι FT. Η εταιρεία πυραύλων αποτιμήθηκε πρόσφατα -σε δευτερογενή πώληση μετοχών- στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια .

Ο οικονομικός διευθυντής της SpaceX, Μπρετ Τζόνσεν, δήλωσε στους επενδυτές σε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα το απόγευμα ότι οι μετοχές της συγκεκριμένης οντότητας θα έχουν τιμή 527 δολάρια. Οι μετοχές της xAI θα μετατραπούν σε μετοχές της SpaceX με ισοτιμία περίπου επτά προς ένα.

Τα στελέχη επιβεβαίωσαν επίσης ότι η SpaceX εξακολουθεί να στοχεύει σε αρχική δημόσια προσφορά τον Ιούνιο. Παλαιότερα, οι Financial Times έχουν αναφέρει ότι ο Μασκ πιέζει την εταιρεία να εισαχθεί στο χρηματιστήριο εκείνο τον μήνα λόγω μιας σπάνιας ευθυγράμμισης των πλανητών Δία, Αφροδίτης και Ερμή.

Προς την μεγαλύτερη IPO βαίνει ο Μασκ

Η αρχική δημόσια προσφορά αναμένεται να συγκεντρώσει έως και 50 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που θα την καθιστούσε τη μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο όλων των εποχών, ξεπερνώντας τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωσε η Saudi Aramco το 2019.

Η συγχώνευση αυτή αποτελεί μέρος του οράματος του Μασκ να αναπτύξει «έναν ενσυνείδητο ήλιο για να κατανοήσει το Σύμπαν και να επεκτείνει το φως της συνείδησης στα αστέρια!», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η xAI και οι αντίπαλοί της, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI του Σαμ Άλτμαν και Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, έχουν περάσει τα τελευταία δύο χρόνια «τρέχοντας» να αναπτύξουν τα δαπανηρά κέντρα δεδομένων και τα τσιπ που χρειάζονται για την εκπαίδευση και την τροφοδοσία των μοντέλων AI τους.

Ο Μασκ δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα «τροχιακά κέντρα δεδομένων» θα είναι απαραίτητα για το μέλλον της τεχνολογίας.

«Η παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για την AI απλά δεν μπορεί να καλυφθεί με επίγειες λύσεις, ακόμη και βραχυπρόθεσμα, χωρίς να υπάρξουν συνέπειες στις κοινότητες και το περιβάλλον», έγραψε.

Η προγραμματισμένη αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX θα επιτρέψει στην εταιρεία να χρηματοδοτήσει την εκτόξευση μεγάλων δορυφόρων για να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες του Μασκ για κέντρα δεδομένων AI σε τροχιά.

Την Παρασκευή, η SpaceX ανακοίνωσε σε μια κατάθεση στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ότι θέλει να αναπτύξει ένα τροχιακό δίκτυο κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης που αποτελείται από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δορυφόρους. Η εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίσει άδεια από τις τηλεπικοινωνιακές αρχές για να αναπτύξει αυτόν τον στόλο.

Η SpaceX θα πρέπει επίσης να επιδείξει περαιτέρω πρόοδο με το Starship, έναν ισχυρό πύραυλο δύο σταδίων που η εταιρεία δοκιμάζει εν πτήσει από το 2023. Το Starship δεν έχει ακόμη αναπτύξει λειτουργικό ωφέλιμο φορτίο κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών αποστολών και η SpaceX έχει αντιμετωπίσει προβλήματα κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής εκστρατείας.

«Σε μια εποχή μαξιμαλισμού της AI, αυτό αξίζει τρισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε στους FT ένας επενδυτής και στις δύο εταιρείες.

Η αυτοκρατορία Μασκ ενοποιείται

Η είδηση ​​αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ενοποίησης διαφορετικών τμημάτων της αυτοκρατορίας του Μασκ κάτω από μια εταιρική ομπρέλα. Τον περασμένο Μάρτιο, η xAI συγχωνεύτηκε με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Μασκ.

Η εξαγορά αποτίμησε το σύνολο του ομίλου στα 113 δισεκατομμύρια δολάρια, τιμολογώντας την xAI στα 80 δισεκατομμύρια δολάρια και την X στα 33 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η συγχώνευση επέτρεψε στις εταιρείες να ενσωματωθούν πιο στενά, με την xAI να εκπαιδεύει τα μοντέλα της σε δεδομένα X, ενώ το chatbot Grok της xAI έχει προστεθεί στις ροές κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μασκ διευθύνει επίσης την κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Tesla, την εταιρεία εμφυτευμάτων εγκεφάλου Neuralink και την νεοσύστατη εταιρεία σηράγγων The Boring Co.

Την περασμένη εβδομάδα, η Tesla ανακοίνωσε ότι είχε επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην xAI. Ο δισεκατομμυριούχος αφαίρεσε επίσης δύο μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων από τη σειρά της Tesla και έστρεψε την εταιρεία περαιτέρω προς τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και την κατασκευή ανθρωποειδών ρομπότ, γεγονός που οδήγησε τους επενδυτές να εικάσουν ότι το μακροπρόθεσμο σχέδιο του Μασκ είναι να συγχωνεύσει την Tesla με τις άλλες επιχειρήσεις του.

Μελλοντικά, ο Μασκ δήλωσε ότι η SpaceX θα μπορούσε να ξεκινήσει την προσγείωση μεγάλων φορτίων στη Σελήνη. Έγραψε: «Τα εργοστάσια στη Σελήνη μπορούν να επωφεληθούν από τους σεληνιακούς πόρους για την κατασκευή δορυφόρων και την περαιτέρω ανάπτυξή τους στο διάστημα».

