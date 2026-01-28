H SpaceX έτοιμη για εκρηκτική είσοδο στο χρηματιστήριο με αποτίμηση 1,5 τρισ.
Η ενδεχόμενη δημόσια προσφορά της SpaceX θα ήταν η μεγαλύτερη όλων των εποχών, γράφουν οι Financial Times.
- Φρικτά βασανιστήρια στον ρωσικό στρατό - Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα (βίντεο)
- Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών στη Θεσσαλονίκη - Τι εξετάζει η Αστυνομία
- Τοπικές βροχές σήμερα, διπλή επιδείνωση Πέμπτη και Σάββατο - Πότε θα βρεθεί στο επίκεντρο η Αττική
- Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Το ενδεχόμενο να ενδεχόμενο να προχωρήσει στα μέσα Ιουνίου σε αρχική προσφορά νέων μετοχών με δημόσια εγγραφή (IPO), με στόχο να αντλήσει έως 50 δισ. δολάρια με αποτίμηση της εταιρείας στο 1,5 τρισ. δολάρια εξετάζει η SpaceX του Έλον Μασκ σύμφωνα με τους Financial Times
Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία. Η SpaceX δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει.
Ο αναφερόμενος στόχος χρηματοδότησης είναι διπλάσιος σε σχέση με τις πληροφορίες που υπήρχαν προηγουμένως και θα καταστήσει την εισαγωγή των χρεογράφων της εν λόγω εταιρείας πυραύλων και δορυφόρων στο χρηματιστήριο τη μεγαλύτερη στην ιστορία σε όρους μεγέθους της συμφωνίας, μετά την IPO της σαουδαραβικής Aramco στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019.
Η IPO εκείνη είχε δώσει στην Aramco αγοραία κεφαλαιοποίηση 1,7 τρισ. δολαρίων και ήταν η μόνη ολοκληρωμένη συμφωνία που είχε πετύχει αποτίμηση άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.
Ο οικονομικός διευθυντής (CFO) της SpaceX Μπρετ Τζόνσεν είχε από το Δεκέμβριο συνομιλίες και επικοινωνία μέσω Zoom με υφιστάμενους ιδιωτικούς επενδυτές για να διερευνήσει την πραγματοποίηση μιας IPO στα μέσα του 2026, πρόσθεσε η εφημερίδα.
Ενώ ο Μασκ δήλωνε εδώ και καιρό ότι προτιμά να κρατήσει την SpaceX ιδιωτική, άνθρωποι που γνωρίζουν τις σκέψεις του είπαν ότι η αυξανόμενη αποτίμηση της εταιρείας και η επιτυχία της δορυφορικής ιντερνετικής υπηρεσίας της, της Starlink, έχουν επιφέρει αλλαγή στη στρατηγική.
- H SpaceX έτοιμη για εκρηκτική είσοδο στο χρηματιστήριο με αποτίμηση 1,5 τρισ.
- Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη
- Οπαδοί του ΠΑΟΚ επισκέφθηκαν τους τραυματίες (vid)
- Και δεύτερη αρμάδα στη Μέση Ανατολή στέλνει ο Τραμπ – «Ελπίζω ότι το Ιράν θα κάνει συμφωνία»
- Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί – Οι ΗΠΑ αμφιβάλουν για τη Ροντρίγκες
- Κυβέρνηση: Με εισαγωγή ψηφοφόρων ψάχνει την ανάκαμψη
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/1): «Δράση» με Champions League και ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ γυναικών
- Σκύλος μόνος στο μπαλκόνι: Πώς επηρεάζεται η ψυχολογία του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις