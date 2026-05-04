Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες από την ιστορική προσέγγιση της Σελήνης κατέγραψε το πλήρωμα του Artemis II και έδωσε στη δημοσιότητα η NASA. Καθώς περιστρέφονταν γύρω από τη Σελήνη, οι αστροναύτες, απομακρύνθηκαν 252.756 μίλια από τον πλανήτη μας, δηλαδή πάνω από 4.100 μίλια περισσότερο από ό,τι οι αστροναύτες του «Απόλλων 13» το 1970.

Το πλήρωμα της αποστολής είναι οι πρώτοι άνθρωποι που κατέγραψαν την αθέατη πλευρά της Σελήνης και μια σπάνια έκλειψη Ηλίου χαρίζοντας απλόχερα στην ανθρωπότητα τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες ύστερα από περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Start your week with some new photos from Artemis II! Though our journey around the Moon has ended, we’re still retrieving plenty of new images. Keep an eye on our Artemis II multimedia gallery for image highlights from the mission: https://t.co/XInWMJwMYY pic.twitter.com/LuHxS5UC4n — NASA (@NASA) May 4, 2026

NASA: Ιστορικό ταξίδι

Οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, καθώς και ο Καναδός αστροναύτης Jeremy Hansen, τράβηξαν πλήθος φωτογραφιών από το τραχύ ανάγλυφο της Σελήνης, τους κρατήρες και τις απέραντες, σκοτεινές πεδιάδες.

Η αποστολή του Artemis ΙΙ κατέγραψε λεπτομερώς το ιστορικό ταξίδι του, τραβώντας μερικές φωτογραφίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη γεωλογία και την εξέλιξη της Σελήνης.

Το πλήρωμα του Artemis II έγινε το πρώτο που παρακολούθησε μια ηλιακή έκλειψη από τη Σελήνη. Οι Wiseman, Glover, Koch και Hansen αφιέρωσαν περίπου επτά ώρες στη λήψη φωτογραφιών και στη συλλογή σημειώσεων.

Μέχρι σήμερα, οι εκτιμώμενες δαπάνες για το πρόγραμμα Artemis πλησιάζουν τα 100 δισ. δολάρια.