Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II
Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία
Ήταν 19 Δεκεμβρίου του 1972 όταν η αποστολή του Apollo 17 επέστρεφε στη Γη – και αυτή ήταν η τελευταία φορά που ο άνθρωπος έφτανε στη Σελήνη. Έπρεπε να περάσουν 54 χρόνια, ώστε η NASA να επιχειρήσει ξανά να κατακτήσει το διάστημα με την αποστολή Artemis II.
Μετά από καθυστερήσεις και… ειρωνείες στα social media, την 1η Απριλίου το Artemis II εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι και έγραψε ιστορία – ήταν η πτήση που έφτασε πιο μακριά από ποτέ από τη Γη (για την ακρίβεια 406.771 χλμ).
Στις 10 Απριλίου, στις 5 το απόγευμα, η κάψουλα Orian και οι τέσσερις αστροναύτες της NASA, προσθαλασσώθηκαν στον Ειρηνικό Ωκεανό και λίγα λεπτά αργότερα οι ομάδα διάσωσης έσπευσε στο σημείο για να διαπιστώσει ότι όλα πήγαν βάση προγραμματισμού.
Το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα που βρισκόταν σε έναν από τους διασώστες, που υποδέχθηκε τους αστροναύτες Ριντ Ουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κουκ και Τζέρεμι Χάνσεν ήταν συγκλονιστικό.
Ένα μικρό βήμα για την ανθρωπότητα, ένα μεγάλο βήμα προς τον Άρη
Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II έγιναν οι πρώτοι που πέταξαν κοντά στον μοναδικό φυσικό δορυφόρο της Γης από την εποχή του προγράμματος Apollon των δεκαετιών του 1960 και του 1970. Ο Γκλόβερ, η Κοχ και ο Χάνσεν έγραψαν επίσης ιστορία ως ο πρώτος μαύρος αστροναύτης, η πρώτη γυναίκα και ο πρώτος μη Αμερικανός πολίτης, αντίστοιχα, που συμμετείχαν σε σεληνιακή αποστολή.
Στο αποκορύφωμα της πτήσης, οι αστροναύτες της Artemis έφτασαν σε απόσταση 406.771 χιλιομέτρων από τη Γη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των περίπου 399.117 χιλιομέτρων που είχε καταγραφεί το 1970 από το πλήρωμα του Apollo 13.
Το ταξίδι, που ακολούθησε την μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση Artemis I γύρω από τη Σελήνη με το διαστημικό σκάφος Orion το 2022, σηματοδότησε μια κρίσιμη γενική πρόβα για μια προγραμματισμένη απόπειρα αργότερα αυτή τη δεκαετία να προσγειωθούν αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης για πρώτη φορά από το Apollo 17 στα τέλη του 1972.
Ο τελικός στόχος του προγράμματος Artemis είναι να εδραιώσει μια μακροπρόθεσμη παρουσία στη Σελήνη ως σκαλοπάτι για την τελική εξερεύνηση του Άρη από τον άνθρωπο.
Η επιτυχημένη εκτόξευση της περασμένης εβδομάδας αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για τον πύραυλο SLS, παρέχοντας στους κύριους αναδόχους του, τις εταιρείες Boeing και Northrop Grumman, την επιβεβαίωση ότι το σύστημα εκτόξευσης, το οποίο βρισκόταν σε ανάπτυξη για περισσότερο από μια δεκαετία, ήταν έτοιμο να μεταφέρει με ασφάλεια ανθρώπους στο διάστημα.
