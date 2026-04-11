«Artemis II»: Δείτε τις εκπληκτικές φωτογραφίες της NASA

Στις 6 Απριλίου, οι τέσσερις αστροναύτες που επέβαιναν στο Integrity στο πλαίσιο της αποστολής Artemis II κατέγραψαν την εκπληκτική «θέα» που απολάμβαναν καθώς περιέρχονταν στην άγνωστη πλευρά της Σελήνης και ξεκινούσαν την επιστροφή τους προς τη Γη.

Η NASA δημοσίευσε μια συλλογή εντυπωσιακών εικόνων από την αποστολή, αποκαλύπτοντας σημεία της Σελήνης που κανένας άνθρωπος δεν είχε την ευκαιρία να δει μέχρι και σήμερα, καθώς και μια απροσδόκητη ηλιακή έκλειψη.

Οι τέσσερις αστροναύτες, Ριντ Γουάιζμα, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, πέρασαν επτά ώρες φωτογραφίζοντας τη θέα από τα παράθυρα του Orion, χρησιμοποιώντας διαδοχικά μια φορητή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Nikon DSLR.

Νέα εποχή

Η αποστολή Artemis II σηματοδοτεί μια νέα εποχή εξερεύνησης, καθώς η NASA προετοιμάζει το έδαφος για την κατασκευή σεληνιακής βάσης κόστους 20 δισ. δολαρίων έως το 2030, ενώ παράλληλα η Κίνα σχεδιάζει να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη το ίδιο έτος και να κατασκευάσει βάση σε συνεργασία με τη Ρωσία.

Όπως ανέφεραν σε άρθρο γνώμης στον Guardian oι Μάρτιν Ρις και Ντόναλντ Γκόλντσμιθ, ΗΠΑ και Κίνα φαίνεται να βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου για την αποστολή ανθρώπων στη Σελήνη μέχρι το τέλος της δεκαετίας – και στη συνέχεια, ίσως, ακόμη και στον Άρη.

«Οι αστροναύτες της NASA μόλις επέστρεψαν από ένα ταξίδι 10 ημερών γύρω από τη Σελήνη. Αν και επέστρεψαν με ασφάλεια, η NASA παραδέχεται ότι η έλλειψη δεδομένων καθιστά αδύνατη την αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων – αυτή αποτελεί μόλις τη δεύτερη εκτόξευση για το πρόγραμμα «Άρτεμις» και την πρώτη που μετέφερε αστροναύτες», αναφέρουν.

Μέχρι σήμερα, οι εκτιμώμενες δαπάνες για το πρόγραμμα Artemis πλησιάζουν τα 100 δισ. δολάρια. Το «μεγάλο και όμορφο νομοσχέδιο» που ψήφισε το Κογκρέσο των ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2025 διαθέτει 9,9 δισ. δολάρια για τις αποστολές Άρτεμις IV και V.

Η σκοτεινή πλευρά

Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε καθώς το Integrity πετούσε πάνω από τη γραμμή που χωρίζει τη φωτεινή από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, την οποία το πλήρωμα της αποστολής περιέγραψε ως «οτιδήποτε άλλο εκτός από ευθεία γραμμή».

Έκλειψη Ηλίου

Το φεγγάρι με φόντο τον ήλιο κατά τη διάρκεια μιας απροσδόκητης ηλιακής έκλειψης. Η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε από μια κάμερα που βρίσκεται στα πτερύγια των ηλιακών συλλεκτών του διαστημικού σκάφους «Orion».

Χωρίς επαφή

Αυτή η κοντινή λήψη της επιφάνειας της Σελήνης τραβήχτηκε τρία λεπτά πριν το διαστημικό σκάφος «Orion» περάσει πίσω από τη Σελήνη και χάσει την επαφή με τη Γη για 40 λεπτά.

Το κλικ

Ο ειδικός της αποστολής Τζέρεμι Χάνσεν φωτογραφίζει τη Σελήνη μέσα από ένα από τα παράθυρα του «Orion».

*Με πληροφορίες από: ARTnews | Guardian