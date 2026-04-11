Τον δρόμο για τη δημιουργία της πρώτης σεληνιακής βάσης φαίνεται ότι άνοιξε η αποστολή Artemis II, καθώς «φώτισε» περιοχές της Σελήνης που δεν είχε ξαναδεί ο άνθρωπος μέχρι σήμερα.

Στο πιο μακρινό ταξίδι που έχει επιχειρηρήθηκε ποτέ στο Διάστημα, τέσσερις αστροναύτες – οι Αμερικανοί Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν – αντίκρισαν την αθέατη πλευρά του φεγγαριού και απαθανάτισαν μια αιθέρια έκλειψη Ηλίου, διαφορετική από αυτές που γνωρίζουμε στη Γη.

Στο πλαίσιο της δεκαήμερης αποστολής, της πρώτης πτήσης γύρω από τη Σελήνη εδώ και πάνω από μισό αιώνα, οι τέσσερις αστροναύτες είχαν την ευκαιρία να συλλέξουν σπάνιες εμπειρίες, όπως οι προσκρούσεις μικρομετεωριτών στο φεγγάρι.

Μοναδική στιγμή, το πέρασμα της κάψουλας Orion πάνω από την αθέατη πλευρά – περίπου 6.550 χιλιόμετρα από την επιφάνεια -, φτάνοντας σε μέγιστη απόσταση 406.771 χιλιομέτρων από τη Γη και καταρρίπτοντας έτσι το ρεκόρ που κατείχε από το 1970 η αποστολή «Apollo 13».

Ωστόσο, το Artemis II δεν πέτυχε απλώς ένα ρεκόρ απόστασης. Η αποστολή αποτελεί την αναγγελία μιας νέας εποχής εξερεύνησης, καθώς η NASA με τις επόμενες αποστολές θα προετοιμάζει το έδαφος για την κατασκευή σεληνιακής βάσης κόστους 20 δισ. δολαρίων έως το 2030, τη στιγμή που η Κίνα σχεδιάζει να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη το ίδιο έτος και να κατασκευάσει βάση σε συνεργασία με τη Ρωσία.

Τα «μυστικά» της αθέατης πλευράς

Περίπου το ένα πέμπτο της αθέατης πλευράς ήταν φωτισμένο από τον Ήλιο στη διάρκεια του κοντινού περάσματος, μεταξύ άλλων η Ανατολική Θάλασσα (Mare Orientale), ένας κρατήρας διαμέτρου 920 χιλιομέτρων, ο οποίος δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση ενός αστεροειδή που έλιωσε τον σεληνιακό μανδύα και άφησε ομόκεντρους κυματισμούς στην επιφάνεια.

Κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής έκλειψης διάρκειας 54 λεπτών, το πλήρωμα παρατήρησε επίσης το αιθέριο ηλιακό στέμμα, τα εξωτερικά στρώματα της ηλιακής ατμόσφαιρας που απλώνονται στο Διάστημα. Μπροστά σε αυτό το θέαμα, ο κυβερνήτης Ριντ Γουάιζμαν παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχουν επίθετα για να το περιγράψει. «Θα πρέπει να εφεύρω νέες λέξεις για αυτό που βλέπουμε από το παράθυρο», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η κάψουλα προσθαλασσώθηκε χθες, Παρασκευή το βράδυ (τοπική ώρα, ξημερώματα Σαββάτου ώρα Ελλάδας), ακριβώς όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα, στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η πτήση Artemis II, που διένυσε συνολικά 1.117.515 χλμ. σε δύο τροχιές γύρω από τη Γη και μια κορύφωση με πτήση κοντά στη Σελήνη σε απόσταση περίπου 252.000 μιλίων, ήταν η πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση σε μια σειρά αποστολών Artemis που στοχεύουν στην έναρξη προσγειώσεων αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης από το 2028.

Η προσθαλάσσωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω βίντεο σε διαδικτυακή εκπομπή της NASA. Ομάδες διάσωσης βρίσκονταν σε ετοιμότητα για να ασφαλίσουν την πλωτή κάψουλα και να ανακτήσουν τα μέλη του πληρώματος.

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶 The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

Άντεξε την είσοδο στη γήινη ατμόσφαιρα

Η επιστροφή του πληρώματος ξεπέρασε ένα κρίσιμο τελικό εμπόδιο για το διαστημικό σκάφος Orion, κατασκευασμένο από την Lockheed Martin, αποδεικνύοντας ότι θα αντέξει τις ακραίες δυνάμεις της επανεισόδου από μια τροχιά επιστροφής από τη Σελήνη. Ακολούθησε μια συναρπαστική, 13λεπτη «φλογερή βουτιά» μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης, η οποία ανέβασε τις θερμοκρασίες στο εξωτερικό της κάψουλας στους 2.760 βαθμούς Κελσίου.

Στην κορύφωση της πίεσης κατά την επανείσοδο, όπως ήταν αναμενόμενο, η έντονη θερμότητα και η συμπίεση του αέρα σχημάτισαν ένα καυτό περίβλημα από ιονισμένο αέριο ή πλάσμα, που τύλιξε την κάψουλα, διακόπτοντας τις ραδιοεπικοινωνίες με το πλήρωμα για αρκετά λεπτά.

Η ένταση έσπασε όταν αποκαταστάθηκε η επικοινωνία και τα αλεξίπτωτα φάνηκαν να φουσκώνουν από το ρύγχος της κάψουλας που βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση, επιβραδύνοντας την κάθοδο της σε περίπου 25 χλμ./ώρα πριν το Orion προσγειωθεί απαλά στο νερό.

Αναμενόταν ότι οι ομάδες της NASA και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα χρειαστούν περίπου μία ώρα για να ασφαλίσουν την πλωτή κάψουλα, να βοηθήσουν τους τέσσερις αστροναύτες να βγουν και να τους μεταφέρουν σε ένα κοντινό πλοίο διάσωσης για να υποβληθούν σε αρχικό ιατρικό έλεγχο.

Όταν το σκάφος είχε πάρει τον δρόμο της επιστροφής, οι αστροναύτες δέχτηκαν κλήση από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζοντας την παράδοση που ξεκίνησε ο Νίξον μετά την πρώτη προσσελήνωση το 1969. «Είστε όλοι σας σύγχρονοι πρωτοπόροι» τους είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, η Κοχ σχολίασε ότι μία από τις πλέον αξέχαστες στιγμές της αποστολής ήταν όταν ξαναείδε τον πλανήτη Γη να ξεπροβάλλει πίσω από το φεγγάρι μετά το κοντινό πέρασμα. Οι αστροναύτες είχαν την ευκαιρία να φωτογραφίσουν τόσο την ανατολή όσο και τη δύση της Γης στη Σελήνη.

Ένα μικρό βήμα για την ανθρωπότητα, ένα μεγάλο βήμα προς τον Άρη

Η αποστολή Artemis II εκτοξεύθηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα την 1η Απριλίου σε αρχική τροχιά γύρω από τη Γη, από τον γιγαντιαίο πύραυλο Space Launch System της NASA.

Ο Γκλόβερ, η Κοχ και ο Χάνσεν έγραψαν επίσης ιστορία ως ο πρώτος μαύρος αστροναύτης, η πρώτη γυναίκα και ο πρώτος μη Αμερικανός πολίτης, αντίστοιχα, που συμμετείχαν σε σεληνιακή αποστολή.

Το ταξίδι, που ακολούθησε την μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση Artemis I γύρω από τη Σελήνη με το διαστημικό σκάφος Orion το 2022, σηματοδότησε μια κρίσιμη γενική πρόβα για μια προγραμματισμένη απόπειρα αργότερα αυτή τη δεκαετία να προσγειωθούν αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης για πρώτη φορά από το Apollo 17 στα τέλη του 1972.

Ο τελικός στόχος του προγράμματος Artemis είναι να εδραιώσει μια μακροπρόθεσμη παρουσία στη Σελήνη ως σκαλοπάτι για την τελική εξερεύνηση του Άρη από τον άνθρωπο.

Η επιτυχημένη εκτόξευση της περασμένης εβδομάδας αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για τον πύραυλο SLS, παρέχοντας στους κύριους αναδόχους του, τις εταιρείες Boeing και Northrop Grumman, την επιβεβαίωση ότι το σύστημα εκτόξευσης, το οποίο βρισκόταν σε ανάπτυξη για περισσότερο από μία δεκαετία, ήταν έτοιμο να μεταφέρει με ασφάλεια ανθρώπους στο Διάστημα.