Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση ξυλείας στο Ασπρόχωμα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Τετάρτης (27/05) σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και ομάδες της πολιτικής προστασίας του δήμου Καλαμάτας αλλά και η εθελοντική ομάδα ΟΑΚ. Η πυρκαγιά λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εσωτερικό της επιχείρησης πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, ενώ πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από αρκετές περιοχές της Καλαμάτας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης.

Στο σημείο επιχειρούν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 18 πυροσβέστες, δύο οχήματα της ομάδας ΟΑΚ και ένα της πολιτικής προστασίας του δήμου.