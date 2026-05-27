Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα
Λένε πως δεν είναι είδηση αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν άνθρωπος δαγκώσει σκύλο. Στην Νεμπράσκα, ένας ανήσυχος σκύλος πυροβόλησε περαστική έξω από παντοπωλείο.
Η αστυνομία της Νεμπράσκα και συγκεκριμένα το αστυνομικό τμήμα του Scottsbluff στην περιοχή, ανέφερε ότι ένας σκύλος πυροβόλησε κατά λάθος ένα άτομο με κυνηγετικό όπλο σε ένα παντοπωλείο.
Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο παντοπωλείο της περιοχής μετά από αναφορά ότι ένα άτομο είχε πυροβοληθεί με αεροβόλο όπλο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της 24ης Μαΐου του 2026. Ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν, ενημερώθηκαν ότι η υπόθεση αφορούσε πυροβολισμό από κυνηγετική καραμπίνα.
Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, βρήκαν ένα φορτηγό με τροχόσπιτο. Το πλαίσιο της πόρτας του συνοδηγού είχε υποστεί ζημιά που συνάδει με πυροβολισμό από κυνηγετικό όπλο.
Ο σκύλος πυροβόλησε την περαστική
Σύμφωνα με την αστυνομία του Scottsbluff, ο ιδιοκτήτης του φορτηγού είχε σταματήσει στο παντοπωλείο. Ενώ ο συνοδηγός στεκόταν κοντά στην μπροστινή πόρτα του συνοδηγού, ένας σκύλος στο πίσω κάθισμα μετακινήθηκε από τη μία πλευρά του οχήματος στην άλλη.
Ο σκύλος πάτησε σε μια κυνηγετική καραμπίνα που είχε μια ξεχασμένη -ενός και εκτός εισαγωγικών- σφαίρα στη θαλάμη, προκαλώντας την εκπυρσοκρότηση του όπλου.
Τη στιγμή του πυροβολισμού, μια γυναίκα είχε σταματήσει στο φανάρι με το χέρι της να κρέμεται έξω από το παράθυρο. Μια σφαίρα από την καραμπίνα την χτύπησε στο πάνω μέρος του δεξιού χεριού. Ο τραυματισμός της δεν θεωρήθηκε απειλητικός για τη ζωή της και ένα μέλος της οικογένειάς της την μετέφερε στο νοσοκομείο.
