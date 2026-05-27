Βίντεο ντοκουμέντο με τους δράστες της ένοπλης επίθεσης σε ιδιοκτήτη καταστήματος στην Πατησίων

Τα κίνητρα της ένοπλης επίθεσης σε ιδιοκτήτη καταστήματος με κινητά τηλέφωνα στα Πατήσια ερευνά η Αστυνομία με δράστες αδίστακτους κακοποιούς από την Αλβανία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι 4 δράστες σταμάτησαν με ΙΧ αυτοκίνητο έξω από το κατάστημα στην οδό Πατησίων 274 στην περιοχή του Αγίου Λουκά στα Πατήσια περίπου στις 6:30 το απόγευμα.

Οι πυροβολισμοί

Δύο από τα τέσσερα άτομα φορώντας μαύρα ρούχα και μαύρα καπέλα μπήκαν μέσα στο κατάστημα χτύπησαν στο κεφάλι τον ιδιοκτήτη από το Πακιστάν και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν και στα δύο πόδια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το in οι δύο δράστες αποχώρησαν από το σημείο με απόλυτη ψυχραιμία.

Αφού μπήκαν στο αυτοκίνητο που τους περίμεναν οι δύο συνεργοί κινήθηκαν προς τη λεωφόρο Κηφισού.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση και το όχημα των δραστών εντοπίστηκε πολύ γρήγορα και μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε. Συνελήφθησαν τρία άτομα ενώ το τέταρτο κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Τι εξετάζει η Αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν. Η αστυνομία εξετάζει τα κίνητρα της επίθεσης και για την ώρα έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας αφού δεν αφαίρεσαν χρήματα ή άλλα αντικείμενα.

Ελέγχεται αν πρόκειται για υπόθεση εκβιασμού σε βάρος του Πακιστανού καταστηματάρχη ή αν υπήρξε διαφωνία για κάποια παράνομη συναλλαγή.

Το θύμα της επίθεσης διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.