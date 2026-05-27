Μεξικό: Ξεκινούν διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ
Η USMCA, η συμφωνία ανάμεσα σε Μεξικό και ΗΠΑ, επανεξετάζεται κάθε έξι χρόνια
Το Μεξικό και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν σήμερα στην πόλη του Μεξικού τις επίσημες διαπραγματεύσεις της Συμφωνίας ΗΠΑ – Μεξικού – Καναδά (USMCA) οι οποίες πραγματοποιούνται υπό την πίεση των απειλών επιβολής δασμών από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
Το υπουργείο Οικονομίας του Μεξικού ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου πως πρόκειται για «έναν πρώτο επίσημο κύκλο διαπραγματεύσεων για την προετοιμασία της κοινής αναθεώρησης της συμφωνίας», στην οποία συμμετέχει επίσης ο Καναδάς.
Η USMCA επανεξετάζεται κάθε έξι χρόνια.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Today, the Office of the United States Trade Representative announced that the United States and Mexico will hold a series of bilateral negotiating rounds related to the first Joint Review of the USMCA.https://t.co/ydroebk3hP
— United States Trade Representative (@USTradeRep) May 27, 2026
Ζωτικής σημασίας η συμφωνία με τις ΗΠΑ για την οικονομία του Μεξικού
Αυτή η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου είναι ζωτικής σημασίας για τη μεξικανική οικονομία, με τις ΗΠΑ να αποτελούν τον βασικό εμπορικό εταίρο και προορισμό του 80% και πλέον των εξαγωγών της, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων θα συνεχιστεί έως την Παρασκευή.
«Τα μέρη όρισαν τα επόμενα βήματα για να εμβαθύνουν τις συζητήσεις, με στόχο να καταγράψουν απτά αποτελέσματα προς όφελος της περιοχής», προστίθεται στο δελτίο Τύπου.
«Το Μεξικό και οι ΗΠΑ επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να ενισχύουν τη διμερή συνεργασία προς όφελος μιας Βόρειας Αμερικής πιο ενοποιημένης, πιο δυναμικής και πιο ισχυρής», τονίζει το μεξικανικό υπουργείο Οικονομικών.
Διαπραγματεύσεις θα λάβουν χώρα επίσης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, στην Ουάσινγκτον και την πόλη του Μεξικού, αντίστοιχα.
