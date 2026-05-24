newspaper
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Διεθνής Οικονομία 24 Μαΐου 2026, 16:00

Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος

Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το γραφείο του 2050 αναμένεται να είναι αγνώριστο σε σχέση με το σημερινό εργασιακό περιβάλλον, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη, η νευροτεχνολογία και οι τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας εκτιμάται ότι θα μεταμορφώσουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε και οργανώνουμε την καθημερινότητά μας.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group (IWG), εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο.

Η μελέτη, με τίτλο «IWG’s Work Reimagined: The Office of 2050», καταγράφει τις απόψεις στελεχών HR και εργαζομένων από όλο τον κόσμο για το πώς η επόμενη εικοσιπενταετία θα επηρεάσει τον χώρο εργασίας. Κεντρικό εύρημα της έρευνας είναι ότι τα νευροεμφυτεύματα, τα οποία συνδέουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο με εξωτερικές συσκευές, θεωρούνται η κορυφαία τεχνολογία που αναμένουν να δουν στους χώρους εργασίας τους έως το 2050. Την άποψη αυτή συμμερίζεται το 33% των στελεχών HR και το 26% των εργαζομένων.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η προσδοκία για βαθιά τεχνολογική ανατροπή είναι ευρεία. Το 68% των στελεχών HR και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050. Στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής βρίσκονται η νευροτεχνολογία και τα ευφυή συστήματα, τα οποία αναμένεται να αυτοματοποιούν σύνθετες διαδικασίες, να εξατομικεύουν το εργασιακό περιβάλλον και να επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό μετασχηματισμού του κόσμου της εργασίας. Το 71% των στελεχών HR και το 73% των εργαζομένων πιστεύουν ότι η ΤΝ και η αυτοματοποίηση θα αναδιαμορφώσουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας γραφείου. Παράλληλα, περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η ΤΝ θα καθορίζει με τον καλύτερο τρόπο το πότε και το πού θα πραγματοποιείται μια συνεργασία, με τα ποσοστά να διαμορφώνονται στο 64% για τους εργαζόμενους και στο 69% για τα στελέχη HR.

Η μελέτη αναφέρει ότι η χρήση της ΤΝ στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη επιταχύνει ήδη τους ρυθμούς μάθησης και εξέλιξης από το σχολείο έως το πανεπιστήμιο και τον χώρο εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι νεότερες γενιές αποκτούν τη δυνατότητα να προοδεύουν ταχύτερα από τις προηγούμενες, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό απελευθερώνεται από επαναλαμβανόμενες εργασίες και μπορεί να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες που απαιτούν δημιουργική σκέψη, επίλυση προβλημάτων και παραγωγή νέων ιδεών.

Αποτέλεσμα αυτής της μετάβασης, σύμφωνα με την έρευνα, είναι ότι η εργασία θα εκτελείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Το 74% των εργαζομένων και το 70% των στελεχών HR προβλέπουν ότι οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν ολοένα και πιο γρήγορα τις επόμενες δεκαετίες.

Τέλος στο οκτάωρο και στις καθημερινές μετακινήσεις

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι τα παραδοσιακά εργασιακά μοντέλα αναμένεται να υποχωρήσουν σημαντικά έως το 2050. Σχεδόν επτά στους δέκα εργαζόμενους και στελέχη HR εκτιμούν ότι οι χρονοβόρες καθημερινές μετακινήσεις προς το γραφείο, αλλά και το κλασικό ωράριο 9-5, θα έχουν εκλείψει μέσα στα επόμενα 25 χρόνια. Το ποσοστό αυτό φτάνει το 69% για τους εργαζομένους και το 68% για τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού.

Η εργασία αναμένεται να γίνεται πλέον σε ένα δίκτυο πολλαπλών τοποθεσιών, αντί για ένα ενιαίο κεντρικό γραφείο. Το 70% των στελεχών HR και το 75% των εργαζομένων θεωρούν ότι η επαγγελματική δραστηριότητα θα μπορεί να πραγματοποιείται από διαφορετικά σημεία, ενώ η ευέλικτη εργασία φαίνεται πως θα αποτελέσει το κυρίαρχο μοντέλο: 64% των εργαζομένων και 78% των στελεχών HR προβλέπουν ότι θα καθιερωθεί ως βασική μορφή απασχόλησης.

Παράλληλα, και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι οι αυστηρές πολιτικές επιστροφής στο γραφείο θα έχουν πλέον εκλείψει έως το 2050, με την ευελιξία και την αυτονομία των εργαζομένων να αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Το 66% των εργαζομένων και το 63% των στελεχών HR εκτιμούν ότι οι οργανισμοί θα δίνουν προτεραιότητα σε πιο ευέλικτα εργασιακά μοντέλα.

Εικονική πραγματικότητα και έξυπνοι χώροι

Πέρα από τη νευροτεχνολογία και την ΤΝ, καθοριστικό ρόλο αναμένεται να έχουν και τα εργαλεία εμβυθιστικής συνεργασίας. Οι αίθουσες συσκέψεων με ενσωματωμένη εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα θεωρούνται η δεύτερη πιο πιθανή καινοτομία του μέλλοντος, καθώς εκτιμάται ότι θα αντικαταστήσουν πολλές παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας στον χώρο εργασίας. Το 70% των εργαζομένων και το 69% των στελεχών HR πιστεύουν ότι έως το 2050 θα έχουν υποκαταστήσει τόσο τις συζητήσεις στο γραφείο όσο και πολλές δια ζώσης συναντήσεις.

Οι χώροι εργασίας του μέλλοντος θα είναι επίσης πιο «έξυπνοι» και προσαρμοστικοί. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της έρευνας, τα γραφεία θα ρυθμίζουν αυτόματα τον φωτισμό βάσει του κιρκάδιου ρυθμού κάθε εργαζομένου, ενώ θα διαθέτουν συστήματα που αναγνωρίζουν την κόπωση και προτείνουν διαλείμματα. Επιπλέον, αναμένεται να εξελιχθούν σε πλήρως διαδραστικά, cloud-based περιβάλλοντα, όπου οι τοίχοι θα λειτουργούν ως ψηφιακές επιφάνειες αφής.

Περισσότερη ευεξία και φύση

Παρότι η τεχνολογία θα κυριαρχεί, το γραφείο του μέλλοντος θα είναι πιο ανθρωποκεντρικό. Η έρευνα δείχνει ότι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη HR δίνουν μεγάλη σημασία στην ευεξία, την οικογενειακή υποστήριξη και τη δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων των χώρων. Μεταξύ των πιο δημοφιλών τάσεων περιλαμβάνονται οι εσωτερικοί χώροι φύλαξης παιδιών, τους οποίους προκρίνει το 23% των στελεχών HR και το 30% των εργαζομένων, καθώς και οι πολυλειτουργικοί χώροι που μπορούν να προσαρμόζονται μέσα στην ημέρα στις ανάγκες της εργασίας, της μάθησης, της κοινωνικοποίησης και της ανάπαυσης.

Επιπλέον, τα γραφεία του 2050 αναμένεται να ενσωματώνουν περισσότερα φυσικά στοιχεία, όπως πράσινους τοίχους, εσωτερικούς κήπους και ζώνες φυσικού φωτισμού. Η κατεύθυνση αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο υγιεινού και εμπνευσμένου περιβάλλοντος, με το 22% των στελεχών HR και το 28% των εργαζομένων να το θεωρούν σημαντικό.

Η ευελιξία ως προϋπόθεση επιτυχίας

Στο επίκεντρο των μελλοντικών εργασιακών μοντέλων βρίσκεται η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Το 75% τόσο των στελεχών HR όσο και των εργαζομένων θεωρεί ότι η ευελιξία θα είναι κρίσιμης σημασίας για τους οργανισμούς έως το 2050. Η εργασία από διαφορετικούς τόπους, η προσαρμογή του ωραρίου στις ανάγκες του εργαζομένου και η ενίσχυση της ευεξίας θεωρούνται πλέον βασικά στοιχεία για την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων.

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι, εάν ηγούνταν μιας επιχείρησης, θα έδιναν προτεραιότητα στην ενδυνάμωση των εργαζομένων να ορίζουν οι ίδιοι τον τρόπο και τον τόπο εργασίας τους, στην παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης σε θέματα υγείας και στη δημιουργία περιβαλλόντων που ενισχύουν τη δέσμευση και την παραγωγικότητα.

Η εκτίμηση της IWG

Ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της International Workplace Group plc, Μαρκ Ντίξον, τόνισε ότι η τεχνολογία διαμόρφωνε πάντα τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, ωστόσο σήμερα η διαφορά βρίσκεται στην ταχύτητα της αλλαγής. Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνουν τον κόσμο της εργασίας με ρυθμούς που πολλοί οργανισμοί και ιδιώτες δυσκολεύονται ακόμη να αντιληφθούν.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μέρος μιας εκθετικής καμπύλης καινοτομίας και ότι τεχνολογίες όπως η νευροτεχνολογία οδηγούν σε ένα μέλλον όπου η εργασία θα εκτελείται ταχύτερα, πιο διαισθητικά και ακριβώς τη στιγμή και στον τόπο που απαιτείται. Κατά τον Mark Dixon, ο κόσμος της εργασίας θα είναι ριζικά διαφορετικός έως το 2050.

Πηγή: ot.gr

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»

Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Τουρισμός
Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Έκθεση Eurofound 24.05.26

Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Στην κορυφή η Ελλάδα

Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Όλα τα λεφτά για την ΑΙ 24.05.26

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Σύνταξη
Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
AI 24.05.26

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 23.05.26

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕΕ: Λιγότερα παιδιά και έφηβοι παρά την πληθυσμιακή αύξηση – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 23.05.26

Λιγότερα παιδιά και έφηβοι στην ΕΕ παρά την πληθυσμιακή αύξηση - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη παραμένει το δημογραφικό - Οι πληθυσμιακές μεταβολές στην ΕΕ από το 2005 και η εικόνα της Ελλάδας - Τα στοιχεία της Eurostat με βάση το φύλο και την ηλικία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι

Η Πολωνία και η Πορτογαλία σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αεροπορικά καύσιμα: Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» – Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…
Οι εξελίξεις 24.05.26

Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» - Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…

Με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται μεν πτωτικά αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τα βλέμματα στρέφονται στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης σοβαρής κρίσης εφοδιασμού σε καύσιμα αεροσκαφών (το καλοκαίρι) με όλα τα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι αλλά ένα από αυτά έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 24.05.26

Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο

«Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτική ομιλία του.

Σύνταξη
Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος
Πόλεμος 24.05.26

Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος

Το φετινό ανοιξιάτικο Met Gala εξελίχθηκε στην πιο εκρηκτική και αμφιλεγόμενη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, φέρνοντας στο φως τη βαθιά ρήξη ανάμεσα στην ελίτ της μόδας και την κοινή γνώμη για τους Μπέζος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»
Ακρότητες 24.05.26

Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί πως δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Κούβα τη στιγμή που ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα επέμβασης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ
Δύσκολο παζλ 24.05.26

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, βλέπει ο Λευκός Οίκος, αμερικανικά εμπόδια η Τεχεράνη. Η συμφωνία δεν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, καθώς ο Τραμπ υποστήριξε ότι όλα «πρέπει να γίνουν σωστά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη
Παναθηναϊκός 24.05.26

Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη

Η επιτυχία του Γιάκομπ Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό, δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο. Θα χρειαστεί τη βοήθεια όλου του συλλόγου, από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον πιο χαμηλόβαθμο εργαζόμενο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)
Euroleague 24.05.26

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)

Ο εκ των διοικητικών ηγετών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης Αγγελόπουλος έφτασε στο Telekom Center Athens για τον τελικό με τη Ρεάλ και σημείωσε πως δεν έχει άγχος για το μεγάλο ματς.

Σύνταξη
Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία
Δυναστεία 24.05.26

Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία

Η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Αντίκ, ιδρυτή της Mango και πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλονία, εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό θρίλερ γράφει η El Pais

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια

«Η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Καιρός: Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
Πρόγνωση 24.05.26

Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Αστάθεια θα παρουσιάσει ο καιρός στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από την Τρίτη. Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες από τον Γιάννη Καλλιάνο.

Σύνταξη
Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του
Ελλάδα 24.05.26

Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του

Ο 35χρονος επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία το 2024, καθώς και για υποθέσεις ναρκωτικών, για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικους και για παραβάσεις ΚΟΚ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Cookies