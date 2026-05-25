Τρίτη 26 Μαϊου 2026
25.05.2026 | 23:41
Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό – Πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε
ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 25 Μαΐου 2026, 23:20

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ

Η πίεση αυξάνεται με τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 50%, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Αντιμέτωποι με σοβαρή οικονομική πίεση μέσα στους επόμενους μήνες ενδέχεται να βρεθούν οι καταναλωτές στις ΗΠΑ, καθώς εξαντλείται η προσωρινή ώθηση που προσέφεραν οι φορολογικές επιστροφές της κυβέρνησης Τραμπ και παράλληλα αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Οικονομολόγοι και στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων με τους οποίους μίλησαν οι Financial Times προειδοποιούν ότι η οικονομία των ΗΠΑ, η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση, ίσως αρχίσει να επιβραδύνεται ήδη από το καλοκαίρι.

Οι φορολογικές επιστροφές, που προέκυψαν από το νέο φορολογικό πακέτο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έδωσαν σημαντική ανάσα στα νοικοκυριά. Σύμφωνα με την αμερικανική φορολογική υπηρεσία (IRS), η μέση επιστροφή έφτασε σχεδόν τα 3.500 δολάρια ανά φορολογούμενο. Αυτό το επιπλέον εισόδημα ενίσχυσε τις καταναλωτικές δαπάνες και βοήθησε τη λιανική αγορά να διατηρήσει τη δυναμική της, παρά τις ήδη αυξημένες τιμές και τα υψηλά επιτόκια.

Ωστόσο, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα αρχίζουν να απορροφούν μεγάλο μέρος αυτής της ενίσχυσης. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ειδικά οι διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν οδηγήσει τις τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ σε αυξήσεις περίπου κατά 50% σε σχέση με πέρυσι, ασκώντας μεγάλη πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα μείνει ψηλός όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Ο Γκρέγκορι Ντάκο, επικεφαλής οικονομολόγος της EY Parthenon, υπογράμμισε μέσω των FT ότι τα οφέλη από τις φορολογικές επιστροφές έχουν σχεδόν εξανεμιστεί εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων. Όπως ανέφερε, όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος ο πληθωρισμός να παραμείνει επίμονα υψηλός, περιορίζοντας τελικά την κατανάλωση.

Η κατανάλωση αποτελεί τον βασικό κινητήριο μοχλό της αμερικανικής οικονομίας, καθώς αντιστοιχεί περίπου στα δύο τρίτα της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Τα τελευταία χρόνια, οι ισχυρές δαπάνες των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις των τεχνολογικών κολοσσών και την αυξημένη παραγωγικότητα, βοήθησαν τις ΗΠΑ να αναπτυχθούν ταχύτερα από πολλές άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες μετά την πανδημία.

Πλέον όμως οι επιχειρήσεις αρχίζουν να βλέπουν σημάδια επιβράδυνσης. Μεγάλες αλυσίδες λιανικής, όπως η Walmart και η Target, αναγνώρισαν ότι οι φορολογικές επιστροφές ενίσχυσαν προσωρινά τις πωλήσεις, αλλά προειδοποίησαν ότι αυτή η ώθηση εξασθενεί. Ο οικονομικός διευθυντής της Target, Τζιμ Λι, δήλωσε στους FT ότι το θετικό αποτέλεσμα των επιστροφών θα μειώνεται σταδιακά μέσα στη χρονιά, καθώς οι αυξημένες δαπάνες για καύσιμα και μεταφορές επιβαρύνουν τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, το αυξημένο κόστος ενέργειας επηρεάζει και τις τιμές βασικών αγαθών. Οι τιμές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 2,9% τον Απρίλιο, ενώ τα φρούτα και τα λαχανικά σημείωσαν άνοδο άνω του 6%, κυρίως λόγω του ακριβότερου κόστους μεταφοράς. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι Αμερικανοί ξοδεύουν πλέον πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους στα καύσιμα, γεγονός που περιορίζει τις δαπάνες για άλλες αγορές.

Οι ευάλωτες ομάδες στα κάγκελα

Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός έχει αρχίσει να ξεπερνά την αύξηση των μισθών, κάτι που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι χάνουν την αγοραστική τους δύναμη. Ο Νέιθαν Σιτς της Citigroup σημείωσε ότι από τα μέσα του περασμένου έτους οι μισθολογικές αυξήσεις δεν συμβαδίζουν πλέον με τον ρυθμό αύξησης των τιμών. Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ όσο και οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν συνέβαλαν στην άνοδο των τιμών.

Οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες φαίνεται πως ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Παρότι οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν σχεδόν κατά 5% τον Απρίλιο, μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης προήλθε από τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα, τα οποία επωφελήθηκαν περισσότερο από τις φορολογικές μειώσεις και επηρεάζονται λιγότερο από την άνοδο των καυσίμων. Αντίθετα, τα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα πιέζονται ολοένα και περισσότερο.

Η απαισιοδοξία των καταναλωτών αυξάνεται επίσης σημαντικά. Οι δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ όλο και περισσότεροι Αμερικανοί δηλώνουν ότι οι υψηλές τιμές διαβρώνουν τα προσωπικά τους οικονομικά. Παράλληλα, αυξάνονται οι καθυστερήσεις στις πληρωμές πιστωτικών καρτών, φοιτητικών δανείων και δανείων αυτοκινήτου, γεγονός που υποδηλώνει ότι πολλά νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Παρότι η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο συνδυασμός υψηλού πληθωρισμού, ακριβής ενέργειας και μειωμένης αγοραστικής δύναμης ενδέχεται να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη τους επόμενους μήνες.

Πηγή: ΟΤ

Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Ίδιος παρονομαστής 25.05.26

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι συντάξεις σε μία Ευρώπη που γερνάει – Έχουν χάσει οι νέοι Ευρωπαίοι την πίστη τους στο συνταξιοδοτικό σύστημα;
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Η εμπιστοσύνη στα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης μειώνεται μεταξύ των νεότερων γενεών, παρότι οι εισφορές συνεχίζονται. Πώς συγκρίνονται οι χώρες της ΕΕ όσον αφορά τη γνώμη για τις συντάξεις;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη: Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Διεθνής Οικονομία 24.05.26

Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη.

Αλέξανδρος Κλώσσας
Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Έρευνα 24.05.26

Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Έκθεση Eurofound 24.05.26

Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Όλα τα λεφτά για την ΑΙ 24.05.26

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
AI 24.05.26

Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 23.05.26

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕΕ: Λιγότερα παιδιά και έφηβοι παρά την πληθυσμιακή αύξηση – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 23.05.26

Μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη παραμένει το δημογραφικό - Οι πληθυσμιακές μεταβολές στην ΕΕ από το 2005 και η εικόνα της Ελλάδας - Τα στοιχεία της Eurostat με βάση το φύλο και την ηλικία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian
Κόσμος 26.05.26

Με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απομακρύνεται και ένα πανεπιστήμιο να κλείνει τις πύλες του, όλα δείχνουν πως η αυταρχική δημοκρατία της Τουρκίας μετατρέπεται σε παράσταση για ένα ρόλο

Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Εβάν Φουρνιέ – Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
Μπάσκετ 25.05.26

Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο
Κόσμος 25.05.26

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για την απόφαση της Ρωσίας να επιτεθεί σε στόχους στο Κίεβο που συνδέονται με τον στρατό

«Πρόταση του Παναθηναϊκού σε Πασκουάλ, άνω των έξι εκατομμυρίων ευρώ»
Μπάσκετ 25.05.26

Ο Τσάβι Πασκουάλ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ εκτός από τη Ντουμπάι BC και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, πρόταση στον Ισπανό τεχνικό έχει καταθέσει και ο Παναθηναϊκός.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο
«Απέχεις» 25.05.26

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ πρόκειται να υποδηθεί τον Μαξ Κάντι σε μια νέα σειρά και θέλησε να «βγάλει το καπέλο» στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εκσάρκωσε τον ίδιο χαρακτήρα πριν από δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρασκευάς Άντζας: Το καλύτερο παιδί…
On Field 25.05.26

Όσοι δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν από κοντά τον Παρασκευά Άντζα, έχουν στο μυαλό τους την μια εικόνα, μια στιγμή, που δεν συνάδει με την ζωή του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Μια ταινία, ένα σκάνδαλο και οι Ευαγγελιστές, μπορεί να στοιχίσουν στον Μπολσονάρο την προεδρία
Βραζιλία 25.05.26

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο προσπαθεί να εκλεγεί πρόεδρος της Βραζιλίας, αλλά μια ταινία για τον πατέρα του, η οποία χρηματοδοτήθηκε με κεφάλαια από φερόμενο ως απατεώνα, απειλεί την εκλογή του.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με τρυφερότητα»
«Ο κόσμος του» 25.05.26

Ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, δήμαρχος Πάτμου, συνάντησε τυχαία τον Τραϊανό Δέλλα στον «Ευαγγελισμό» όπου νοσηλεύονταν η αγαπημένη του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Τουρισμός: Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού «θαύματος» – Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση
Έρευνα 25.05.26

Ο τουρισμός αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας όμως παρά τη δυναμική του τομέα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συστηματική υποαμοιβή, απλήρωτες υπερωρίες και μια γενικότερη αίσθηση εργασιακής υποτίμησης.

Στράτος Ιωακείμ
Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Μεγάλο ραντεβού έχει το βράδυ της Τετάρτης ο Μαουρίτσιο Μαριάνι καθώς θα σφυρίξει τον τελικό του Conference League Κρίσταλ Πάλλας-Ράγιο Βαγεκάνο στη Λειψία. Συνεργάζεται και με ψυχολόγο

Καθυστερήσεις στην συμφωνία για ΗΠΑ και Ιράν, εξαιτίας της ορολογίας για τα πυρηνικά και τις κυρώσεις
Κόσμος 25.05.26

Καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν φοβούνται πως «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», είναι πολύ αυστηροί στις διατυπώσεις τους, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες, κάτι που καθυστερεί την διαδικασία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Ίδιος παρονομαστής 25.05.26

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νετανιάχου: Διέταξε «αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο – Νέα κλιμάκωση
Βιντεοσκοπημένη δήλωση 25.05.26

Η εντολή Νετανιάχου ήρθε λίγες ώρες αφότου οι ακροδεξιοί υπουργοί του ζήτησαν να επανεκκινήσει τον πόλεμο στον Λίβανο - Εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για πολλές περιοχές

Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανός υπήκοος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο ανιχνεύτηκε θετικός στον χανταΐό
Κόσμος 25.05.26

Ένας Ισπανός ο οποίος βρίσκονταν ήδη σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Μαδρίτης, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό. Καμία αλλαγή στην επιδημιολογική αντίδραση στην Ισπανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΑΕΚ – Άρης Betsson 102-99: Πρόκριση «θρίλερ» για την «Ενωση», με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά (vids)
Μπάσκετ 25.05.26

H ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 102-99 στη SUNEL Arena στον 3ο προημιτελικό των Play Off της GBL, έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το «εισιτήριο» για τους «4», όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα.

Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν
Ελλάδα 25.05.26

Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις αδιαφάνειας σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

