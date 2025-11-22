newspaper
ΗΠΑ: Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στα χαμηλότερα ιστορικά επίπεδα
22 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στα χαμηλότερα ιστορικά επίπεδα

Αυξάνεται το χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων καταναλωτών και εκείνων με χαμηλότερο εισόδημα στις ΗΠΑ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

Spotlight

Το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ έπεσε τον Νοέμβριο σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ, καθώς οι Αμερικανοί είδαν αρνητικά τις προοπτικές των προσωπικών τους οικονομικών.

Ο τελικός δείκτης κλίματος καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Νοέμβριο έπεσε στις 51 μονάδες από 53,6 τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Ο δείκτης ήταν ελαφρώς καλύτερος από τον προκαταρκτικό.

Οι απόψεις για τα προσωπικά οικονομικά ήταν οι πιο απαισιόδοξες από το 2009

Ο δείκτης των τρεχουσών συνθηκών υποχώρησε κατά 7,5 μονάδες, φτάνοντας στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 51,1. Οι απόψεις για τα προσωπικά οικονομικά ήταν οι πιο απαισιόδοξες από το 2009.

«Οι καταναλωτές παραμένουν απογοητευμένοι από τη διατήρηση των υψηλών τιμών και την εξασθένιση των εισοδημάτων», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Joanne Hsu, διευθύντρια της έρευνας.

Οι καταναλωτές αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 4,5% κατά το επόμενο έτος, σημειώνοντας μείωση για τρίτο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Προβλέπουν ότι το κόστος θα αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό 3,4% κατά τα επόμενα πέντε έως δέκα έτη, σε σύγκριση με 3,9% τον Οκτώβριο.

Υψηλό κόστος ζωής στις ΗΠΑ

Ενώ οι ανησυχίες των Αμερικανών για τον πληθωρισμό έχουν υποχωρήσει, εξακολουθούν να ανησυχούν για το υψηλό κόστος ζωής και την ασφάλεια της εργασίας. Η έκθεση έδειξε ότι η πιθανότητα απώλειας της προσωπικής εργασίας ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2020.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – ένας δείκτης για όσους λαμβάνουν επιδόματα – αυξήθηκαν στις αρχές του μήνα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, υποδηλώνοντας ότι οι άνεργοι Αμερικανοί δυσκολεύονται να βρουν νέα εργασία.

Η έκθεση του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν αναφέρθηκε στο αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων καταναλωτών και εκείνων με χαμηλότερο εισόδημα.

«Οι πλουσιότεροι καταναλωτές φαίνεται να είναι σε θέση να συνεχίσουν τις δαπάνες τους, ενώ η οικονομική κατάσταση των μη μετόχων επιδεινώνεται», δήλωσε ο Hsu. «Αυτές οι τάσεις δείχνουν ότι οι συνολικές οικονομικές στατιστικές μπορεί να συγκαλύπτουν τις ευπάθειες ορισμένων τμημάτων του πληθυσμού».

Οι καταναλωτές έγιναν ελαφρώς πιο απαισιόδοξοι σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές, παρά το τέλος της μακροβιότερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ. Οι συνθήκες αγοράς για αγαθά υψηλής αξίας έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η έρευνα διεξήχθη από τις 3 έως τις 17 Νοεμβρίου.

Πηγή: ot.gr

