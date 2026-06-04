Τι γράφουν στο Μεξικό για Κρουζ Αζούλ και Γιακουμάκη

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Ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στη χώρα μας την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, παίζοντας για λογαριασμό του ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από την Κρουζ Αζούλ.

Ο Μεξικάνικος σύλλογος φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να παραχωρήσει τον Έλληνα επιθετικό για οικονομικούς λόγους, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας. Συγκεκριμένα, το σχέδιο είναι να βρεθεί ένα αγοραστής για τον παίκτη ή να τα βρει η ομάδα με τον ΠΑΟΚ για να γίνει μόνιμα κάτοικος Θεσσαλονίκης.

«Η στάση της Κρουζ Αζούλ είναι ξεκάθαρη, θα επιδιώξουν να πουλήσουν τον Γιακουμάκη και ο λόγος είναι ξεκάθαρα οικονομικός. Το σχέδιο της Κρουζ Αζούλ είναι να βρει έναν πιθανό αγοραστή ή ακόμα και να καταλήξει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για να χωρίσουν οριστικά τους δρόμους τους με τον έμπειρο επιθετικό», γράφουν οι Μεξικάνοι.