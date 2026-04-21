ΠΑΟΚ: Ξανά νοκ άουτ με θλάση ο Γιακουμάκης

Ο Γιώργος Γιακουμάκης υπέστη εκ νέου θλάση, η οποία είναι β’ βαθμού και είναι πιθανό να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Παράλληλα, πρόβλημα προέκυψε και με τον Λόβρεν, καθώς υπέστη διάστρεμμα και δεν είναι βέβαιο ότι θα προλάβει τον τελικό Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο (25/4).

Αναλυτικά, η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Τα πάντα μένουν στην άκρη. Το Σάββατο (25.04) ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την ιστορία και τη δυνατότητα να κατακτήσει ένα ακόμα τρόπαιο. Η ομάδα με απόλυτη συγκέντρωση προετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι.

Τη Δευτέρα (20.04) η ομάδα έκανε αποθεραπεία κι αποκατάσταση στη Νέα Μεσημβρία και το πρωί της Τρίτης (21.04) ξεκίνησε κι επίσημα η προετοιμασία για τον τελικό κόντρα στον ΟΦΗ. Η μέρα περιελάμβανε προθέρμανση, κατοχή, τακτική και παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο. Το διάστημα απουσίας του θα εξαρτηθεί από την αντίδραση του οργανισμού στις θεραπείες. Ο Ντέγιαν Λόβρεν υπέστη διάστρεμα στην δεξιά ποδοκνημική στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Κροάτης ξεκίνησε θεραπείες και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά. Τέλος με θεραπεία συνέχισε κι ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ».