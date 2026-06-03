Μαδριλένικη «μάχη» για τον Μακ‘Αλιστερ

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«Μήλον της έριδος» έχει γίνει ο μέσος της Λίβερπουλ ‘Αλεξις Μακ‘Αλιστερ για τις Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 27χρονος μέσος έχει κάνει μια καλή σεζόν με την φανέλα της τωρινής ομάδας του, με απολογισμό 55 συμμετοχές, 5 γκολ και 7 ασίστ.

Για αυτό σύμφωνα με δημοσιεύματα γίνεται Μαδριλένικη «μάχη» για να τον αποκτήσουν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Αργεντινός είναι στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης, αν ο Φλορεντίνο Πέρεθ νικήσει τις εκλογές κόντρα στον Ενρίκε Ρικέλμε. Το φλερτ Ρεάλ Μαδρίτης-Μακ‘Αλιστερ δεν είναι τωρινό.

Από την άλλη πλευρά ο ‘Αλεξις Μακ‘Αλιστερ είναι και διακαής πόθος του προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο «Τσόλο» Σιμεόνε. Τον θέλει τα τελευταία χρόνια και να προσθέσουμε ότι τελικά ο Σιμεόνε παραμένει στην τωρινή ομάδα του παρότι αμφισβητήθηκε μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Champions League από την Άρσεναλ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει ένα σαφές πλεονέκτημα, καθώς αρκετοί από τους εξέχοντες συμπαίκτες του ΜακΆλιστερ στην εθνική ομάδα της Αργεντινής είναι ήδη βασικά μέλη της ομάδας τους. Ίσως να καταφέρουν να τον πείσουν με δέλεαρ ότι στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα γίνει ευκολότερα βασικός.

Ο Μακ Άλιστερ έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ μέχρι το 2028 και απομένει να δούμε τι θα πει ο Ιραόλα για το μέλλον του. Λέγεται ότι παρακολουθείται στενά από την Ρεάλ Μαδρίτης και προωθήθηκε στη λίστα της επειδή συναντούν δυσκολίες για την απόκτηση του Εντσο Φερνάντες της Τσέλσι καθώς θεωρείται ακριβός λόγω των απαιτήσεων της Τσέλσι, ενώ συζητήθηκε και ο Ρόντρι της Μάντσεστερ Σίτι, όμως το θέμα του «πάγωσε», όχι μόνο λόγω της ηλικίας του (29 ετών) αλλά και εξαιτίας των τραυματισμών του, με αποτέλεσμα με τη φανέλα της τωρινής ομάδας του να έχει καταγράψει 33 συμμετοχές και 2 γκολ και είναι εμφανής η διαφορά του στα στατιστικά σε σύγκριση με του Μακ‘Αλιστερ.

«Διαβάζω τις φήμες και τα νέα φτάνουν σε μένα, αλλά το σημαντικό είναι το παρόν. Είμαι καλά στη Λίβερπουλ, σέβομαι πολύ τον σύλλογο και δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να μιλήσω για άλλες ομάδες. Είμαι αφοσιωμένος στην Λίβερπουλ», είχε δηλώσει ο Μακ’Αλιστερ πέρσι τον Απρίλιο.