Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού καταγράφονται τα σοβαρότερα μποτιλιαρίσματα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Επιβαρύνονται σταδιακά βασικοί οδικοί άξονες της Αττικής και σήμερα, Τετάρτη, όσο πλησιάζει η πρωινή ώρα αιχμής. Τα σημαντικότερα προβλήματα από την αυξημένη κίνηση εντοπίζονται στον Κηφισό.

Η κίνηση στο ρεύμα προς Λαμία, ξεκινά από το ύψος της Λένορμαν και εκτείνεται έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καταγράφονται καθυστερήσεις στο ύψος του Κόκκινου Μύλου, καθώς και από τα Πατήσια έως τη Λένορμαν.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από το Δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Μικρά μποτιλιαρίσματα να παρατηρούνται στην Αχαρνών και στην Πατησίων

Μποτιλιαρίσματα στο κέντρο της Αθήνας

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, με μικρά μποτιλιαρίσματα να παρατηρούνται στην Αχαρνών και στην Πατησίων, αλλά και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, από το Καλλιμάρμαρο έως το Κολωνάκι.

Στον κόμβο της Μεταμόρφωσης παρατηρούνται επίσης καθυστερήσεις, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στη λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων.

Σοβαρή δυσχέρεια στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον περιφερειακό Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων και η κυκλοφορία διεξάγεται σημειωτόν.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά.