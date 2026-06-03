Λάρισα: Πυροσβέστες έβγαλαν φίδι 1,5 μέτρου από μηχανή αυτοκινήτου
Μπροστά σε μία ιδιαίτερη εικόνα βρέθηκε μία γυναίκα στη Νεάπολη Λάρισας, όταν άνοιξε το καπό του αυτοκινήτου της.
- Πυροσβέστες έβγαλαν φίδι 1,5 μέτρου από μηχανή αυτοκινήτου - Δείτε βίντεο
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Δεν πίστευε στα μάτια της η ιδιοκτήτρια ενός αυτοκινήτου στη συνοικία της Νεάπολης της Λάρισας, η οποία ακούγοντας ένα θόρυβο, άνοιξε το καπό του.
Σύμφωνα με το onlarissa, στην προσπάθειά της να βρει τον λόγο που άκουγε ένα θόρυβο από το όχημα, η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε φωλιάσει ένα φίδι στη μηχανή του αυτοκινήτου. Αμέσως κάλεσε την Πυροσβεστική, με άνδρες της να σπεύδουν στο σημείο για να τη βοηθήσουν.
Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται ο πυροσβέστης να απομακρύνει το φίδι μήκους 1,5 μέτρου με χαρακτηριστική ψυχραιμία από τη μηχανή του αυτοκινήτου.
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