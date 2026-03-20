ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης
Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Βόλο (22/3, 19:00), με τους Ζίβκοβιτς-Κένι να υποβάλλονται σε θεραπεία, ενώ ο Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος
Δύο μέρες πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (22/3, 19:00) για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία.
Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι συνεχίζουν να υποβάλλονται σε θεραπεία, ενώ ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε ξανά μέρος του προγράμματος προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά.
Aναλυτικά, η ενημέρωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
«Δύο μέρες πριν την εκτός έδρας μάχη κόντρα στο Βόλο, η προετοιμασία της ομάδας μπαίνει στην τελική ευθεία, με την τακτική να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.
Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής, που αφορούσαν τόσο την επιθετική, όσο και την αμυντική προσέγγιση του επικείμενου αγώνα, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.
Ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι υποβλήθηκαν σε θεραπεία.
Το Σάββατο (21.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει οδικώς για Βόλο».
