sports betsson
Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
Ποδόσφαιρο 15 Μαρτίου 2026, 19:54

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς

Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Spotlight

Ασταμάτητος ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδειακό, απόδειξη η νίκη του με 3-0 για την 25η (προτελευταία) αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του. Ο ΠΑΟΚ φρόντισε με δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων (στο 7’ και στο 47’, αντίστοιχα) να ξεκαθαρίσει ποια ομάδα ήταν το φαβορί. Το 3-0 στο 57’.

Με το τρίποντο (15η σερί εντός έδρας) επί του Λεβαδειακού, ο ΠΑΟΚ έπιασε τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση με 57 βαθμούς, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί το ματς της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Ο Λεβαδειακός μετρά οκτώ αγώνες χωρίς νίκη και είναι 5ος με 39 βαθμούς.

Ο Λεβαδειακός πλήρωσε αμυντικά λάθη αφού το πρώτο και το τρίτο γκολ ξεκίνησαν από κλεψίματα της μπάλας. Οδηγός του ΠΑΟΚ ο Χατσίδης με γκολ και ασίστ, ενώ σε καλή μέρα βρέθηκαν οι Κωνσταντέλιας, Τάισον.

Πριν από τη σέντρα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ άφησαν λουλούδια στη μνήμη του 20χρονου δολοφονημένου οπαδού της ομάδας, ενώ κρατήθηκε ενός λεπτού. Επίσης, στο 20΄ο αγώνας σταμάτησε για λίγο στη μνήμη του Κλεομένη.

Γρήγορο γκολ

Στόχος του ΠΑΟΚ ήταν το γρήγορο γκολ και το κατάφερε καθώς ο Τάισον με πλασέ έκανε το 1-0 στο 7’, μετά από πάσα του Κωνσταντέλια, ο οποίος έκλεψε την μπάλα από τον Καρνέζο. Ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κάνει το 2-0 στο 25’, όμως Γερεμέγεφ πλάσαρε άουτ, μετά από πάσα του Κωνσταντέλια. Στο 32’ ο Γερεμέγεφ είχε κεφαλιά που έφυγε άουτ.

Ο ΠΑΟΚ είχε κατοχή μπάλας 69 % στο πρώτο ημίχρονο όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει αξιόλογες ευκαιρίες. Αντίθετα στο 45’ απείλησε ο Λεβαδειακός και ο Τσιφτσής μπλόκαρε πλασέ του Λαγιούς που κόντραρε σε σώματα. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ μπλόκαρε και κεφαλιά του Φίλωνα, μετά από εκτέλεση φάουλ στο 45+3’.

Σκόραρε ξανά στην αρχή

Ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι είναι το «αφεντικό» και στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Γερεμέγεφ με καταπληκτικό κοντρόλ και πλασέ έκανε το 2-0 στο 47’, μετά από ασίστ του Χατσίδη.

Το 3-0 υπέρ του ΠΑΟΚ στο 57’ με τον Χατσίδη. Η φάση ξεκίνησε, όπως στο πρώτο γκολ, αυτή τη φορά από κλέψιμο του Ζαφείρη, έδωσε στον Γερεμέγεφ, αυτός στον Οζντόεφ που έκανε προσποίηση και γύρισμα της μπάλας στον σκόρερ Χατσίδη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γρήγορο 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ δεν άφησε περιθώρια για όνειρα στον Λεβαδειακό καθώς ο ΠΑΟΚ διατήρησε την κατοχή της μπάλας και οι φιλοξενούμενοι απείλησαν μόνο στο τέλος του α’ ημιχρόνου.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ στο 47’ ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη των γηπεδούχων.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Καρνέζος που έχασε τη μπάλα από τον Κωνσταντέλια στο πρώτο γκολ, ενώ στο 58’ έγινε αλλαγή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Βεργέτης (Αρκαδίας) δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Πουλικίδης (Δράμας) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 7’ Τάισον, 47’ Γερεμέγεφ, 57’ Χατσίδης.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Λόβρεν (69’ Μιχαϊλίδης), Μπάμπα, Οζντόεφ (81΄Καμαρά), Ζαφείρης, Χατσίδης (74’ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας (69’ Ιβανούσετς), Τάισον, Γερεμέγεφ (74’ Μύθου).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα (29’ Μάγκουσον), Κορνέζος (58’ Συμελίδης), Φίλων, Τσάπρας, Λαγιούς (80’ Βέρμπιτς), Όζμπολτ (80’ Οζέγκοβιτς), Μπάλτσι (80’ Νίκας), Τσοκάι, Πεντρόσο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

22/3 Βόλος-ΠΑΟΚ (19:00)

22/3 Λεβαδειακός-Ατρόμητος (19:00)

Headlines:
Business
Εμπόριο: Νέα concepts σε μια αγορά που «φλέγεται»

Εμπόριο: Νέα concepts σε μια αγορά που «φλέγεται»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Κόσμος
Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ θυσιάζουν τους συμμάχους για τα δικά τους συμφέροντα

Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ θυσιάζουν τους συμμάχους για τα δικά τους συμφέροντα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς

Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.03.26

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
Ποδόσφαιρο 15.03.26

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
Ποδόσφαιρο 15.03.26

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου
Ελληνικές ελπίδες 15.03.26

Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου

Οι δύο Ολυμπιονίκες είναι η μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας στις 20-22 Μαρτίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1: Φαβορί για το… σεντόνι οι Κόκκινοι Διάβολοι, ιστορική επίδοση του Μπρούνο Φερνάντες
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1: Φαβορί για το… σεντόνι οι Κόκκινοι Διάβολοι, ιστορική επίδοση του Μπρούνο Φερνάντες

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθάρισε με 3-1 την Άστον Βίλα στο «Ολντ Τράφορντ», πέρασε μόνη 3η στη βαθμολογία και το +3 από τους «Χωριάτες» και πλέον βλέπει για τα καλά το σεντόνι του επόμενου Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Λίβερπουλ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Λίβερπουλ – Τότεναμ

LIVE: Λίβερπουλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Τότεναμ για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 103-78: «Πράσινη» κυριαρχία μετά το +17 της «Ένωσης» (vid)
Μπάσκετ 15.03.26

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 103-78: «Πράσινη» κυριαρχία μετά το +17 της «Ένωσης» (vid)

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 17 πόντους στο 13' (25-42), όμως στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός με 37 πόντους στο 2ο δεκάλεπτο και ηγέτη τον ασταμάτητο Ναν (28π. συνολικά) κυριάρχησε επικρατώντας με 25 πόντους.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Απόρρητο