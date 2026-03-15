Κηφισιά-Βόλος 2-0: Τρίποντο σε ρυθμούς Λαρουσί για τους γηπεδούχους

Επιβλητική η Κηφισιά κόντρα στον Βόλο καθώς επικράτησε με 2-0, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα των βορείων προαστίων «χόρευε» στους ρυθμούς του 25χρονου Αλγερινού Γιασέρ Λαρουσί που έβγαλε τις δυο ασίστ για τα γκολ των Χριστόπουλου και Πόμπο.

Η Κηφισιά επέστρεψε στις νίκες μετά από δυο αγωνιστικές και βρίσκεται στην 10η θέση με 27 βαθμούς, έναν από τον 9ο Βόλο που μετρά δέκα αγωνιστικές χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Και οι δυο ομάδες έχουν μαθηματικές ελπίδες για τα πλέι οφ (5-8), όμως την τελευταία αγωνιστική η Κηφισιά παίζει εκτός με την ΑΕΚ και ο Βόλος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Πάντως, αν μπουν στα πλέι άουτ θα έχουν μεγάλη διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη.

Στο ματς της Νεάπολης ο μαθητής κέρδισε τον δάσκαλο. Ο τεχνικός της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο ήταν συνεργάτης του προπονητή του Βόλου Κώστα Μπράτσου στην Κηφισιά την περίοδο 2023/24.

Από αιφνιδιασμό το 1-0

Οι ομάδες παρατάχθηκαν με επιθετικές βλέψεις στο γήπεδο της Νεάπολης. Στο 22’ ακυρώθηκε γκολ του Γκονζάλες καθώς ο παίκτης του Βόλου ήταν οφσάιντ. Η Κηφισιά αιφνιδίασε τους αμυντικούς του Βόλου καθώς από μπαλιά του Λαρουσί ο Χριστόπουλος πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας, βγήκε τετ α τετ με τον Σιαμπάνη και με πλασέ έκανε το 1-0 στο 25’.

Μετά το 1-0 ο Βόλος ήταν απειλητικός. Στο 36΄ο Ραμίρες πραγματοποίησε εντυπωσιακή απόκρουση σε σουτ Χουάνπι στο «παραθυράκι» της εστίας του. Καλό σουτ του Γκονζάλες στο 41’, όμως η μπάλα έφυγε άουτ.

Πουθενά ο Βόλος συο β΄ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με καταπληκτική απόκρουση του Σιαμπάνη σε του Ζέρσον στο 48’. Μετά από αυτή η Κηφισιά έχασε τεράστια ευκαιρία στο 64’ όταν ο Ζέρσον πέρασε τη μπάλα πάνω από τον Σιαμπάνη, όμως κατέληξε άουτ. Μετά τις δυο χαμένες ευκαιρίες η Κηφισιά βρήκε στόχο (2-0) στο 68’ με σουτ του Πόμπο, ο οποίος μπήκε στην περιοχή μετά από πάσα του Λαρουσί (που έβγαλε τη δεύτερη ασίστ). Δυο λεπτά μετά ο Πόμπο έχασε ευκαιρία, με τον Σιαμπάνη να αποκρούει δύσκολα.

Ο Βόλος εξαφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Γιασέρ Λαρουσί είχε μεγάλα κέφια και με την απόδοσή του, καθώς δεν ήταν μόνο οι δυο ασίστ, αλλά ήταν και οργανωτικός έκανε τη διαφορά υπέρ της Κηφισιάς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η Κηφισιά αιφνιδίασε τον Βόλο για το 1-0 καθώς ο Χριστόπουλος βγήκε στην κόντρα μετά από βαθιά μπαλιά, πιάνοντας στον ύπνο την άμυνα των φιλοξενούμενων.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ουρτάδο εγκλωβίστηκε από τους αμυντικούς της Κηφισιάς και δεν κατάφερε να απειλήσει την εστία του Ραμίρες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Παπαπέτρου (Αθηνών) δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 25’ Χριστόπουλος, 68’ Πόμπο

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Κονατέ, Πόκορνι, Πετκόφ, Λαρουσί (88’ Χουχούμης), Αμανί, Ρουκουνάκης (66’ Βιγιαφάνιες), Ζέρσον, Πόμπο (82’ Μπένι), Αντονίσε (58’ Αντονίσε), Χριστόπουλος (66’ Μίγιτς).

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Σόρια (61΄λόγω τραυμ. Κύρκος), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Μπουζούκης (72’ Μαρτίνες), Κόμπα (72’ Φορτούνα), Μύγας (54’ Γρόσδης), Γκονζάλες, Χουάνπι (46’ Λάμπρου), Ουρτάδο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

22/3 ΑΕΚ-Κηφισιά (19:00)

22/3 Βόλος-ΠΑΟΚ (19:00)