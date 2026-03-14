ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Βολική ισοπαλία για τους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 14 Μαρτίου 2026, 21:56

ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Βολική ισοπαλία για τους γηπεδούχους

ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης αναζητούσαν νίκη-ανάσα στον τελικό παραμονής. Μετά την ισοπαλία η θηλιά σφίγγει περισσότερο τους φιλοξενούμενους, όπως και τον Πανσερραϊκό

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Μπλεγμένοι και οι δυο! Ο τελικός παραμονής ανάμεσα στην ΑΕΛ και στον Αστέρα Τρίπολης, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, δεν είχε νικητή καθώς αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, ενώ οι δυο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι.

Η ΑΕΛ αναζητούσε νίκη-ανάσα, όμως πρέπει να παρηγορηθεί με την ισοπαλία αλλά και με το γεγονός ότι βρίσκεται πέντε βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Δηλαδή, η ισοπαλία την βόλεψε περισσότερο τους Θεσσαλούς. Η ΑΕΛ είναι 12η με 22 βαθμούς και ο Αστέρας  13ος με 17, ακολουθεί ο Πανσερραϊκός (14ος) με 16.

Η ΑΕΛ πήρε βαθμό μετά από δυο ήττες, όμως παρέμεινε για έκτο ματς χωρίς τρίποντο. Ο Αστέρας πήρε βαθμό μετά από τέσσρις ήττες.

Η ΑΕΛ ευκαιρίες, ο Αστέρας γκολ και δοκάρι

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά. Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΛ το φάουλ του Σαγκάλ που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Χατζηεμμανουήλ στο 3’. Στο 9’ ο Τριανταφυλλόπουλος, από γύρισμα του Σαγκάλ, προσπάθησε να διώξει τη μπάλα, αυτή χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και βγήκε κόρνερ. Ακολούθησε ευκαιρία του Ολαφσον που ήταν μόνος και σούταρε άουτ (15’).

Η ΑΕΛ επέμεινε και στο 33’ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία: ο Φεριγκρά έκανε σουτ, όμως η μπάλα χτύπησε στον Σουρλή και έφυγε άουτ. Στο 36’ ο Χατζηαεμμανουήλ απέκρουσε σουτ του Ατανάσοφ.

Ο Αστέρας άρχισε να ανεβαίνει μετά το πρώτο ημίωρο και στο 40’ ο Μπαρτόλο με απευθείας φάουλ έκανε το 1-0 υπέρ της ομάδας του, καθώς ο Αναγνωστόπουλος δεν μπόρεσε να αλλάξει την πορεία της μπάλας. Ο Αστέρας έφτασε κοντά στο 2-0, καθώς είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Αλμύρα (45+2’) αφού ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε τη μπάλα με τα ακροδάκτυλα προ του Σπάσιτς.

Έσβησαν οι δυο ομάδες μετά το 1-1

Η ΑΕΛ κέρδισε πέναλτι στο 53’ σε ανατροπή του Σουρλή από τον Αλάγκμπε. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Σαγκάλ που έκανε το 1-1 στο 55’. Δοκάρι, οριζόντιο, είχε η ΑΕΛ στο 59’ σε κεραυνό του Μασόν από πλάγια θέση. Οι δυο ομάδες έσβησαν μετά το 1-1 καθώς τις κατέλαβε το άγχος.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Κυριάρχησε η σκοπιμότητα. Η ΑΕΛ ήταν καλύτερη, όμως βρέθηκε να χάνει και μετά το 1-1 φρόντισε να κρατήσει τουλάχιστον τον ένα βαθμό.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η ΑΕΛ δεν πτοήθηκε από το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο. Μπήκε δυνατά και με ψυχολογία και μπόρεσε να ισοφαρίσει.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Μασόν μπορεί να είχε δοκάρι, όμως δεν πρόσφερε στην επιθετική ανάπτυξη των γηπεδούχων.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) κλήθηκε στο VAR στο 24’ για να δώσει πέναλτι υπέρ του Αστέρα σε χέρι του Μπατουμπινσικά, όμως ο ρέφερι θεώρησε ότι προηγήθηκε επιθετικό φάουλ του Οκό, το οποίο σφύριξε άμεσα. Ο ρέφερι υπέδειξε άμεσα το πέναλτι υπέρ της ΑΕΛ στο 53’.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Φωτιάς (Πέλλας) έκανε παρέμβαση για τη φάση του 24’.

ΣΚΟΡΕΡ: 55’ Σαγκάλ (με πέναλτι), 40’ Μπαρτόλο

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΛ NOVIBET: Aναγνωστόπουλος, Μασόν (87’ Αποστολάκης), Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φεριγκρά, Σουρλής (82’ Φακούντο Πέρες), Ατανάσοφ (70’ Ναόρ), Κακουτά (70’ Πασάς), Τούπτα (87’ Μούργος), Σαγκάλ.

ASTERAS AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Τριανταφυλλόπουλος (71’ Τριανταφυλλόπουλος), Σίπσιτς, Σιλά, Αλάγκμπε, Αλμύρας, Μούμο (86’ Τζανδάρης), Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης (65’ Κετού), Οκό (86’ Μακέντα).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

22/3 Ολυμπιακός-ΑΕΛ Novibet (19:00)

22/3 Asteras Aktor-Παναθηναϊκός

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»

Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»

Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Σύνταξη
Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν

Μετά από ένα 90λεπτο… σφυροκόπημα, τελικά η Άρσεναλ βρήκε γκολ νίκης επί της Έβερτον στις καθυστερήσεις, πρώτα με τον Γκιόκερες και μετά με τον Ντάουμαν να τις χαρίζουν το «τρίποντο» (2-0), στέλνοντας τη διαφορά στο +10 πριν το ματς της Σίτι.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο… (vid)

Το 0-0 δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις ομάδες, με τον Πανσερραϊκό να θέλει τη νίκη στη μάχη για τη σωτηρία και τον Άρη προκειμένου να κλειδώσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για το παρέμεινε... σπίτι του, με την «οικογένειά του», τον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ (0-3) στην οποία σκόραρε δις.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»

Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Σύνταξη
Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
