«Φως στο Τούνελ»: Νέες συγκλονιστικές υποθέσεις απόψε στο MEGA
Το «Φως στο Τούνελ» είναι πρώτη εκπομπή στις προτιμήσεις των τηλεθεατών κάθε Παρασκευή βράδυ.
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Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη παρουσιάζει νέα, αποκαλυπτικά στοιχεία για δύο υποθέσεις που έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο κοινό:
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Το ντοκουμέντο που κατέγραψε η κάμερα φωτίζει τις τελευταίες κινήσεις πριν στηθεί το καρτέρι θανάτου στον πρόεδρο…
Νέοι μάρτυρες «σπάνε» τη σιωπή τους και αποκαλύπτουν τις συμμορίες της παράνομης βοσκής και τις απειλές.
Τι εντοπίζουν οι ειδικοί πραγματογνώμονες στα κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης;
Ένα θρίλερ με πολλές σκιές και ένα νησί που ζητά απαντήσεις.
- Καλαμάτα: Το σκοτεινό παρασκήνιο πίσω από τη φρικιαστική γυναικοκτονία…
Το χρονικό που οδήγησε στο έγκλημα και τα σημάδια που κανείς δεν κατάφερε να αποκωδικοποιήσει έγκαιρα.
Οι αριθμοί για τις γυναικοκτονίες σοκάρουν και η ΕΛ. ΑΣ. λαμβάνει δραστικά μέτρα.
#FosStoTounel
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