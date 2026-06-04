Ρέτσος: «Στόχος μας η συμμετοχή με την Εθνική σε μια μεγάλη διοργάνωση» (vid)
Στον στόχο όλων στην Εθνική, η χώρα μας να επιστρέψει σε μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Παναγιώτης Ρέτσος.
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Ο Παναγιώτης Ρέτσος ξεκίνησε βασικός στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Σουηδία (2-2), με τον διεθνής στόπερ να μιλά μετά τον αγώνα.
Αρχικά στάθηκε στο αγωνιστικό κομμάτι με την τριάδα στην άμυνα, ενώ αναφέρθηκε στην επιθυμία που υπάρχει για να επιστρέψει η «γαλανόλευκη» σε μεγάλη διοργάνωση.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Παναγιώτης Ρέτσος:
Για το ματς και την τριάδα των στόπερ και το συναίσθημα στο φινάλε: «Τριάδα ανέκαθεν παίζαμε απλώς αλλάξαμε κάποιους παίκτες. Δεν μας ικανοποιεί τόσο πολύ το αποτέλεσμα διότι είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού για αρκετό χρόνο, από εκεί και πέρα στο δεύτερο μέρος ήμασταν λίγο κατώτεροι των περιστάσεων. Είναι φιλικό, κοιτάζουμε κάποια πράγματα, απλώς πρέπει να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο φιλικό».
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Για το αν το κίνητρο είναι μεγαλύτερο απέναντι σε ομάδα που θα πάει στο Μουντιάλ και αν υπάρχει ξενέρα: «Από την πρώτη στιγμή που αποκλειστήκαμε δεν μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε εύκολα. Είναι πρωταρχικός στόχος όλων μας να βρεθούμε σε μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική.
Από εκεί και πέρα ξέραμε ότι παίζουμε απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα με πολύ καλούς παίκτες μεμονωμένα. Θέλαμε να δείξουμε καλύτερη εικόνα στο δεύτερο μέρος. Γίνανε λάθη που δεν πρέπει να γίνουν σε αγώνες που κοστίζουν. Προχωράμε για το επόμενο ματς».
Για το αν θεωρεί ότι πρέπει να παίξει με τρεις στόπερ σε αυτό το ματς: «Πιστεύω ότι αυτή είναι μια απάντηση που πρέπει να δώσει ο προπονητής. Εγώ καλά το ένιωσα, μου αρέσει αυτή η θέση, αλλά είναι στην ευχέρεια του προπονητή. Εμείς η δουλειά μας είναι να το κάνουμε πράξη και να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό».
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