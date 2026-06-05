«Φάε σαν ντόπιος»: Οι 10 καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες

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Το να δοκιμάζεις τοπικές γεύσεις είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια του ταξιδιού, αλλά, στα πιο πολυσύχναστα μέρη, μπορεί επίσης να σημαίνει ότι θα πέσεις σε τουριστικές παγίδες που σερβίρουν μέτριο φαγητό σε εξωφρενικές τιμές.

Καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες προσέχουν τα πορτοφόλια τους, ένας νέος δείκτης της Holidu, μιας πλατφόρμας βραχυπρόθεσμης ενοικίασης καταλυμάτων, κατάταξε τις πόλεις με τα περισσότερα εστιατόρια «Eat Like a Local» (Φάτε σαν ντόπιος) που έχουν εγκριθεί από τον οδηγό Michelin στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.

Με δύο εξαιρέσεις, η πρώτη δεκάδα αποτελείται κυρίως από γαλλικές και ιταλικές πόλεις, αν και μερικές πόλεις μπορεί να σας εκπλήξουν, γράφει το Euronews.

Η Βενετία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με μεγάλη διαφορά, με 18 τοπικά εστιατόρια να έχουν βραβευτεί με τον πολυπόθητο τίτλο.

Η Κωνσταντινούπολη, η Μασσαλία και η Νίκαια μοιράζονται τη δεύτερη θέση, με 10 εστιατόρια «Eat Like a Local» η καθεμία.

Πρακτική μαγειρική: Ποια πόλη έχει τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων μαγειρικής;

Μερικοί ταξιδιώτες θέλουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα και να μάθουν να μαγειρεύουν οι ίδιοι τοπικά πιάτα.

Εδώ, η Ρώμη βρίσκεται στην κορυφή. Η ιταλική πρωτεύουσα προσφέρει περισσότερα από 300 μαθήματα μαγειρικής. Ιδανικά για να μάθετε να φτιάχνετε καρμπονάρα, cacio e pepe ή τηγανητά άνθη κολοκυθιού.

Η Φλωρεντία κατατάσσεται δεύτερη με 250, και το Παρίσι συμπληρώνει το βάθρο με 135.

Οι γαστρονομικές περιηγήσεις είναι μια πιο χαλαρή επιλογή, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο για να εξερευνήσετε τη γαστρονομική σκηνή μιας πόλης, με τις ίδιες πόλεις να ηγούνται της κατάταξης εδώ, απλώς με διαφορετική σειρά: Φλωρεντία 129, Παρίσι 123, Ρώμη 112 — ακολουθούμενες από την Κωνσταντινούπολη και τη Βαρκελώνη, με περισσότερες από 60 γαστρονομικές περιηγήσεις η καθεμία.

Συνολικά: Οι 100 κορυφαίες γαστρονομικές εμπειρίες στην Ευρώπη

Για όσους δεν μπορούν να αποφασίσουν μεταξύ εμπειριών ή αναζητούν ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντί για μεμονωμένες περιηγήσεις ή μαθήματα, η Holidu έχει επίσης καταρτίσει μια ολοκληρωμένη κατάταξη των κορυφαίων γαστρονομικών πόλεων, η οποία περιλαμβάνει επίσης το εύρος της τοπικής και εθνικής γαστρονομικής προσφοράς.

«Ενώ το Παρίσι διατηρεί τη γοητεία του, η Κωνσταντινούπολη κατέλαβε την 4η θέση (αποσπώντας το Παρίσι στην 5η θέση).

Αυτό σηματοδοτεί μια τεράστια αλλαγή σε ό,τι επιθυμούν οι ταξιδιώτες — απομακρύνονται από την επίσημη υψηλή γαστρονομία και στρέφονται προς την πλούσια γαστρονομική κληρονομιά του δρόμου», δήλωσε η Holidu στο Europe in Motion.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ανατολική Ευρώπη και οι μικρότεροι περιφερειακοί κόμβοι κλέβουν σιωπηλά τα φώτα της δημοσιότητας για αυθεντικές εμπειρίες «Φάτε σαν ντόπιος».

Η Βουδαπέστη μπήκε στην πρώτη δεκάδα και το Ζάγκρεμπ στην πρώτη δεκαπεντάδα, ξεπερνώντας παραδοσιακούς γίγαντες όπως η Λισαβόνα και η Βιέννη όσον αφορά τις αυθεντικές γαστρονομικές σκηνές.

Η Αθήνα τοποθετείται στην 20η θέση, γεγονός που αποτελεί έκπληξη καθώς η Ελλάδα διαθέτει πολλά φημισμένα εθνικά πιάτα.

Επίσης, οι πρωτεύουσες δεν κερδίζουν πάντα. Στον «διαγωνισμό αδελφικής αντιπαλότητας», το Μόναχο της Γερμανίας νίκησε το Βερολίνο, η Κρακοβία της Πολωνίας ξεπέρασε τη Βαρσοβία και η Γενεύη της Ελβετίας προηγήθηκε της Βέρνης.

Έχει γίνει η γαστρονομία ο κύριος παράγοντας πίσω από τις ταξιδιωτικές επιλογές;

Για όσους έχουν ακούσει ποτέ ότι ξοδεύουν πάρα πολλά για φαγητό όταν ταξιδεύουν, υπάρχουν επιτέλους στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι επικριτές έχουν άδικο.

Σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιων Ταξιδιωτικών Τάσεων της American Express, περισσότερο από το 80% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι το να δοκιμάσουν το τοπικό φαγητό και την τοπική κουζίνα είναι το μέρος του ταξιδιού που περιμένουν με μεγαλύτερη ανυπομονησία.

Και δεν είναι μόνο αυτό: μια άλλη μελέτη, αυτή τη φορά από την online ταξιδιωτική πλατφόρμα GetYourGuide, υποστηρίζει ότι το 68% των ταξιδιωτών τρώει πλέον περισσότερο στις διακοπές από ό,τι στο σπίτι. Μάλιστα, το 12% δηλώνει ότι τρώει τουλάχιστον πέντε γεύματα την ημέρα όταν βρίσκεται σε ταξίδι.

Το αποτέλεσμα; Τα εισιτήρια για δραστηριότητες με τον τίτλο «γαστρονομική περιήγηση» αυξήθηκαν κατά 20% το 2025.