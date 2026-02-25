magazin
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Όταν η γεύση συναντά τη θάλασσα: Η Ελλάδα πρώτος παγκόσμιος προορισμός γαστρονομίας «Dock and Dine»
Planet Travel 25 Φεβρουαρίου 2026, 13:38

Όταν η γεύση συναντά τη θάλασσα: Η Ελλάδα πρώτος παγκόσμιος προορισμός γαστρονομίας «Dock and Dine»

Μια μελέτη της BoatBooker αποκάλυψε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε γαστρονομικούς προορισμούς προσβάσιμους αποκλειστικά από τη θάλασσα

Σύνταξη
Vita.gr
Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Spotlight

Μια πρόσφατη μελέτη της BoatBooker ανέδειξε την Ελλάδα ως την κορυφαία χώρα παγκοσμίως σε γαστρονομικούς προορισμούς προσβάσιμους αποκλειστικά από τη θάλασσα.

Η χώρα ξεπέρασε όλους τους υπόλοιπους προορισμούς με μεγάλη διαφορά, καθιστώντας την αδιαμφισβήτητη πρωτεύουσα της κουλτούρας «dock and dine», σύμφωνα με το euronews.

Με 349 μοναδικά εστιατόρια να πληρούν αυστηρά κριτήρια, η Ελλάδα συνδυάζει υψηλή ποιότητα κουζίνας με μια μοναδική θαλάσσια εμπειρία.

Η μελέτη και τα αποτελέσματα

Η BoatBooker ανέλυσε πάνω από 1.000 προορισμούς σε 45 χώρες, επικεντρωμένη σε εστιατόρια που είναι προσβάσιμα μόνο με σκάφος ή πλοίο, με ελάχιστη βαθμολογία 4,5 αστέρων και μεγάλο αριθμό κριτικών.

Τα νησιά του Σαρωνικού, του Ιονίου και των Δωδεκανήσων ξεχώρισαν για την υψηλή πυκνότητα κορυφαίων γαστρονομικών προορισμών, με την Ύδρα, τους Παξούς και τη Σύμη να αποτελούν τα πιο σταθερά θαλάσσια γαστρονομικά κέντρα.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι λίγα πράγματα μπορούν να καταστρέψουν μια γαστρονομική εμπειρία πιο γρήγορα από τον υπερπληθυσμό και τη φασαρία των δημοφιλών προορισμών.

Ωστόσο, η Ελλάδα προσφέρει την ευκαιρία να μετατραπεί το ταξίδι για δείπνο σε αποκορύφωμα της βραδιάς, ενώ παράλληλα η εμπειρία γίνεται αξέχαστη.

Το πλεονέκτημα της Μεσογείου

Η Μεσόγειος συνεχίζει να κυριαρχεί ως πόλος νησιωτικής φιλοξενίας.

Ελλάδα, Κροατία και Ιταλία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% των εστιατορίων παγκοσμίως που πληρούν τα κριτήρια «dock and dine». Μόνη της η Ελλάδα καλύπτει το 34% του παγκόσμιου συνόλου, αποτελώντας πρότυπο για υποδομές που δίνουν έμφαση στη θαλάσσια προσβασιμότητα.

Επιπλέον, περίπου το 24% των ελληνικών εστιατορίων έλαβε βαθμολογία 4,8 αστέρων ή υψηλότερη, αποδεικνύοντας ότι οι λειτουργικές απαιτήσεις ενός χώρου με θαλάσσια πρόσβαση – όπως ανεφοδιασμός, διαχείριση αποβλήτων και ενεργειακή επάρκεια – συνοδεύονται συχνά από αυξημένη δέσμευση για ποιότητα και εξυπηρέτηση.

Θάσος

Απομονωμένη πολυτέλεια

Η έρευνα διαφοροποιεί τους ταξιδιωτικούς προορισμούς σε δύο κατηγορίες:

  • Υψηλή επισκεψιμότητα: Προορισμοί όπως το Mambo Beach Restaurant στην Ινδονησία και το Navio στις Μαλδίβες συνδυάζουν μεγάλη κλίμακα με υψηλή ποιότητα, εξυπηρετώντας χιλιάδες επισκέπτες.
  • Κρυμμένα διαμάντια: Πάνω από το 40% της λίστας αφορά μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις με 100-300 κριτικές, δείχνοντας την αυξανόμενη ζήτηση για αυθεντικές και εξερευνητικές γαστρονομικές εμπειρίες με ταξίδια μέσω ιδιωτικού σκάφους.

  • View this post on Instagram

    A post shared by Mambo Beach Restaurant Nusa Penida (@mambo.beachrestaurant)

Αν και η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό επιλογών, η Ινδονησία φιλοξενεί το εστιατόριο με την υψηλότερη βαθμολογία στη μελέτη, καθιστώντας τα νησιά Nusa έναν αναδυόμενο διεθνή ανταγωνιστή.

Ο ρόλος του φαγητού στην ταξιδιωτική εμπειρία

«Για πολλούς ταξιδιώτες, το φαγητό αποτελεί κεντρικό στοιχείο κάθε ταξιδιού», αναφέρει ο Joris Zantvoort, επικεφαλής SEO στο BoatBooker. Η μελέτη στοχεύει να καθοδηγήσει τους ταξιδιώτες σε εστιατόρια με υψηλή βαθμολογία, σε νησιά όπου η άφιξη με σκάφος αποτελεί μέρος της εμπειρίας και η γαστρονομία απολαμβάνεται σε χαλαρό περιβάλλον.

Αναλύοντας τις κριτικές, η έρευνα αναδεικνύει προορισμούς που ανταμείβουν τη φροντίδα και τον αργό ρυθμό ταξιδιού, ενισχύοντας τη σύνδεση με τον τόπο και προσφέροντας ουσιαστική γαστρονομική εμπειρία, ανεξάρτητα από την εποχή.

Σαντορίνη

Πώς δημιουργήθηκε ο δείκτης

Η BoatBooker αξιολόγησε χιλιάδες καταχωρήσεις από έμπειρους ναυτικούς για να αναδείξει τα καλύτερα εστιατόρια με αποκλειστική πρόσβαση από τη θάλασσα για το 2026.

Κύρια κριτήρια:

  • Αποκλειστική πρόσβαση από σκάφος ή πλοίο, εξαιρώντας εστιατόρια με δρόμο ή γέφυρα.
  • Τουλάχιστον 100 επαληθευμένες κριτικές στο Google και ελάχιστη βαθμολογία 4,5 αστέρων.
  • Σταθμισμένος δείκτης (0-100) που συνδυάζει μέση βαθμολογία και όγκο κριτικών, εξασφαλίζοντας ισορροπημένη σύγκριση μεταξύ δημοφιλών και λιγότερο γνωστών προορισμών.

Η γεωγραφική ανάλυση αναδεικνύει την κυρίαρχη θέση της Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει ισορροπημένη διεθνή εκπροσώπηση στον τελικό δείκτη.

Ελλάδα: Η απόλυτη εμπειρία «Dock and Dine»

Με τη μελέτη αυτή, η Ελλάδα καθιερώνεται ως η πρώτη επιλογή για ταξιδιώτες που αναζητούν υψηλή γαστρονομία συνδυασμένη με μοναδικές θαλάσσιες εμπειρίες.

Από τα νησιά του Ιονίου έως τα Δωδεκάνησα, η χώρα προσφέρει προορισμούς όπου η ποιοτική κουζίνα συναντά την πολυτέλεια και την αυθεντικότητα, καθιστώντας κάθε ταξίδι για δείπνο μια αξέχαστη περιπέτεια.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Υψηλότερα βλέπει τον πήχη της κερδοφορίας η BofA

Ελληνικές τράπεζες: Υψηλότερα βλέπει τον πήχη της κερδοφορίας η BofA

Vita.gr
Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Business
Metlen: Στους τρεις κορυφαίους υποψήφιους για την Aluminium Dunkerque

Metlen: Στους τρεις κορυφαίους υποψήφιους για την Aluminium Dunkerque

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι
Χάλυβας και γυαλί 21.02.26

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» - Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι

«Μια χαρούμενη μέρα» - Με την ολοκλήρωση του γυάλινου σταυρού στον κεντρικό πύργο, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί φτάνει στο τελικό ύψος των 172,5 μέτρων, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»
Planet Travel 16.02.26

Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»

Στον κατάλογο του Just One For The Road για το 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα τους.

Σύνταξη
Σάμος: «Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» – Το νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία
Εύρος δυνατοτήτων 12.02.26

«Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» - Το ελληνικό νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία

Η Σάμος εξελίσσεται σε διεθνή προορισμό με νέες απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία - Πώς προβάλλεται η μοναδικότητά της μέσα από αφιερώματα σε εξειδικευμένες τουριστικές ιστοσελίδες και έντυπα

Σύνταξη
Αυτός ο ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης είχε 1 στις 16 πιθανότητες να καταρρεύσει – Μόνο ένας άνθρωπος το γνώριζε
William LeMessurier 04.02.26

Αυτός ο ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης είχε 1 στις 16 πιθανότητες να καταρρεύσει - Μόνο ένας άνθρωπος το γνώριζε

Στις 12 Οκτωβρίου 1977, ο τραπεζικός γίγαντας Citicorp ανήρτησε τον ψηλότερο νέο ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη από τις αρχές της δεκαετίας του 1930.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
AI: Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εμπειρία του τουρισμού
Κύκλος Capsule T 01.02.26

Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού

Startuppers του φετινού κύκλου Capsule T του ΞΕΕ παρουσιάζουν καινοτόμες προτάσεις για την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 50.000 ελβετικά φράγκα για κάθε τραυματία επιζώντα
Κόσμος 25.02.26

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 50.000 ελβετικά φράγκα για κάθε τραυματία επιζώντα

Η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι θα καταβάλει εφάπαξ ποσό 50.000 ελβετικών φράγκων στους σοβαρά τραυματισμένους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Βοιωτία: Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο – Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας
Στη Βοιωτία 25.02.26

Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο - Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας

Ο ανήλικος βρισκόταν σε δρόμο της Οινόης στη Βοιωτία όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βγήκε εκτός δρόμου - Νσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σύνταξη
Βορίζια: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη – Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε
Αιματοκύλισμα στα Βορίζια 25.02.26

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη - Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε

Ο 48χρονος προφυλακισμένος διακρίνεται σε βίντεο δίπλα σε άνδρα που πυροβολεί στα Βορίζια - Ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε να αποτρέψει το κακό ενώ δήλωσε άγνοια για τα όπλα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ
Euroleague 25.02.26

Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ

Ο Κόρι Τζόζεφ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ κόντρα στη Ζαλγκίρις και ο Αμερικανός μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάστασή του, δηλώνοντας πως νιώθει ακόμη καλύτερα απ’ ότι πριν τραυματιστεί.

Σύνταξη
Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση
Ξεκάθαρη θέση 25.02.26

Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και πρόεδρος της Berlinale, Βιμ Βέντερς, υποστήριξε ότι οι κινηματογραφιστές είναι «το αντίβαρο της πολιτικής». Ο μουσικός και τραγουδιστής Νικ Κέιβ στο blog του Red Hand Files έγραψε μια παθιασμένη απάντηση στα σχόλια του Βέντερς σχετικά με την πολιτική στην τέχνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος
Πολιτική προστασία 25.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος

Γ. Μώραλης: «Η στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Πολιτεία, τα Σώματα Ασφαλείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε κρίσης».

Σύνταξη
O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)
Ποδόσφαιρο 25.02.26

O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι φιλοξενήθηκε σε γνωστό podcast και μεταξύ των όσων ποδοσφαιρικών αναφέρθηκε, ο θρύλος της μπάλας αποκάλυψε και τι είναι αυτό που μετανιώνει περισσότερο από καθετί στη ζωή του...

Σύνταξη
Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη
Οριστικά στοιχεία 25.02.26

Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη

Τον Ιανουάριο του 2026, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό

Σύνταξη
Βουλή: Άρση ασυλίας Μαρκόπουλου και κόντρα με Κωνσταντοπούλου: «Είστε πολιτική χούλιγκαν, μπροστά σας ο Λεβέντης είναι statesman»
Αντιπαράθεση 25.02.26

Άρση ασυλίας Μαρκόπουλου και κόντρα με Κωνσταντοπούλου: «Είστε πολιτική χούλιγκαν, μπροστά σας ο Λεβέντης είναι statesman»

Αφορμή της… ανταλλαγής επιχειρημάτων ήταν η αίτηση άρση ασυλίας του Δημήτρη Μαρκόπουλου μετά από μήνυση του επικεφαλής του κόμματος «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανου Κασσελάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά: Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ανησυχίες μου – Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά: Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ανησυχίες μου – Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά

Ο Αντώνης Σαμαράς ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για τη σύμβαση με την κοινοπραξία της Chevron για τις εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, αλλά και για τις αναφορές από τη Λευκωσία για «παρεμπόδιση ερευνών από την Τουρκία» στην Κάσο

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Πρέπει η ΝΔ να αποφασίσει αν θα δεχθεί να αφήσει την ηγεσία ο Μητσοτάκης, όπως ζητά ο Ανδρουλάκης, για να γίνει συγκυβέρνηση
Interviews 25.02.26

Κακλαμάνης: Πρέπει η ΝΔ να αποφασίσει αν θα δεχθεί να αφήσει την ηγεσία ο Μητσοτάκης, όπως ζητά ο Ανδρουλάκης, για να γίνει συγκυβέρνηση

Με την πείρα του ως ένας εκ των μακροβιότερων κοινοβουλευτικών ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αναλύει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, κάνει πρόβλεψη για τις εκλογές, μιλά για όσα πληγώνουν τη ΝΔ και τις ισορροπίες με Κ.Καραμανλή και Α.Σαμαρά. Το επίπεδο στη Βουλή έχει πέσει, παραδέχεται και προαναγγέλλει αλλαγές στον κανονισμό σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύνταξη
Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 25.02.26

Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας

Ο οδηγός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι διαπίστωσαν ότι κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, παρότι βρισκόταν σε μεσημβρινές ώρες, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας.

Σύνταξη
Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
On Field 25.02.26

Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Τυχαίο; Ο Ολυμπιακός στα ματς με τη Λεβερκούζεν δεν είχε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της ομάδας αλλά και του Ιταλού αρχιδιαιτητή καθώς οι προκλητικοί Ολιβερ και Πινέιρο έκαναν λάθη σε βάρος του

Βάιος Μπαλάφας
«Αλλαγή+»: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέθεσε πολιτική πλατφόρμα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Τι αναφέρει 25.02.26

«Αλλαγή+»: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέθεσε πολιτική πλατφόρμα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

«Η εσωστρέφεια βρίσκει χώρο, όσο η προσυνεδριακή διεργασία δεν είναι πολιτική αλλά διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική», υπογράμμισε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μανώλης Χριστοδουλάκης

Σύνταξη
