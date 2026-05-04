Τοπία που κόβουν την ανάσα: Αυτά είναι όλα τα νέα γεωπάρκα της UNESCO στην Ευρώπη
Planet Travel 04 Μαΐου 2026, 06:00

Τοπία που κόβουν την ανάσα: Αυτά είναι όλα τα νέα γεωπάρκα της UNESCO στην Ευρώπη

Από ένα ηφαιστειακό νησί στο Αιγαίο μέχρι το μοναδικό φιόρδ της Ιρλανδίας, αυτά τα γεωπάρκα αφηγούνται την ιστορία του κόσμου πολύ πριν την εμφάνιση του ανθρώπου

Όταν θαυμάζετε μια όμορφη θέα, μάλλον δεν σκέφτεστε τις γεωλογικές διεργασίες που οδήγησαν στη δημιουργία της – αλλά ίσως θα έπρεπε.

Από την κίνηση των τεκτονικών πλακών και τις ηφαιστειακές εκρήξεις έως τη διάβρωση, η ιστορία του τοπίου είναι εξίσου πλούσια με αυτή της ανθρωπότητας και πολύ πιο μακροχρόνια.

Αυτός, σύμφωνα με το Euronews, είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο η UNESCO καθιέρωσε την ονομασία «Παγκόσμια Γεωπάρκα» το 2015, σε μια προσπάθεια να τιμήσει και να προστατεύσει προορισμούς που μοιράζονται αυτή την ιστορία με τους επισκέπτες, συνεργαζόμενη παράλληλα με τις τοπικές κοινότητες και τους αυτόχθονες πληθυσμούς της περιοχής.

«Κάθε πετρώδης σχηματισμός, κάθε φαράγγι και κάθε απολίθωμα αφηγείται μια ιστορία που ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα», δήλωσε ο Khaled El-Enany, Γενικός Διευθυντής της UNESCO, σε μια δήλωση μετά την ανακοίνωση των νέων προσθηκών από τον οργανισμό.

«Σε μόλις δέκα χρόνια, τα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO έχουν αποδείξει ότι η προστασία της γεωλογικής κληρονομιάς σημαίνει επίσης την προώθηση της επιστήμης, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και την οικοδόμηση της τοπικής ανθεκτικότητας. Αυτό που ενώνει τα 241 μνημεία σε 51 χώρες δεν είναι μόνο η γεωλογική σημασία, αλλά μια κοινή δέσμευση για τη μετάδοση της γνώσης, με τις τοπικές κοινότητες στο επίκεντρο.»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, 12 νέες τοποθεσίες ορίστηκαν ως Παγκόσμια Γεωπάρκα, μεταξύ των οποίων το Changshan και το Όρος Siguniang στην Κίνα, το Καρστικό Οροπέδιο Miné-Akiyoshidai στην Ιαπωνία, το Lenggong και το Δέλτα του Sarawak στη Μαλαισία, το Toratau στη Ρωσία, το Dahar στην Τυνησία και το Manantiales Serranos στην Ουρουγουάη.

Εδώ είναι όλα όσα μπορείτε να επισκεφθείτε στην Ευρώπη.

Παγκόσμιο Γεωπάρκο Terres d’Hérault της UNESCO, Γαλλία

Ονομάστηκε έτσι από τον ποταμό που διασχίζει αυτό το γεωπάρκο, το Terres d’Hérault βρίσκεται στην περιοχή της Οξιτανίας στη Νότια Γαλλία.

Καλύπτοντας 112 δήμους, οι ποικίλοι γεωλογικοί χώροι που μπορείτε να επισκεφθείτε εδώ περιλαμβάνουν το λατομείο μαρμάρου Coumiac, τον κύκλο Navacelles, μια κοιλάδα που σχηματίστηκε από τη διάβρωση του ποταμού Vis, και τη λίμνη Salagou, η οποία έχει σχηματισμούς κόκκινου βράχου που σχηματίστηκαν πριν από 250 εκατομμύρια χρόνια.

Για να κάνετε την εξερεύνηση ακόμα πιο εύκολη, ο ιστότοπος του Γεωπάρκου Terres d’Hérault διαθέτει μια σειρά από διαδρομές γεωπεζοπορίας που μπορείτε να ακολουθήσετε.

Παγκόσμιο Γεωπάρκο Νισύρου της UNESCO, Ελλάδα

Μέρος του νησιωτικού συμπλέγματος των Δωδεκανήσων, η Νίσυρος και τα γύρω νησάκια της διαμορφώθηκαν από ένα από τα νεότερα και πιο ενεργά ηφαιστειακά συστήματα στην Ελλάδα.

Επιλέχθηκε να ενταχθεί στο δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO, καθώς διαθέτει μία από τις καλύτερα διατηρημένες καλντέρες (δηλ. κρατήρες ηφαιστείων) στο Αιγαίο, καθώς και μια σειρά από θόλους λάβας, ηφαιστειακούς πυρήνες, υποθαλάσσια ηφαιστειακά κέντρα και υδροθερμικούς κρατήρες, συμπεριλαμβανομένου του Στέφανου, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην ήπειρο.

Κρατήρας ηφαιστείου στη Νίσυρο.

Η επίδραση της γεωλογίας στην ανθρωπότητα είναι ορατή στην αρχιτεκτονική από ηφαιστειακή πέτρα σε χωριά όπως η Νίκια και το Μανδράκι, ενώ το ηφαιστειακό έδαφος του νησιού έχει ως αποτέλεσμα να φιλοξενεί τόσο ενδημικά όσο και σπάνια είδη φυτών.

Όπως και στο Terres d’Hérault, μπορείτε να βρείτε διαδρομές γεωπεζοπορίας στον ιστότοπο του Γεωπάρκου Νισύρου.

Joyce Country and Western Lakes Global Geopark, Ιρλανδία

Καλύπτοντας μεγάλα τμήματα του νοτιοδυτικού Mayo και του δυτικού Galway, το Joyce Country and Western Lakes Global Geopark επιλέχθηκε επειδή τα τοπία του αφηγούνται την ιστορία της ορογένεσης Grampian-Taconic που έλαβε χώρα πριν από 450 εκατομμύρια χρόνια.

Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν πεζοπορίες σε περιοχές όπως το καρστικό τοπίο του Cong Woods, το οποίο διαθέτει ένα από τα συγκροτήματα πηγών με τη μεγαλύτερη ροή στον κόσμο, τα deircs, τις παγετώδεις κοιλάδες και τις κοιλάδες με θέα στο Lough Mask, καθώς και το μοναδικό φιόρδ της Ιρλανδίας στο Killary Harbour, ενώ συνοδεύονται από ηχητικούς οδηγούς διαδρομών που εξηγούν ό,τι βλέπουν.

Το πρώτο στην Ιρλανδία που περιλαμβάνει μια περιοχή Gaeltacht όπου η ιρλανδική γλώσσα χρησιμοποιείται καθημερινά, οι τουρίστες μπορούν επίσης να λάβουν μέρος σε παραδοσιακά πολιτιστικά φεστιβάλ όπως το Lá Feile Bhríd

Η περιοχή περιβάλλεται από τις λίμνες Corrib, Mask και Carra, Πηγή: Irish Examiner

τον Φεβρουάριο, που σηματοδοτεί την έναρξη της άνοιξης, το Domhnach na Cruaiche, το προσκύνημα της Κυριακής του Reek, και το Samhain, γνωστό και ως Halloween.

Παγκόσμιο Γεωπάρκο Algarvensis της UNESCO, Πορτογαλία

Αν και μάλλον δεν χρειαζόμαστε δικαιολογία για να επισκεφτούμε το Αλγκάρβε, το γεωπάρκο Algarvensis προσφέρει σίγουρα μια διαφορετική οπτική γωνία για την περιοχή που είναι γνωστή για τις παραλίες της.

Τα γεωλογικά αξιοθέατα εδώ περιλαμβάνουν αποθέσεις τσουνάμι στη Lagoa dos Salgados που σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια του σεισμού της Λισαβόνας το 1755, το αλατωρυχείο Loulé, το οποίο είναι το βαθύτερο σημείο στην Πορτογαλία ανοιχτό στο κοινό, και την παραλία Evaristo, η οποία είναι πλούσια σε απολιθώματα από την εποχή του Μειόκαινου, περίπου 23 έως 5,3 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Ελπίζεται ότι το γεωπάρκο θα καταφέρει να εξισορροπήσει τον αριθμό των τουριστών που κατακλύζουν τις παραλίες της περιοχής, κατευθύνοντάς τους να εξερευνήσουν τα χωριά της ενδοχώρας, όπου μπορούν να στηρίξουν τις τοπικές κοινότητες αγοράζοντας χειροτεχνήματα και δοκιμάζοντας τοπικά εδέσματα.

