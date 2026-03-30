Το Γεωπάρκο Μετεώρων στο παγκόσμιο δίκτυο της UNESCO
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εντάσσει το Γεωπάρκο Μετεώρων στο παγκόσμιο δίκτυο της UNESCO.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για το Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης πήρε το «πράσινο φως» από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, στην πρόσφατη συνεδρίαση του.
Η Χωρική Επένδυση που ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης που στοχεύει στη βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, με απώτερο σκοπό την ένταξή της στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.
Το έργο, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και έργων, αποσκοπεί στη διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς, την προώθηση του γεωτουρισμού και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών.
Τα έργα είναι ύψους 10,4 εκατ. ευρώ και όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, επικεντρώνονται σε 7 άξονες:
- Προστασία και διατήρηση της γεωλογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς: Εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων που διασφαλίζουν τη διατήρηση της μοναδικής γεωλογικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.
- Ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού: Δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών που προάγουν τον οικοτουρισμό, τον εκπαιδευτικό τουρισμό και τον τουρισμό εμπειρίας.
- Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας: Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης με έμφαση στην προώθηση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.
- Προώθηση της γεωεκπαίδευσης: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη γεωλογική και πολιτιστική σημασία της περιοχής, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα.
- Βελτίωση της προσβασιμότητας: Αναβάθμιση του οδικού δικτύου για τη διευκόλυνση της κινητικότητας, με προτεραιότητα στη δημιουργία φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων μετακίνησης, όπως ποδηλατικές διαδρομές και πεζόδρομοι. Η διασύνδεση των γεωτόπων και των πολιτιστικών σημείων ενδιαφέροντος μέσω βιώσιμων μεταφορικών επιλογών ενισχύει την τουριστική ελκυστικότητα και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
- Διαχείριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Υλοποίηση προγραμμάτων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με δράσεις για την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.
- Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών: Εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων για την προβολή της περιοχής και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.
