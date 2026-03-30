Το Γεωπάρκο Μετεώρων στο παγκόσμιο δίκτυο της UNESCO

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για το Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης πήρε το «πράσινο φως» από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, στην πρόσφατη συνεδρίαση του.

Η Χωρική Επένδυση που ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης που στοχεύει στη βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, με απώτερο σκοπό την ένταξή της στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.

Το έργο, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και έργων, αποσκοπεί στη διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς, την προώθηση του γεωτουρισμού και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών.

Τα έργα είναι ύψους 10,4 εκατ. ευρώ και όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, επικεντρώνονται σε 7 άξονες: