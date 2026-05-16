Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κουκάκι

Φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε ακατοίκητο κτίριο στου Κουκάκι.

Ειδικότερα η φωτιά εκδηλώθηκε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Φαλήρου και Δράκου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες, 4 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις και περιορίστηκε μετά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.