Βεργώτεια: Άλμα στα 8.21 μ. από τον Τεντόγλου (vid)

Με δύσκολες καιρικές συνθήκες, με βροχή και αυξημένη υγρασία, διεξήχθη το μίτινγκ «Βεργώτεια» στο στάδιο «Ανδρέας Βεργώτης» στην Κεφαλλονιά, με την έναρξη του προγράμματος να παρουσιάζει καθυστέρηση. Παρά τις αντιξοότητες, ο Μίλτος Τεντόγλου αποτέλεσε το σημείο αναφοράς της διοργάνωσης, προσφέροντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο ξεκίνημα της σεζόν του ανοιχτού στίβου και αποζημιώνοντας το φίλαθλο κοινό που γέμισε τις εξέδρες.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους πραγματοποίησε άλμα στα 8.21 μέτρα, δείχνοντας από νωρίς την αγωνιστική του κατάσταση. Ο Τεντόγλου, ο οποίος παρέμεινε με το προπονητικό κολάν καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα λόγω των καιρικών συνθηκών, βρήκε ρυθμό στη δεύτερη προσπάθειά του με άλμα στα 8.20, συνέχισε με 8.21 και ολοκλήρωσε την παρουσία του με 8.04, πριν αποχωρήσει γνωρίζοντας την αποθέωση από τους θεατές.

Δεύτερος στην πρώτη του εμφάνιση μετά την απόκτηση της ελληνικής αθλητικής υπηκοότητας κατετάγη ο Τζέικομπ Χριστιανόπουλος με επίδοση 7.52 μέτρων, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Στο άλμα εις ύψος, η Παναγιώτα Δόση εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική, ξεπερνώντας τα 1.86 μέτρα, ενώ είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 1.89, ύψος που πέρασε η Μαυροβούνια Μαρία Βούκοβιτς, η οποία και κατέκτησε την πρώτη θέση.

Στο μήκος γυναικών, η Σπυριδούλα Καρύδη συνέχισε την ανοδική της πορεία με άλμα στα 6.37 μέτρα (0.7), επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά της. Η πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ20 από την Κέρκυρα ολοκληρώνει φέτος τις σπουδές της στην οδοντιατρική, συνδυάζοντας αθλητισμό και ακαδημαϊκές υποχρεώσεις. Ακολούθησε η Αναστασία Ντραγκομίροβα με 6.29 (0.4), ενώ η 18χρονη Έβελυν Μητροπούλου κατέγραψε επίδοση 6.16 (0.6).

Ενθαρρυντικά ήταν τα πρώτα δείγματα και στα αγωνίσματα ταχύτητας. Στα 100 μέτρα εμπόδια, η Σοφία Ιωσηφίδου σημείωσε χρόνο 13.39 (0.8), ενώ στα 100 μέτρα η Ραφαέλα Σπανουδάκη τερμάτισε σε 11.50 (0.4). Πολύ κοντά της βρέθηκε η 17χρονη Αποστολία Αντωνάτου με 11.66, μόλις ένα εκατοστό μακριά από το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18, ενώ η Σπανουδάκη αγωνίστηκε και στα 200 μέτρα, όπου κατέγραψε 23.66 (-0.5).

Στους άνδρες, ο Βασίλης Μυριανθόπουλος ήταν ο ταχύτερος Έλληνας στα 100 μέτρα με επίδοση 10.55 (0.5), σε μια εμφάνιση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς προερχόταν από ταλαιπωρία λόγω γαστρεντερίτιδας.

Στη σφαιροβολία, ο Οδυσσέας Μουζενίδης επικράτησε του Ιάσωνα Μαχαίρα με βολές στα 18.60 έναντι 18.44, ενώ στο άλμα εις ύψος ο Χάρης Αλιβιζάτος πέρασε τα 2.06 μέτρα, ολοκληρώνοντας μια ημέρα με αρκετές αξιόλογες ελληνικές παρουσίες σε πολλαπλά αγωνίσματα.