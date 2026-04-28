Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ: Σταθερή παρουσία στο No Finish Line Athens και ανανέωση συνεργασίας με τον Μίλτο Τεντόγλου
Tο ΖΑΓΟΡΙ συνόδευσε κάθε διαδρομή και κάθε βήμα
Ως διακεκριμένος χορηγός, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ έδωσε και φέτος το «παρών» στο No Finish Line Athens, αποτυπώνοντας για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή του να στηρίζει δράσεις που προάγουν το αθλητικό πνεύμα, την ομαδικότητα και την προσφορά.
Η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς, φέρνοντας κοντά χιλιάδες συμμετέχοντες σε ένα κοινό πλαίσιο συμμετοχής και προσφοράς. Σε αυτό το περιβάλλον, το ΖΑΓΟΡΙ συνόδευσε κάθε διαδρομή και κάθε βήμα, προσφέροντας τη δροσιά και την απαραίτητη ενυδάτωση, ενώ η ομάδα του συμμετείχε ενεργά, ενισχύοντας έμπρακτα τον χαρακτήρα της διοργάνωσης.
Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, με τον οποίο το ΖΑΓΟΡΙ συμπορεύεται για τρίτη διαδοχική χρονιά τη συνεργασία του. Μια σχέση με μακροχρόνιο χαρακτήρα, που εξελίσσεται σταθερά στον χρόνο και στηρίζεται σε κοινές αξίες, όπως η προσήλωση, η αυθεντικότητα και η σταθερή προσπάθεια για το καλύτερο.
Ίσως αυτό είναι που δίνει πραγματικό νόημα σε κάθε αγώνα: όχι μόνο η απόσταση, αλλά και ο λόγος που σε κινητοποιεί.
Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνει τη συνολική κατεύθυνση του ΖΑΓΟΡΙ, που επενδύει σταθερά σε ενέργειες με ουσιαστικό περιεχόμενο, ενισχύοντας τον ρόλο του στον χώρο του αθλητισμού και σε πρωτοβουλίες με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις