17 Μαΐου | Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης Εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης «Είναι εύκολο… κάν' το»
Τα Νέα της Αγοράς 15 Μαΐου 2026, 15:55

17 Μαΐου | Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης Εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης «Είναι εύκολο… κάν’ το»

Για 9η συνεχή χρονιά η Servier Hellas στηρίζει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία του τακτικού ελέγχου της αρτηριακής πίεσης στο πλαίσιο της πολυετούς καμπάνιας #BecauseIsayso

Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Με αφορμή τη 17η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης, η Servier Hellas παρουσιάζει τη φετινή δράση ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης «Είναι εύκολο… κάν’ το», αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης της υπέρτασης, καθώς και την ευκολία του τακτικού ελέγχου της αρτηριακής πίεσης.

Καθώς η πρόληψη της υπέρτασης και ο τακτικός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης συχνά επηρεάζονται τόσο από την ελλιπή ενημέρωση, όσο και από την αναβλητικότητα, η φετινή καμπάνια της Servier Hellas επιλέγει μια διαφορετική προσέγγιση, μετατοπίζοντας το κίνητρο από τον εαυτό μας στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να προσέξουν την υγεία τους όταν αυτή συνδέεται με κάποιον σημαντικό άνθρωπο στη ζωή τους.

Το μήνυμα είναι απλό και άμεσο: Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι εύκολη. Και μπορεί να κάνει τη διαφορά – όχι μόνο για εμάς, αλλά και για όσους αγαπάμε.

Η φετινή καμπάνια στοχεύει, παράλληλα, να τονίσει ότι η συνέπεια στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης είναι εφικτή, καθώς πρόκειται για μια απλή και γρήγορη διαδικασία που μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινότητα και να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη σοβαρών καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Η υπέρταση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και θανάτους, ενώ μεγάλο ποσοστό των υπερτασικών παραμένει αδιάγνωστο. Ο τακτικός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης αποτελεί ένα απλό αλλά καθοριστικό βήμα για την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γεώργιος Σ. Στεργίου, Καθηγητής Παθολογίας & Υπέρτασης στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης: «Η υπέρταση είναι η μεγαλύτερη απειλή για το καρδιαγγειακό σύστημα. Στην Ελλάδα, πάνω από το ένα τρίτο των ενηλίκων έχουν υπέρταση και μόνο ένας στους τρεις έχει καλά ρυθμισμένη πίεση. Η μέτρηση της πίεσης είναι απαραίτητη, επειδή η υπέρταση δεν προκαλεί συμπτώματα μέχρι να εμφανιστεί μια σοβαρή επιπλοκή. Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, εφαρμόζουμε και φέτος τον Μάιο στη χώρα μας το Διεθνές Πρόγραμμα Μάιος Μήνας Μέτρησης (ΜΜΜ), το οποίο υλοποιείται σε σχεδόν 100 χώρες. Στόχος μας είναι να μετρήσουμε την αρτηριακή πίεση σε περισσότερα από 10.000 άτομα, σε 35 κέντρα και 20 πόλεις, εντοπίζοντας πάνω από 2.500 αδιάγνωστους ή αρρύθμιστους υπερτασικούς οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι σε καρδιαγγειακό κίνδυνο ο οποίος μπορεί να αποφευχθεί».

Στο πλαίσιο της φετινής καμπάνιας, η Servier Hellas ενισχύει περαιτέρω το μήνυμα «Είναι εύκολο… κάν’ το» μέσα από τη νέα εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα akolouthotinagogi.gr, η οποία παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό τον Μάρτιο. Η πλατφόρμα έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη για πληρέστερη και αξιόπιστη ενημέρωση των ασθενών, επενδύοντας στη δύναμη της γνώσης και υποστηρίζοντας την καθημερινή διαχείριση της υγείας τους.

Η εγγραμματοσύνη υγείας — δηλαδή η γνώση, οι δεξιότητες και η αυτοπεποίθηση που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αποκτούν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν πληροφορίες υγείας στην καθημερινή τους ζωή — αναγνωρίζεται διεθνώς ως βασικός παράγοντας βελτίωσης της υγείας και ενίσχυσης της αυτονομίας των ασθενών. Μέσα από το akolouthotinagogi.gr, η ενημέρωση γίνεται πιο προσιτή, πιο κατανοητή και πιο εύκολη να μετατραπεί σε πράξη.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Servier Hellas στηρίζει και φέτος το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Μάιος Μήνας Μέτρησης (MMM), τη μεγαλύτερη διεθνή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αρτηριακή υπέρταση, η οποία υλοποιείται κάθε χρόνο τον μήνα Μάιο από τη Διεθνή Εταιρεία Υπέρτασης.

MAY MEASUREMENT MONTH 2026 (MMM26) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το πρόγραμμα ΜΜΜ, το οποίο ξεκίνησε το 2017 από τη Διεθνή Εταιρεία Υπέρτασης, πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον μήνα Μάιο και αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αρτηριακή υπέρταση. Στόχος του είναι η ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης διάγνωση της υπέρτασης. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει μετρήσεις σε περισσότερα από 7 εκατομμύρια άτομα σε πάνω από 100 χώρες.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα ΜΜΜ πραγματοποιείται από το 2019, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης και έχει αποδείξει τη δυναμική του τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας, με τη συλλογή πολύτιμων επιδημιολογικών δεδομένων από περισσότερα από 30.000 άτομα. Το ΜΜΜ25 σημείωσε εξαιρετική επιτυχία, με περισσότερους από 10.000 συμμετέχοντες, σε 35 σημεία μέτρησης σε περισσότερες από 20 πόλεις.

Το πρόγραμμα May Measurement Month 2026 (MMM26) στην Ελλάδα, προγραμματίζεται να υλοποιηθεί σε 24 πόλεις, με τη συμμετοχή ερευνητών από 36 κέντρα. Το MMM26 ξεκίνησε ήδη δυναμικά με πάνω από 1.000 άτομα να έχουν ήδη συμμετάσχει. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις πόλεις υλοποίησης θα αναρτηθούν στη σελίδα του ΜΜΜ26 στο LinkedIn.

ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

World
Ομόλογα: Καταρρέουν παγκοσμίως καθώς ο πληθωρισμός τρομάζει τους επενδυτές

Ομόλογα: Καταρρέουν παγκοσμίως καθώς ο πληθωρισμός τρομάζει τους επενδυτές

inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις γεμάτες τεχνολογία, τέχνη και δημιουργικότητα για όλη την οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 15.05.26

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις γεμάτες τεχνολογία, τέχνη και δημιουργικότητα για όλη την οικογένεια

Ένα συναρπαστικό ταξίδι από τα μηνύματα με φωτιά της αρχαιότητας έως τη ρομποτική του μέλλοντος, με δωρεάν προγράμματα STEM, θέατρο, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

Σύνταξη
Μεταβολικό Σύνδρομο: Όταν ο σύγχρονος τρόπος ζωής πιέζει τον οργανισμό
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Μεταβολικό Σύνδρομο: Όταν ο σύγχρονος τρόπος ζωής πιέζει τον οργανισμό

Το Thousand Olives® συμπυκνώνει την επιστημονική γνώση και τη μεσογειακή διατροφική παράδοση σε μια απλή, καθημερινή πράξη φροντίδας. Μια ελληνική καινοτομία με διεθνή επιστημονική τεκμηρίωση που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των πολυφαινολών στην πρόληψη και στη μεταβολική ισορροπία 

Σύνταξη
Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!

Δοκιμάστε τα και ανακαλύψτε την αυτοπεποίθηση που προσφέρει η Sani Sensitive.

Σύνταξη
Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο

Η CEO της TP Greece υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και της προσαρμογής των ανθρώπων στη νέα πραγματικότητα της AI.

Σύνταξη
Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
Γεωπολιτικές εντάσεις 15.05.26

Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέα παγκόσμια επισιτιστική κρίση, αυξάνοντας δραματικά τις τιμές τροφίμων λόγω της ενεργειακής και εφοδιαστικής αστάθειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Νέα Αριστερά δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Χαρίτση – «Αποφασίστε γρήγορα» το μήνυμα Σακελλαρίδη
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Η Νέα Αριστερά δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Χαρίτση – «Αποφασίστε γρήγορα» το μήνυμα Σακελλαρίδη

Φανερή ενόχληση επικρατεί στη Νέα Αριστερά για τη σύσκεψη της μειοψηφίας και τις σκέψεις τους για αποχώρηση ενόψει της ανακοίνωσης του κόμματος Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Στα σκαριά το αστικό πάρκο Πύργου
Χώρος αναψυχής 15.05.26

Στα σκαριά το αστικό πάρκο Πύργου

Το αστικό πάρκο, θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό δυο γήπεδα μπάσκετ, έναν υπαίθριο χώρο καλλισθενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον Δήμο Πύργου.

Σύνταξη
Διαμαντοπούλου: Η πολιτική σύγκρουση οφείλει να παραμένει θεσμική με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα της χώρας
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Διαμαντοπούλου: Η πολιτική σύγκρουση οφείλει να παραμένει θεσμική με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα της χώρας

Να επιστρέψουμε στην «πραγματική πολιτική» ζητά η Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας πως ενώ στην Λετονία παραιτήθηκε η πρωθυπουργός επειδή drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, στην Ελλάδα το θέμα του drone στην Λευκάδα πέρασε σχεδόν στα ψιλά, ενώ επί δύο ημέρες η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από προσωπικές επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Μουρ: «Λατρεύω το ελληνικό φαγητό – Ο Τρινκιέρι είναι ξεχωριστός προπονητής»
Μπάσκετ 15.05.26

Μουρ: «Λατρεύω το ελληνικό φαγητό – Ο Τρινκιέρι είναι ξεχωριστός προπονητής»

Ο Μπεν Μουρ μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του, για τις κορυφαίες στιγμές της σεζόν, για τον Αντρεά Τρινκιέρι, αλλά και για τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Σύνταξη
Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα
Ώρα για αναβάθμιση 15.05.26

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Θα ζητήσετε από τον πρωθυπουργό να πείσει τη σύζυγό του να φέρει στην Ελλάδα τα χρήματα που έχει στο εξωτερικό;
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Θα ζητήσετε από τον πρωθυπουργό να πείσει τη σύζυγό του να φέρει στην Ελλάδα τα χρήματα που έχει στο εξωτερικό;

«Στο επόμενο Forum 'Αλήθεια' για τα fake news οργανώστε μια συζήτηση με εσάς, τον κ. 'Ζούκοφ' και τον κ. 'Δημήτρη Κατακουζηνό'. Θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον... κ. 'Κατακουζηνό'», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ομόλογα: Πλήττονται παγκοσμίως λόγω του ενεργειακού σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και του πληθωρισμού
Αναταράξεις 15.05.26

Ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και πληθωρισμός πλήττουν τα ομόλογα παγκοσμίως

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ιταλικό και γαλλικό - Πλήγμα για τα γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά ομόλογα

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Eurovision 2026: Akylas, θεωρία συνωμοσίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η «κατάρα» της 6ης θέσης
Στατιστικό παράδοξο 15.05.26

Eurovision 2026: Akylas, θεωρία συνωμοσίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η «κατάρα» της 6ης θέσης

Ο Akylas έχει πυροδοτήσει debate στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μια θεωρία που συνδέει τη σκηνική του παρουσία στη Eurovision με την πολιτιστική διπλωματία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ηλιούπολη: Παρέμβαση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις 17χρονες
Τραγωδία στην Ηλιούπολη 15.05.26

Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις δύο 17χρονες

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Προμαχώνας: Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο
Ελλάδα 15.05.26

Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα

Αγρότες από όλο τον νομό Σερρών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, είχαν παρατάξει κλούβες, ξεκαθαρίζοντας στους αγρότες πως η κυκλοφορία τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύεται

Σύνταξη
