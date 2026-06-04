Προφυλακίστηκε γνωστός τραγουδιστής στη Σύρο για υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου

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Γνωστός τραγουδιστής στην Σύρο κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες που αφορούν μία 14χρονη, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την «αρχόντισσα των Κυκλάδων».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς της ανήλικης φέρονται να εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνό της σειρά γραπτών μηνυμάτων που αντάλλασσε με τον τραγουδιστή το 2025. Οι γονείς φέρονται να απευθύνθηκαν στις αρχές κρίνοντας από το περιεχόμενο των συνομιλιών μεταξύ του 44χρονου τραγουδιστή και της 14χρονης και υπέβαλλαν επίσημη καταγγελία, όπως αναφέρει το STAR.

Ακολούθησε έρευνα από τις αρχές και σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου. Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση του τραγουδιστή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες οι οποίες του αποδίδονται. Η υπεράσπισή του χαρακτήρισε τις καταγγελίες ως «ανυπόστατες», υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις κατηγορίες εναντίον του. Φίλοι του τραγουδιστή έκαναν λόγο για «παρεξήγηση», την ώρα που ήδη από τον Μάρτιο ο τραγουδιστής είχε τοποθετηθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς εναντίον του «συκοφαντικούς».

Λίγο πριν από τη μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο τραγουδιστής φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου για προληπτικές εξετάσεις, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, προτού πάρει το δρόμο για το κελί του στις φυλακές Γρεβενών.