Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ σχεδιάζει μια συμμαχία χωρών που θα αντισταθούν στην προέλαση των μεγάλων της ΑΙ

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Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ προειδοποίησε ότι οι ξένες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον Καναδών. Και επισήμανε ότι ο Καναδάς εξαρτάται υπερβολικά από ξένους προμηθευτές για αυτήν την καθοριστική τεχνολογία.

Παρουσιάζοντας τη στρατηγική της κυβέρνησής του για την Τεχνητή Νοημοσύνη, επανέλαβε πράγματα που είχε πει και στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Ότι οι παγκόσμιοι ηγεμόνες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει την οικονομική ολοκλήρωση για να εκφοβίσουν μικρότερες χώρες. Και τόνισε ότι τα περισσότερα από τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη διασχίζουν τα σύνορα.

Καναδάς και αλυσίδες εφοδιασμού

Όπως και με άλλες μορφές οικονομικής ολοκλήρωσης, όπως οι αλυσίδες εφοδιασμού, ο Μαρκ Κάρνεϊ είπε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον των Καναδών.

«Αυτό δημιουργεί πραγματικούς κινδύνους ότι οι ξένες οντότητες θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε καναδικά δεδομένα, να αναπτύξουν προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης που διαμορφώνουν τη ζωή των Καναδών χωρίς να αντικατοπτρίζουν τις αξίες μας», σημείωσε. «Και έτσι να στρέφουν το πεδίο ανταγωνισμού εναντίον των καναδικών εταιρειών. Την ώρα που ο Καναδάς δεν έχει τη μόχλευση να αντιδράσει ή την ικανότητα ελέγχου».

Η στρατηγική της κυβέρνησης σημειώνει ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα παιχνίδι κλίμακας που κυριαρχείται από ηγεμόνες και υπερ-κλιμακωτές». Επίσης, ανέφερε ότι αυτό «αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την ασφάλεια και την οικονομία, καθώς χώρες σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν να γίνουν υποτελείς ή να εξαρτώνται από αυτούς».

Συμμαχία ομοϊδεατών

Η στρατηγική αναφέρει επίσης ότι ο Καναδάς θα βοηθήσει και άλλες μεσαίες δυνάμεις ή ομοϊδεάτισσες χώρες στην πλοήγηση στη νέα εποχή.

«Ένας συνασπισμός ευθυγραμμισμένων δημοκρατιών, που συγκεντρώνουν ερευνητική, ταλαντούχα, υπολογιστική και προμηθειών δύναμη, θα προσέφερε μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση στους κυρίαρχους παράγοντες της αγοράς που καθορίζουν όλο και περισσότερο το παγκόσμιο τοπίο της Τεχνητής Νοημοσύνης», αναφέρει το έγγραφο.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα εισαγάγει νομοθεσία για την καλύτερη προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Είπε επίσης ότι ο Καναδάς θα κατασκευάσει έναν κορυφαίο στον κόσμο δημόσιο υπερυπολογιστή Τεχνητής Νοημοσύνης.

Nous exploitons l’IA pour améliorer la vie des gens. Dans le cadre de la nouvelle stratégie du Canada en matière d’intelligence artificielle, nous allons utiliser cette technologie pour améliorer notre système de santé, ce qui permettra de réduire les délais d’attente et de… pic.twitter.com/cT8TjjqlFB — Mark Carney (@MarkJCarney) June 4, 2026



«Καναδοί ερευνητές εκπαιδεύουν μοντέλα σε ξένες πλατφόρμες cloud. Οι καναδικές εταιρείες αποθηκεύουν ευαίσθητα δεδομένα σε ξένες δικαιοδοσίες. Οι κυβερνητικές λειτουργίες βασίζονται σε υποδομές που δεν κατέχει ο Καναδάς», αναφέρει η στρατηγική.

Αναφέρει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους «αναπτύσσοντας τις βασικές κυρίαρχες δυνατότητές της στο εσωτερικό όποτε είναι δυνατόν, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με αξιόπιστους συμμάχους ή αγοράζει υπάρχουσες λύσεις αγοράς όταν είναι σκόπιμο».

Εκπαίδευση στα σχολεία

Η στρατηγική ανέφερε ότι ο Καναδάς έχει «ένα σημαντικό κενό υιοθέτησης». Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα προσφέρει εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη σε Καναδούς σε σχολεία και κοινοτικά κέντρα μέσω μιας πρωτοβουλίας γραμματισμού.

We just launched Canada’s new AI Strategy: AI For All. We’re taking control of our future — with AI that’s governed by Canadian values, AI that’s accountable to Canadians, and AI that serves all Canadians. — Mark Carney (@MarkJCarney) June 4, 2026



Είπε ότι τα δωρεάν κιτ εκμάθησης τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων, «θα βοηθήσουν τους Καναδούς να εντοπίσουν προκαταλήψεις και παραπληροφόρηση. Και θα τους δώσουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να μάθουν και να βοηθήσουν στην καριέρα τους».

Ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι, παγκοσμίως, ο Καναδάς κατατάσσεται σχεδόν στο τέλος των χωρών στην εκπαίδευση, τον γραμματισμό και την εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη. Είπε ότι μόνο το 12% των καναδικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και η υιοθέτησή της είναι ακόμη χαμηλότερη μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.