Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»

Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι την φοβίζει η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και, αυτός είναι ο λόγος που επέλεξε να μην βασιστεί σε αυτά κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης σκηνής στην επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Disclosure Day».

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία Σπίλμπεργκ ακολουθεί μια μετεωρολόγο από το Κάνσας Σίτι, την οποία υποδύεται η Μπλαντ, η οποία ξαφνικά κατακλύζεται από μια μυστηριώδη εξωγήινη δύναμη, ενώ βρίσκεται σε ζωντανή σύνδεση.

Η Έμιλι Μπλαντ αποκάλυψε στον παρουσιαστή της εκπομπής «Hot Ones», Σον Έβανς, ότι η βασική σκηνή της ταινίας παρουσιάζει τον χαρακτήρα της να μιλάει σε μια μη ανθρώπινη γλώσσα.

«Πρόκειται για ένα πλάνο τεσσάρων λεπτών που γυρίσαμε και που οδηγεί σε εκείνη τη στιγμή όπου αυτή σταδιακά διαλύεται. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το κάνεις αυτό. Μπορείς να ακολουθήσεις την οδό της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που με τρομάζει λίγο. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να βγάλω μερικούς παράξενους ήχους [δίχως την βοήθεια αυτής της τεχνολογίας]».

«Είπα ότι ίσως θα μπορούσα να έρθω και να κάνουμε απλώς μια σειρά από περίεργους ήχους. Και αυτό ακριβώς κάναμε», είπε. «Τα στρατηγικά τοποθετημένα μικρόφωνα επέτρεψαν στην ομάδα ήχου να καταγράψει όλα όσα χρειαζόταν», είπε η Μπλαντ.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Τζος Ο’Κόνορ, Κόλιν Φερθ, Ιβ Χιούσον, Κόλμαν Ντομίνγκο, Γουάιτ Ράσελ και Χένρι Λόιντ-Χιούζ, αναφέρει: «Αν ανακαλύπτατε ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σας το έδειχνε, σας το αποδείκνυε, θα σας τρόμαζε αυτό; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε στην… ‘Ημέρα της Αποκάλυψης’».

Ποια είναι η αγαπημένη ταινία της Έμιλι Μπλαντ;

Το «Disclosure Day» είναι η 37η ταινία που σκηνοθετεί ο Στίβεν Σπίλμπεργκ από το ντεμπούτο του το 1964 — και όπως αναφέρει το Variety, συμπτωματικά, η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά (όταν ήταν μόλις 17 χρονών!) με τίτλο «Firelight», ήταν επίσης sci-fi. Ωστόσο, αργότερα ο σκηνοθέτης την αποκήρυξε, χαρακτηρίζοντας την «μία από τις πέντε χειρότερες ταινίες που έχουν γυριστεί ποτέ».

Τα τελευταία χρόνια, ο σκηνοθέτης έχει επιστρέψει στο είδος με ταινίες όπως: «Jurassic Park» και «War of the Worlds», «Close Encounters of the Third Kind», «E.T. the Extra-Terrestrial», «Minority Report», «A.I. Artificial Intelligence» και «Ready Player One».

Επίσης, η Έμιλι Μπλαντ αποκάλυψε στο «Hot Ones» ότι η κλασική ταινία του Σπίλμπεργκ «Jaws» του 1975 είναι η αγαπημένη της ταινία όλων των εποχών.

«Πολλοί από τους γνωστούς μου την είδαν όταν ήταν παιδιά», είπε. «Νομίζω ότι αν την δεις ως ενήλικας, αποκτά μια εντελώς διαφορετική άποψη».

Το «Disclosure Day» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 12 Ιουνίου.

*Με πληροφορίες από: Variety | People