Η Έμιλι Μπλαντ παραδέχεται ότι μερικές φορές η Μέριλ Στριπ την «φόβιζε»

Η Έμιλι Μπλαντ παραδέχτηκε ότι η Μέριλ Στριπ ήταν υπερβολικά «βυθισμένη στο ρόλο της» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada», γεγονός που την έκανε να νιώθει ένα είδος «φόβου».

Το καστ της πρώτης ταινίας και του sequel, το οποίο περιλαμβάνει τους Αν Χάθαγουεϊ, Στριπ, Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι, συμμετείχε σε μια εκπομπή του SiriusXM Front Row με παρουσιαστή τον Άντι Κόεν.

«Mια μικρή απόσταση»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παρουσιαστής ρώτησε την Έμιλι Μπλάντ αν η Μέριλ Στριπ θα μπορούσε να θεωρηθεί «τρομακτική» ως συνεργάτιδα.

«Στην πρώτη ταινία, φοβόμουν αρκετά γιατί ένιωθα ότι ήσουν πολύ βυθισμένη στο ρόλο σου», είπε η Μπλαντ, ενώ η Στριπ πήρε τα ηνία για να επιβεβαιώσει ότι είχε βουτήξει για τα καλά στον ρόλο της απαιτητικής διευθύντριας περιοδικού μόδας, Μιράντα Πρίστλει.

«[Ας πούμε] υπήρχε το ενδεχόμενο να έρθουμε και να σου πούμε μια αστεία ιστορία και εσύ να μην γελούσες όπως συνήθως», σημείωσε η Μπλαντ.

Από την πλευρά της, η Μέριλ Στριπ, δήλωσε ότι υπήρχε «μια μικρή απόσταση» με τους συμπρωταγωνιστές της.

«Τις πρώτες τρεις μέρες πήγαινα και καθόμουν κοντά στην κάμερα με τον σκηνοθέτη, ξέρεις, και μετά ξεκινούσαμε να γυρίζουμε τη σκηνή και εγώ έκανα, ξέρεις [όσα απαιτούσε ο ρόλος] και εκείνοι έκαναν [τα δικά τους]. Ήταν σαν να υπήρχε απόσταση. Μια μικρή απόσταση», μοιράστηκε η Στριπ.

«Υπάρχει μοναξιά στην κορυφή»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Στριπ ανέφερε ότι πρόσφατα είχε μια συζήτηση με την ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Γκρέτα Γκέργουιγκ σχετικά με το γεγονός ότι είναι υπερβολικά «μεθοδική».

«Έλεγε το ίδιο πράγμα. Ξέρεις, δεν σε θέλουν στο πάρτι του καστ, σωστά; Είναι σαν να πρέπει να έχεις ένα μικρό τοίχος για να νιώθεις πυγμή και να τα καταφέρεις. Πάντως [στην περίπτωση μου] αυτό δούλεψε», εξήγησε η Στριπ.

Τόσο η Στριπ όσο και ο Κόεν αστειεύτηκαν λέγοντας: «Υπάρχει μοναξιά στην κορυφή».

Το σίκουελ της πρώτης ταινίας με τίτλο «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», που βγαίνει στις αίθουσες την 1η Μαΐου, ακολουθεί την Πρίστλει καθώς προσπαθεί να επιβιώσει στον κόσμο των περιοδικών, ενόσω εκείνα παρακμάζουν.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Πρίστλει έρχεται αντιμέτωπη και με τον χαρακτήρα που υποδύεται η Μπλαντ (η οποία στην πρώτη ταινία ήταν βοηθός της, οπότε καταλαβαίνετε ότι πιθανότατα να την μισεί) που πλέον είναι ένα ισχυρό στελέχος ενός πολυτελούς ομίλου, τον οποίο η Πρίστλει χρειάζεται απεγνωσμένα.

*Με πληροφορίες από: People