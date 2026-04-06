Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες

Η Μέριλ Στριπ ξεκαθαρίζει επιτέλους τα πράγματα. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται την ώρα που αυξάνεται η προσδοκία για το «The Devil Wears Prada 2», το οποίο αναμένεται να βγει στις αίθουσες την 1η Μαΐου. Είκοσι χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada», οι θαυμαστές εδώ και καιρό εικάζουν ότι ο ψυχρός και αυταρχικός χαρακτήρας της, η Μιράντα Πρίστλεϊ, εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της την 1η Απριλίου στην εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert», η Μέριλ Στριπ αποκάλυψε ότι δεν ίσχυε καθόλου κάτι τέτοιο.

Δύο άνδρες ως έμπνευση

Αντίθετα, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είπε ότι άντλησε έμπνευση από δύο βαρέων βαρών σταρ του Χόλιγουντ: τον σκηνοθέτη Μάικ Νίκολς και τον θρύλο, Κλιντ Ίστγουντ.

«Ουσιαστικά μιμούμουν τον Μάικ Νίκολς όλη αυτή την περίοδο», είπε η Στριπ. «Αν ο Μάικ Νίκολς και ο Κλιντ Ίστγουντ είχαν ένα μωρό… θα ήταν η Μιράντα Πρίστλεϊ».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Στριπ αναφέρθηκε επίσης στην υποδοχή που είχε η αρχική ταινία κατά την πρεμιέρα της το 2006, υπενθυμίζοντας ότι συχνά χαρακτηριζόταν ως «γυναικεία ταινία», κάτι που επηρέασε τον προϋπολογισμό της

«Ενθουσιάστηκε»

Εξήγησε ότι το σκηνοθετικό στυλ του Νίκολς βοήθησε στη διαμόρφωση του τόνου του χαρακτήρα στο πλατό. «Η εξουσία στο πλατό. Και ο Μάικ το έκανε με ένα είδος πονηρού χιούμορ» είπε. «Ο κόσμος το παίρνει ως κακία, αλλά είναι αστείο. Εγώ το βρίσκω αστείο».

Ο Ίστγουντ, από την άλλη, εξέπεμπε ένα πιο ήρεμο είδος κύρους. «Ο Κλιντ δεν ύψωνε ποτέ τη φωνή του», είπε η Στριπ. «Έδινε οδηγίες και οι άνθρωποι έπρεπε να σκύβουν προς τα εμπρός για να ακούσουν τι έλεγε».

Αν και δεν έχει μιλήσει στον Ίστγουντ για αυτή τη σύνδεση, η Στριπ αποκάλυψε ότι ο Νίκολς το γνώριζε και του άρεσε πολύ. «Το είχα πει στον Μάικ και είχε ενθουσιαστεί» (O Γερμανοαμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου βραβευμένος με Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία του 1967, Ο Πρωτάρης, απεβίωσε το 2014).

«Οι Γέφυρες του Μάντισον»

Ο Νίκολς, γνωστός για ταινίες όπως «Ο Πρωτάρης», «Working Girl» και «Catch-22», συνεργάστηκε με τη Στριπ σε διάφορα έργα, μεταξύ των οποίων τα «Silkwood», «Heartburn» και η μίνι σειρά του HBO «Angels in America».

Ο Ίστγουντ, γνωστός για το χαρακτηριστικό στυλ σκηνοθεσίας του με «μία λήψη» σε ταινίες όπως «American Sniper», «Million Dollar Baby» και «Mystic River», συνεργάστηκε επίσης με τη Στριπ στην ταινία «Οι Γέφυρες του Μάντισον».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Στριπ αναφέρθηκε επίσης στην υποδοχή που είχε η αρχική ταινία κατά την πρεμιέρα της το 2006, υπενθυμίζοντας ότι συχνά χαρακτηριζόταν ως «γυναικεία ταινία», κάτι που επηρέασε τον προϋπολογισμό της

Ρέτρο, στιλιστική πινελιά

Η εμφάνιση της Στριπ στην βραδινή εκπομπή είχε επίσης μια νοσταλγική πινελιά μόδας. Φορούσε ένα γαλάζιο πουλόβερ που θύμιζε το εμβληματικό κομμάτι από την ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada» -ένα κλείσιμο του ματιού στον αξέχαστο μονόλογο της ταινίας, όπου συμπρωταγωνιστούσε με την Αν Χάθαγουεϊ και την «άδειαζε» για το μπλε πουλόβερ με τις πλεξούδες.

Η ανανεωμένη εκδοχή ήταν ένα ειδικά σχεδιασμένο κομμάτι της Ολιμπία Γκάιοτ για την J.Crew, με στολιστική επιμέλεια της Μικαέλα Ερλάνγκερ, και συνδυάστηκε με σκουλαρίκια Mejuri.

«Η Μέριλ κάνει τα πάντα εμβληματικά. Εμείς απλώς φροντίσαμε αυτό το γαλάζιο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες», δήλωσε η Γκάιοτ σε ανακοίνωση.

Άλλαξαν οι καιροί

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Στριπ αναφέρθηκε επίσης στην υποδοχή που είχε η αρχική ταινία κατά την πρεμιέρα της το 2006, υπενθυμίζοντας ότι συχνά χαρακτηριζόταν ως «γυναικεία ταινία», κάτι που επηρέασε τον προϋπολογισμό της.

«Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν έχει αντέξει στο χρόνο», είπε, επισημαίνοντας την επιτυχία των ταινιών με πρωταγωνίστριες γυναίκες τα τελευταία χρόνια.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην κριτική και εμπορική επιτυχία της ταινίας «Barbie» και της δικής της ταινίας «Mamma Mia!», λέγοντας ότι οι ταινίες «αιφνιδιάζουν τα στούντιο όταν ο κόσμος θέλει να τις δει, επειδή έχουν κορίτσια στο επίκεντρο της ιστορίας, γυναίκες στο επίκεντρο της ιστορίας».

Ενώ έπρεπε να «παλέψουν για τον προϋπολογισμό τους» στην αρχική ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada», πρόσθεσε ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και μαζί τους και οι προϋπολογισμοί.

«Έχω μιλήσει με τη Γκρέτα Γκέργουιγκ γι’ αυτό. Αυτό ίσχυε λίγο και για τη Barbie, σε σύγκριση με αυτά που ξοδεύουν για άλλες ταινίες», είπε. «Σε αυτή, γλυκιά μου, ξόδεψαν τα χρήματα».

*Με στοιχεία από people.com