Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Οι δύο ντίβες του κινηματογράφου και των περιοδικών αντίστοιχα, βρέθηκαν στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana στο Μιλάνο στις 27 Σεπτεμβρίου, όταν η Μέριλ Στριπ, αναβιώνοντας τον χαρακτήρα της Μιράντα Πρίστλι από την ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada», συνάντησε στα παρασκήνια την πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Η Γουίντουρ, που διετέλεσε επικεφαλής της αμερικανικής Vogue για πάνω από τρεις δεκαετίες, ήταν η εικαζόμενη πηγή έμπνευσης για τον χαρακτήρα της Στριπ, την Πρίστλι, που διευθύνει το φανταστικό περιοδικό μόδας Runway στην ταινία.

Το θρυλικό κινηματογραφικό έργο «Ο διάβολος φοράει Prada» βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο της Αμερικανίδας συγγραφέως Λόρεν Γουάιζμπεργκερ, η οποία έγραψε το έργο έπειτα από την εμπειρία της ως βοηθός της αρχισυντάκτριας της Vogue, Γουίντουρ.

«Αυτή είναι η πρώτη μου επίδειξη μόδας»

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram της Vogue δείχνει τις Στριπ και Γουίντουρ να στέκονται δίπλα-δίπλα, να συζητούν και να αγκαλιάζονται χαμογελώντας η μία στην άλλη, λίγο πριν η Στριπ, ξεφεύγοντας σαφώς από τον ρόλο της, παραδεχτεί ότι: «Αυτή είναι η πρώτη μου επίδειξη μόδας».

Το βίντεο δείχνει επίσης την Γουίντουρ να συνομιλεί με τον συμπρωταγωνιστή της Μέριλ Στριπ, Στάνλεϊ Τούτσι, ο οποίος ενσάρκωσε τον συντάκτη μόδας Νάιτζελ Κίπλινγκ στην ταινία του 2006, και την Σιμόν Άσλεϊ, η οποία θα εμφανιστεί μαζί με την Στριπ και τον Τούτσι στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2» το επόμενο έτος.

Όπως αναφέρει το περιοδικό Variety, η Στριπ, ο Τούτσι και η Άσλεϊ κάθισαν δίπλα-δίπλα στην πρώτη σειρά της επίδειξης για την ανοιξιάτικη συλλογή 2026, ντυμένοι από την κορυφή μέχρι τα νύχια με ρούχα Dolce & Gabbana. Η Στριπ φορούσε ένα vinyl παλτό από την συλλογή, με ένα lamé animalier πουκάμισο, slim-fit παντελόνι και πράσινες γόβες.

Εκτός από τους Στριπ, Τούτσι και Άσλεϊ, στο σίκουελ θα επιστρέψουν η Άν Χάθαγουεϊ ως Άντι Σακς, η Έμιλι Μπλαντ ως Έμιλι Τσάρλτον, ο Τίμπορ Φέλντμαν ως Ίρβ Ράβιτς και η Τρέισι Τόμς ως Λίλι.

Ο Κένιθ Μπράγκα εντάσσεται στο καστ ως σύζυγος της Πρίστλι, μαζί με τους πρωτοεμφανιζόμενους Λούσι Λιού, Τζάστιν Θέρου, Μπι Τζέι Νόβακ και Πολίν Σαλαμέ.

«[Ήταν] μια καρικατούρα», αλλά αστεία

Μιλώντας πρόσφατα στην εκπομπή «The Run-Through with Vogue», η Άννα Γουίντουρ αναφέρθηκε στην πρώτη ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada» και τον χαρακτήρα που ενέπνευσε – άθελα της.

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada», θυμήθηκε η Άννα Γουίντουρ. «Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία. Και νομίζω ότι η βιομηχανία της μόδας [ήταν] πολύ προβληματισμένη σχετικά με το γεγονός ότι [πιθανότατα] θα με παρουσίαζε με κάποιο δυσάρεστο τρόπο», συνέχισε, με τον Ρέμνικ να κάνει λόγο για «καρικατούρα».

«[Ήταν] μια καρικατούρα. Αλλά πρώτα απ’ όλα, ήταν η Μέριλ Στριπ, η οποία ήταν φανταστική», εξήγησε η Γουίντουρ. «Και μετά πήγα να δω την ταινία και τη βρήκα πολύ διασκεδαστική και αστεία». «Νομίζω ότι είχε πολύ χιούμορ. Είχε πνεύμα. Είχε τη Μέριλ Στριπ… Είχε την Έμιλι Μπλαντ [που υποδύθηκε την βοηθό της Πρίστλι, Έμιλι]. Εννοώ, ήταν όλες καταπληκτικές. Και τελικά, σκέφτηκα ότι ήταν μια καλή πρόταση», μοιράστηκε.

