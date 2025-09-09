Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

Εδώ και αρκετά χρόνια, υπάρχει η υπόνοια ότι η Άννα Γουίντουρ, η πρώην κυρία της αμερικανικής Vogue, ήταν εκείνη που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της δύστροπης και απαιτητικής Μιράντα Πρίστλι στην κωμωδία του 2006, «Ο διάβολος φοράει Prada».

Η πρώην αρχισυντάκτρια του Vogue έσωσε πρόσφατα μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «The Run-Through with Vogue», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην ταινία, η οποία είναι διασκευή του ομώνυμου βιβλίου της νεοϋορκέζας συγγραφέως Λόρεν Γουάισμπεργκερ, η οποία εργάστηκε ως βοηθός της Γουίντουρ.

«Νομίζω ότι είχε πολύ χιούμορ»

Ο παρουσιαστής του podcast, Ντέιβιντ Ρέμνικ, ρώτησε την Γουίντουρ αν «πληγώθηκε όταν κυκλοφόρησε η ταινία», λίγο πριν προσθέσει πως τελικά φάνηκε να «την αποδέχεται με κάποιο τρόπο».

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada», θυμήθηκε η Άννα Γουίντουρ. «Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία. Και νομίζω ότι η βιομηχανία της μόδας [ήταν] πολύ προβληματισμένη σχετικά με το γεγονός ότι [πιθανότατα] θα με παρουσίαζε με κάποιο δυσάρεστο τρόπο», συνέχισε, με τον Ρέμνικ να κάνει λόγο για «καρικατούρα».

«Ναι. [Ήταν] μια καρικατούρα. Αλλά πρώτα απ’ όλα, ήταν η Μέριλ Στριπ [που υποδύθηκε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μιράντα Πρίστλι, αρχισυντάκτρια του περιοδικού μόδας Runway], η οποία ήταν φανταστική», εξήγησε η Γουίντουρ. «Και μετά πήγα να δω την ταινία και τη βρήκα πολύ διασκεδαστική και αστεία».

«Νομίζω ότι είχε πολύ χιούμορ. Είχε πνεύμα. Είχε τη Μέριλ Στριπ… Είχε την Έμιλι Μπλαντ [που υποδύθηκε την βοηθό της Πρίστλι, Έμιλι]. Εννοώ, ήταν όλες καταπληκτικές. Και τελικά, σκέφτηκα ότι ήταν μια καλή πρόταση», μοιράστηκε.

Σε άλλο σημείο του podcast, ο Ρέμνικ ρώτησε χαριτολογώντας την Γουίντουρ αν «πραγματικά ταράζεται όταν οι βοηθοί κινούνται με ρυθμούς χελώνας» — παραθέτοντας μια εμβληματική ατάκα από την ταινία, την οποία ο χαρακτήρας της Στριπ, η Πρίστλι, λέει στην Άν Χάθαγουεϊ, που υποδύεται την Άντι Σακς.

«Κανείς στο Vogue δεν κινείται με ρυθμούς χελώνας, πόσο μάλλον οι βοηθοί μου», απάντησε η Άννα Γουίντουρ με χιούμορ.

«Να κατακτήσει τον χώρο με τις δικές της ιδέες»

Το podcast έρχεται μήνες μετά την είδηση ότι η Άννα Γουίντουρ παραιτήθηκε από τη θέση της αρχισυντάκτριας της αμερικανικής Vogue, έπειτα από σχεδόν πέντε δεκαετίες ενεργούς δράσης. Την περασμένη εβδομάδα, ο όμιλος ανακοίνωσε ότι η Κλόι Μαλ, πρώην συντάκτρια του Vogue.com, θα πάρει τα ηνία του περιοδικού, αντικαθιστώντας τη Γουίντουρ.

Ωστόσο, η Γουίντουρ θα συνεχίσει να εργάζεται στην μητρική εταιρεία της Vogue, Condé Nast, ως παγκόσμια διευθύντρια περιεχομένου της εταιρείας και παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της Vogue, σύμφωνα με το WWD.

«Όταν έγινα συντάκτρια της Vogue, ήμουν πρόθυμη να αποδείξω σε όλους όσους είχαν αυτήκοτα ώτα να ακούσουν ότι υπήρχε ένας νέος, συναρπαστικός τρόπος να φανταστεί κανείς ένα αμερικανικό περιοδικό μόδας», δήλωσε η Γουίντουρ στη Vogue τον Ιούνιο. «Τώρα, διαπιστώνω ότι η μεγαλύτερη χαρά μου είναι να βοηθάω τη νέα γενιά ενθουσιωδών συντακτών να κατακτήσει τον χώρο με τις δικές της ιδέες».

*Mε πληροφορίες από: People