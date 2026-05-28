Σάκοτα: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά όπως ο Ολυμπιακός»

Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ολυμπιακό και ηττήθηκε με 94-77 για τον 1ο ημιτελικό της Stoiximan GBL, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να μιλά μετά το ματς.

Ο πολύπειρος τεχνικός τόνισε πως όταν οι Ερυθρόλευκοι παίζουν δυνατά για 40 λεπτά τότε όλα είναι περιορισμένα, ενώ στάθηκε στην αμυντική απόδοση της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα:

«Όταν ο Ολυμπιακός παίζει 40 λεπτά δυνατά, όλα είναι περιορισμένα. Είχαμε κάποια κομμάτια που παίξαμε καλά σε άμυνα και επίθεση. Αμυντικά θα μπορούσαμε να τα πάμε και καλύτερα.

Θέλουμε πάντα να είμαστε ανταγωνιστικοί. Πλεονέκτημα έχουν οι ομάδες που έχουν βάθος στον πάγκο. Δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά όπως ο Ολυμπιακός».