Τροχαίο με σύγκρουση ΙΧ και ομάδας ΔΙΑΣ στον Ασπρόπυργο – Τραυματίες δύο αστυνομικοί
Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της περιφερειακής Αιγάλεω όταν ένα ΙΧ έπεσε πάνω σε μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ
- Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
- Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»
- Την Παρασκευή η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης – Ποιοι πάνε ταμείο, πόσα θα πάρουν
- Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό του Ισραήλ να καταλάβει το 70% της Γάζας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα της Πέμπτης (28/5/26) στη λεωφόρο Αθηνών με την εμπλοκή ΙΧ αυτοκινήτου και μηχανής αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ατύχημα σημειώθηκε όταν το ΙΧ κινούμενο στη λεωφόρο Αθηνών επιχείρησε να κάνει στροφή προς την περιφερειακή Αιγάλεω.
Έπεσαν πάνω σε φορτηγό
Το αυτοκίνητο χτύπησε τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που με τη σειρά τους, έπεσαν πάνω σε διερχόμενο φορτηγό που κινούταν στην ίδια κατεύθυνση με εκείνους στη λεωφόρο Αθηνών.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά.
- Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο αντίο στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο
- Ο Ντόρσεϊ στα αποδυτήρια μετά από πτώση (vid)
- Γαλλία: Κουνούπια έμαθαν να συνδέουν τη μυρωδιά εντομοαπωθητικού με το… γεύμα τους
- To τρομερό τρίποντο του Βεζένκοφ από το κέντρο (vid)
- Γάζα: Με βραβείο θα τιμηθούν φωτορεπόρτερ που διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να μεταδώσουν την αλήθεια
- «Αποσυνταξιοδότηση»: Γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά
- Τροχαίο με σύγκρουση ΙΧ και ομάδας ΔΙΑΣ στον Ασπρόπυργο – Τραυματίες δύο αστυνομικοί
- Αταμάν: «’Ημασταν εκτός ρυθμού και ρισκάραμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις