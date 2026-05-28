Τροχαίο με σύγκρουση ΙΧ και ομάδας ΔΙΑΣ στον Ασπρόπυργο – Τραυματίες δύο αστυνομικοί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα της Πέμπτης (28/5/26) στη λεωφόρο Αθηνών με την εμπλοκή ΙΧ αυτοκινήτου και μηχανής αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ατύχημα σημειώθηκε όταν το ΙΧ κινούμενο στη λεωφόρο Αθηνών επιχείρησε να κάνει στροφή προς την περιφερειακή Αιγάλεω.

Έπεσαν πάνω σε φορτηγό

Το αυτοκίνητο χτύπησε τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που με τη σειρά τους, έπεσαν πάνω σε διερχόμενο φορτηγό που κινούταν στην ίδια κατεύθυνση με εκείνους στη λεωφόρο Αθηνών.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά.