newspaper
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Αποσυνταξιοδότηση»: Γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά
Οικονομία 28 Μαΐου 2026, 21:57

«Αποσυνταξιοδότηση»: Γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά

Στη Βρετανία ο ένας στους έξι συνταξούχους επιστρέφει στη δουλειά. Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι αγγίζουν τους 300.000. Το φαινόμενο της «αποσυνταξιοδότησης» έχει διεθνείς διαστάσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Φανταστείτε τον εαυτό σας με τρεις και τέσσερις δεκαετίες στη δουλειά, να μετράτε αντίστροφα για να βγείτε στη σύνταξη. Όταν φτάνει επιτέλους η πολυπόθητη ώρα της συνταξιοδότησης, μετά από λίγους μήνες ψάχνετε τις αγγελίες εργασίας. Πρόκειται για μια κατάσταση που βιώνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι στον δυτικό κόσμο. Από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, ως τη Γερμανία και την Ελλάδα, το φαινόμενο των εργαζόμενων συνταξιούχων δεν είναι πλέον εξαίρεση, αλλά καθιερωμένη τάση.

Είναι μάλιστα τόσο διαδεδομένη, που έχει αποκτήσει τη δική της ονομασία: αποκαλείται unretirement – όρος που θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ως «αποσυνταξιοδότηση».

Πίσω στη δουλειά… λόγω ανάγκης

Στις ΗΠΑ, περίπου 6-7% των συνταξιούχων έχουν επιστρέψει στο εργατικό δυναμικό, σύμφωνα με έρευνες του οργανισμού AARP (Aμερικανική Ένωση Συνταξιούχων) και του Βoston College. Από αυτούς σχεδόν οι μισοί αναφέρουν ως κύρια αιτία της επιστροφής στη δουλειά το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Το ποσοστό αυτό αφορά μόνο εκείνους που «από-συνταξιοδοτούνται». Το ποσοστό των Αμερικανών σε συντάξιμη ηλικία (από 65 ετών και πάνω) που παραμένουν στη δουλειά, προσεγγίζει το 20%, σχεδόν 12 εκατομμύρια άτομα.

Tο διάμεσο εισόδημα των ατόμων άνω των 65 ετών με πλήρη σύνταξη στις ΗΠΑ, είναι περίπου 26.770 δολάρια τον χρόνο. Πάνω από τους μισούς συνταξιούχους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 20.500 δολάρια, από την κοινωνική ασφάλιση.

Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί σε 17.600 ευρώ. Σε αναλογία με το κόστος ζωής στις ΗΠΑ, η κρατική σύνταξη βρίσκεται οριακά πάνω από το κατώφλι της φτώχειας.  Για παράδειγμα, μόνο τα ιατρικά έξοδα που πληρώνουν από την τσέπη τους τα άτομα 65+ ετών, είναι περίπου 7.800 δολάρια τον χρόνο, σχεδόν το 30% της μέσης σύνταξης. Ένα μέσο ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο κυμαίνεται από 2.000 ως 3.000 δολάρια τον μήνα, σχεδόν όσο το σύνολο μιας μέσης σύνταξης ή περισσότερο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα είναι μονόδρομος για Αμερικανούς πού έχουν στην πλάτη τους στεγαστικά ή ιατρικά χρέη, ακόμα και αν έχουν κάποιο ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης.

Ακόμα πιο μαζική είναι η τάση της «αποσυνταξιοδότησης» στη Βρετανία. Πρόσφατη έρευνα της ασφαλιστικής εταιρείας Standard Life έδειξε  ότι 1 στους 6 συνταξιούχους έχει ήδη επιστρέψει στην αγορά εργασίας ή σκέφτεται σοβαρά να το κάνει. Οι 3 στους 10 αναφέρουν χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο από ό,τι όταν εργάζονταν.

δουλειά

Ο ένας στους τρεις εργαζόμενους συνταξιούχους στην Ελλάδα είναι αγρότης

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Σύμφωνα με στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Μάρτιο του 2026, οι δηλώσεις εργασίας συνταξιούχων πλησιάζουν τις 300.000. Είναι δέκα φορές περισσότερες από ό,τι πριν την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου το 2024, όταν καταργήθηκε η οριζόντια περικοπή 30% στη σύνταξη όσων εργάζονταν.

Η δουλειά ως τα γεράματα έχει υψηλό τίμημα, ιδίως για όσους κάνουν χειρωνακτική εργασία

Η κοινή ρίζα του φαινομένου σε όλες τις χώρες είναι το χάσμα ανάμεσα στο κόστος ζωής και στο εισόδημα που αποφέρει η σύνταξη.

Στην Ελλάδα οι έξι στις δέκα συντάξεις είναι κάτω από 1000 ευρώ. Η μέση κύρια σύνταξη φθάνει μόλις τα 865 ευρώ και η μέση επικουρική τα 196 ευρώ.

Η εθνική σύνταξη βάσης διαμορφώνεται σήμερα στα 446,87 ευρώ για όσους έχουν 20 χρόνια ασφάλισης.

Δουλειά ως τα γεράματα

Για τους αγρότες, που οι συντάξεις τους είναι σχεδόν «συμβολικές», η δουλειά στο χωράφι δεν σταματά ούτε όταν αρχίσουν τα αρθριτικά. Σχεδόν ο ένας στους τρεις εργαζόμενους συνταξιούχους, απασχολείται ως αγρότης και εξαιρείται από την καταβολή εισφορών και πόρου απασχόλησης.

Μια άλλη αυξανόμενη κατηγορία εργαζόμενων συνταξιούχων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Καθώς οι περισσότεροι επιλέγουν, από ανάγκη, τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, καταδικάζονται σε συντάξεις πείνας. Η επιστροφή στην εργασία –είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοτελώς απασχολούμενοι – είναι ένας τρόπος να συμπληρώσουν το εισόδημά τους.

Σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε και τους δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους που είναι κοντά στη σύνταξη ή σε συντάξιμη ηλικία και δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούνλόγω χρεών στον ΕΦΚΑ. Οι νέοι διακανονισμοί των 72 δόσεων, υπόσχονται να «ξεκλειδώσουν» τις συντάξεις για περίπου 50.000 οφειλέτες. Όμως οι αυστηροί όροι αποπληρωμής και οι υψηλοί τόκοι υπερημερίας, ενδέχεται να καταστήσουν και αυτή τη ρύθμιση ατελέσφορη για πολλούς.

Όμως η δουλειά ως τα γεράματα έχει υψηλό τίμημα, ιδίως για όσους κάνουν χειρωνακτική εργασία και δουλειά στην ύπαιθρο. Μια ματιά στις ηλικίες των θυμάτων σε εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα τα τελευταία χρόνια, αρκεί για να μας πείσει. Σύμφωνα με την έρευνα της ΟΣΕΤΕΕ, για τους θανάτους σε χώρους εργασίας, ο ένας στους τρεις νεκρούς του 2025 ήταν άνω των 60 ετών, πολλοί εξ αυτών σε ηλικίες που θα έπρεπε προ πολλού να έχουν βγει στη σύνταξη.

Νέες λύσεις και μαθήματα από το εξωτερικό

Στη Γερμανία ενώ οι baby boomers αναγκάζονται να επιστρέψουν στη δουλειά επειδή η σύνταξη δεν φτάνει, το κράτος εγκαινιάζει «πρώιμο συνταξιοδοτικό λογαριασμό», για παιδιά από 6-18 ετών, που δεν θα μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν πριν τα 67.

Ο στόχος είναι να εκπαιδεύσει τα παιδιά και τους νέους να αποταμιεύουν για τα «ασημένια χρόνια» τους, ακόμα και πριν βγουν στον εργασιακό στίβο, με δεδομένο ότι η κρατική σύνταξη δεν θα επαρκεί και ο εργάσιμος βίος θα παρατείνεται.

Παράλληλα, ως κίνητρο για τους συνταξιούχους να παραμείνουν στη δουλειά,  η Γερμανία εισήγαγε τον κανονισμό «Aktivrente» (ενεργή σύνταξη). Επιτρέπει σε όσους έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, να συνεχίσουν να εργάζονται, κερδίζοντας αφορολόγητο εισόδημα ως 2.000 ευρώ τον μήνα.

Πρόκειται για ένα μέτρο πρωτοφανές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο δέχεται έντονη κριτική, καθώς ευνοεί κυρίως εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης, αποκλείοντας χειρώνακτες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

Στο εταιρικό επίπεδο, μια νέα τάση που κερδίζει έδαφος στον αγγλοσαξονικό κόσμο είναι τα λεγόμενα «returnship programs» — βραχυπρόθεσμα αμειβόμενα προγράμματα επανεισόδου για έμπειρους εργαζόμενους που επιστρέφουν στην αγορά.

Εταιρίες όπως η JPMorgan Chase, η Goldman Sachs και η Deloitte τα εφαρμόζουν ήδη, με ένα πολύ υψηλό ποσοστό, ως 85%, να μετατρέπονται σε μόνιμες θέσεις εργασίας. νας τέτοιος θεσμός στην Ελλάδα θα μπορούσε να αξιοποιήσει την τεράστια εμπειρία χιλιάδων ανθρώπων που σήμερα αναζητούν τρόπο να ξαναμπούν στην αγορά. Παράλληλα όμως θα μπορούσε να διαιωνίσει την «μάχη των γενεών» σε μια χώρα που ήδη οι νέοι της είναι από τους πιο κακοπληρωμένους της Ευρώπης.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Business
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Σύνταξη
Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Στοιχεία Eurostat 28.05.26

Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας - Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ακίνητα: Πώς επηρεάζει την αγορά κατοικίας η ενεργειακή κλάση – Οι αποκλίσεις στις τιμές
Ανάλυση 28.05.26

Πώς επηρεάζει την αγορά ακινήτων η ενεργειακή κλάση - Οι αποκλίσεις στις τιμές (Γραφήματα)

Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στα ακίνητα από Αθήνα έως Γλυφάδα - Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επιδρά στις τιμές αγοράς η ενεργειακή απόδοση

Γιώργος Μανέττας
Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει
Παράταση 28.05.26

Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει

Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τον Ιούνιο αλλά με «ψαλιδισμένο» ποσό - Θεωρείται κρίσιμο καύσιμο για την αγορά, καθώς επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής

Μαρία Βουργάνα, Δήμητρα Σκούφου
Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα: Εστίαση, καύσιμα και διακοπές οι πρώτοι «χαμένοι»
Οικονομία 28.05.26

Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα: Εστίαση, καύσιμα και διακοπές οι πρώτοι «χαμένοι»

Μετά την πτώση στην κατανάλωση καυσίμων, καθοδικά κινείται και ο τζίρος στην εστίαση. Ανησυχητικές είναι οι ενδείξεις και για τις διακοπές του καλοκαιριού. Η ακρίβεια χτυπάει τις ελαστικές δαπάνες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Στρατιωτικά - Εμπορικά 28.05.26

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία επιβεβαιώνοντας τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις από το Μπουσέχρ με στόχο εμπορικά και πολεμικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς άδεια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν
Ελλάδα 28.05.26

Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν

Όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη θα είναι ακόμη πιο θερμό - «Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν ήδη αλλάξει» σημειώνουν οι επιστήμονες για την Ελλάδα.

Σύνταξη
Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία
Μεταστροφή 28.05.26

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου. Η Ουκρανία χάνει ραγδαία τη διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε. Όταν οριστικοποιηθεί, θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)
Μπάσκετ 28.05.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)

Σε ένα κατάμεστο και γιορτινό ΣΕΦ μετά την κατάκτηση της Ευρωλιγκας ο Ολυμπιακός, έχοντας κορυφαίο τον Πίτερς (17π.), νίκησε την ΑΕΚ 94-77 και έκανε το 1o βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς.

Σύνταξη
Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά
Για να δούμε 28.05.26

Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά

Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός για έργα όπως το «Athena», θα σκηνοθετήσει την ταινία για τη διάσημη ληστεία στο Λούβρο. Οπότε προσμένουμε να τη δούμε (λίγο παραπάνω).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Είχε μαχαιρώσει γνωστό επιχειρηματία ο 29χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση στα Πατήσια
Ελλάδα 28.05.26

Είχε μαχαιρώσει γνωστό επιχειρηματία ο 29χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση στα Πατήσια

Για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα βαρύνονται οι τρεις συλληφθέντες που εχθές (27.05.2026) προχώρησαν σε ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 28.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον 2ο τελικό της Α1 πόλο ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «επαίσχυντη και παράλογη» την εγγραφή στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για εγκλήματα σεξουαλικής βίας
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «επαίσχυντη και παράλογη» την εγγραφή στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για εγκλήματα σεξουαλικής βίας

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο ΟΗΕ είναι «πολιτικοποιημένος και διεφθαρμένος θεσμός» που στοχοποιεί το Ισραήλ. Αφορμή για την ένταξή του στη μαύρη λίστα, οι καταγγελίες για σεξουαλική βία εναντίον Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
Cookies