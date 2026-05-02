Όπου φύγει-φύγει… από τη δουλειά: Ρεκόρ στις αιτήσεις συνταξιοδότησης το πρώτο τρίμηνο του 2026
Οικονομία 02 Μαΐου 2026

Πάνω από 58.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης κατατέθηκαν το α' τριμηνο του 2026 - ο μεγαλύτερος αριθμός από την ίδρυση του ΕΦΚΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Το 2026 θα είναι χρονιά ρεκόρ για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης προειδοποιούσαν εγκαίρως αναλυτές από τον Ιανουάριο, βασισμένοι στις πρώτες ενδείξεις. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις με το παραπάνω. Όπως προκύπτει από τη «Μηνιαία Απεικόνιση Απονομών Κυρίων Συντάξεων», του πληροφοριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ «Άτλας», αθροιστικά την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2026 κατατέθηκαν 58.213 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Πρόκειται μακράν για τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων που έχει κατατεθεί ποτέ σε αντίστοιχη χρονική περίοδο, τουλάχιστον από το 2017 όταν ιδρύθηκε ο ΕΦΚΑ. Το παραπάνω γεγονός επισημαίνει σε νέα ανάλυση ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους.

Αυξητική τάση

Το νέο ρεκόρ στις αιτήσεις συνταξιοδότησης, συνεχίζει και επαυξάνει το ρεύμα της μεγάλης φυγής των ασφαλισμένων από την εργασία στη σύνταξη. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, φέτος κατατέθηκαν 10.172 περισσότερες αιτήσεις. Αν η αυξητική τάση ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό, ως τα τέλη του 2026 ενδέχεται να έχουν κατατεθεί πάνω από 260.000 αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 κατατέθηκαν 225.803 αιτήσεις συνταξιοδότησης, αριθμός που ήταν επίσης ο μεγαλύτερος στα χρονικά του ΕΦΚΑ.

Τι σπρώχνει τους ασφαλισμένους στη σύνταξη

Σύμφωνα με επιστημονική ανάλυση της ΕΝΥΠΕΚΚ, πέντε είναι οι κύριοι παράγοντες που ωθούν τους ασφαλισμένους στη σύνταξη:

Πρώτος και κυριότερος, ο φόβος για αύξηση των ορίων ηλικίας από 1-1-2027 μέσω ενεργοποίησης της λεγόμενης «ρήτρας προσδοκίμου», που θεσπίστηκε αρχικά με τον μνημονιακό νόμο 3863/2010. Στη συνέχεια επαναθεσπίστηκε με το γ’ μνημόνιο (ν. 4336/2015) και τον νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016). Πρόκειται για τη ρήτρα που συνδέει την αύξηση του προσδόκιμου ζωής με την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης.

Στα τέλη του 2025, η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου προσπάθησε να καθησυχάσει τους ασφαλισμένους ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει καμία περίπτωση αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης το 2027». Όμως οι διαβεβαιώσεις της δεν ήταν ικανές να ανακόψουν το κύμα εξόδου. Άλλωστε η τελευταία μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής αναφέρει για την χώρα μας το ενδεχόμενο η θεσμοθετημένη ηλικία συνταξιοδότησης να αυξηθεί στα 67,5 έτη από τα 62 έτη που είναι σήμερα – με 40 έτη ασφάλισης.

Αλλαγές στην εξαγορά πλασματικού χρόνου

Δεύτερος παράγοντας που σπρώχνει τους ασφαλισμένους στην πόρτα της σύνταξης, είναι ο φόβος αλλαγής προς το χειρότερο του πλαισίου εξαγοράς πλασματικού χρόνου (αναγνώριση σπουδών, στρατού, ανατροφής τέκνων κλπ). Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει την εξαγορά  5 ως 7 ετών,  έναντι ποσού που αντιστοιχεί στο 20% του μισθού του μήνα που κατατίθεται η αίτηση εξαγοράς (πολλαπλασιασμένο επί του αριθμού των μηνών εξαγοράς).  Πρόκειται για ένα πλαίσιο που χρησιμοποιούν σχεδόν οι επτά στους δέκα ασφαλισμένους.

Η αύξηση του βασικού μισθού συμπαρασύρει ανοδικά τα κατώτατα όρια εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης, τόσο για μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Αλλαγή στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών

Ο τρίτος παράγοντας που αυξάνει τις στρατιές των υποψήφιων συνταξιούχων, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, είναι η αλλαγή επί τα χείρω στον υπολογισμό συνταξίμων αποδοχών από 1-1-2025 – και κατά παράταση από 1/1/2026.

Τέταρτος παράγοντας, είναι ο υπολογισμός της σύνταξης με βάση αποδοχές ολόκληρου του εργασιακού βίου. Υπενθυμίζεται ότι πριν το τρίτο μνημόνιο, οι συντάξεις υπολογίζονταν με βάση την καλύτερη πενταετία της τελευταίας δεκαετίας. Με την καταβαράθρωση των μισθών την περίοδο της κρίσης, οι νέες συντάξεις αναμένεται να είναι πολύ πιο χαμηλές.

Πέμπτος παράγοντας, είναι οι ευνοϊκότερες συνθήκες απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, καθώς σήμερα πάνω από 300.000 συνταξιούχοι παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας.

 «Η Ελλάδα έχει ήδη τα υψηλότερα όρια στην Ευρώπη»

Ο κ. Μητρόπουλος τονίζει κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση ορίων ηλικίας είναι αδικαιολόγητη. Θυμίζει ότι η ασφαλιστική «μεταρρύθμιση» του 2015 ανέβασε τη χώρα μας στην πρώτη θέση κατάταξης μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ευρώπη των 47 κρατών-μελών, ενώ παράλληλα καμία άλλη χώρα της ΕΕ δεν εφαρμόζει σήμερα γενικό όριο 67 ετών ή 62 ετών με 40 χρόνια ασφάλισης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία Μαρτίου 2026 από ΗΔΥΚΑ/ΗΛΙΟΣ, το 81,78% των συνταξιούχων – δηλαδή πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι – είναι άνω των 65 ετών, γεγονός που καθιστά την Ελλάδα χώρα με τους γηραιότερους συνταξιούχους σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσες και σαφείς απαντήσεις σε δύο κρίσιμα ζητήματα: το μέλλον της εξαγοράς πλασματικών ετών και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027 και εντεύθεν. Η αβεβαιότητα που επικρατεί τροφοδοτεί το κύμα των πρόωρων αποχωρήσεων, με κίνδυνο να επιβαρυνθεί ανεπανόρθωτα τόσο το ασφαλιστικό σύστημα όσο και η αγορά εργασίας.

Παγκόσμια οικονομία: «Ένας νέος υπέροχος κόσμος» ως το 2030

Ιράν: Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή πολέμου

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία
Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκαν συντηρητικά για τον τρέχοντα μήνα στα τιμολόγια ρεύματος - Η χονδρεμπορική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας έκλεισε τον Απρίλιο οριακά χαμηλότερα

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
Οι εργοδότες πιέζουν για αποδυνάμωση της Οδηγίας της ΕΕ που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το χάσμα αμοιβών. Και κύριος στόχος τους είναι το άρθρο για την αξιολόγηση της παροχής εργασίας ίσης αξίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Πολυτελή ακίνητα: Πωλείται το ιδιωτικό νησί του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου της Swarovski κοντά στη Βενετία
Ένα οικογενειακό καταπίστευμα για τον Gernot Langes-Swarovski, δισέγγονο του ιδρυτή της εταιρείας κρυστάλλων, πουλάει το νησί Isola Santa Cristina, έκτασης 72 στρεμμάτων για 24 εκ. ευρώ

Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους
Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εφορία: Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους
Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν εκτοξευτεί στα 114,537 δισ. ευρώ - Από τους 3.681.752 οφειλέτες, οι 2.332.133 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων

Μαρία Βουργάνα
Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ
Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς και συζήτησαν και το ενδεχόμενο ο γιος του, Αντρέι Στογιάκοβιτς, να αγωνιστεί μελλοντικά στην Εθνικής Ελλάδας.

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης
Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο
Η αστυνομία της Αυστρίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να εκβιάσει την εταιρία βρεφικών τροφών HIPP μολύνοντας παιδικές τροφές με ποντικοφάρμακο

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες
Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα
LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Μπαρτσελόνα για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα
Η δυσπιστία απέναντι στη διαβόητη κόμισσα Μπάτορι είχε περισσότερο να κάνει με τα σχέδια των άλλων ευγενών για την περιουσία της παρά με πραγματικούς φόβους ότι βασάνιζε κορίτσια.

Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»
Ο Ροντινέι μίλησε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και για τη φιλία του με τον σπουδαίο Ζιοβάνι.

«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;
«Δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι καλεσμένη», είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου για τον για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της, ενώ έκανε και μία αποκάλυψη

Νέα Αριστερά για αποκάλυψη in: «Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία»
«Ο κ. Τζαβέλλας δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του», επισημαίνει η Νέα Αριστερά μετά το ρεπορτάζ του in για την κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. «Απέδειξε κατ' εξακολούθηση πως λειτουργεί ως εντεταλμένος λειτουργός του Μαξίμου και όχι της Δικαιοσύνης».

Premier League: Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ με αυτογκόλ Μαυροπάνου (3-0) – Φρένο η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)
Επιστροφή στις νίκες για τη Μπρέντφορντ μετά από δύο μήνες, 3-0 επί της Γουέστ Χαμ, με τον Ντίνο Μαυροπάνου να στέκεται άτυχος καθώς σημείωσε αυτογκολ. «Φρένο» στην Μπράιτον από τη Νιούκαστλ (3-1).

Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς
«Αποδεκατίζω»: η λέξη που έγινε αγαπημένη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν κουβαλά μια πολύ πιο κυριολεκτική και αιματηρή ιστορία από τη σημερινή σημασία της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)
Η ΑΕΛ ήταν κοντά σε σπουδαία νίκη (76' Τούπτα), αλλά ο Πανσερραϊκός με πέναλτι του Καρέλη στο 90'+9' απέσπασε «χρυσή» ισοπαλία 1-1, χάρη στην οποία οι Σερραίοι παρέμειναν στο +3 από τους βυσσινί

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
LIVE: Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ
LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Φούλαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

