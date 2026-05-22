newspaper
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια
Οικονομία 22 Μαΐου 2026, 06:30

Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια

Εντείνονται οι ανισότητες πρόσβασης των ευρωπαίων ασθενών σε νέες θεραπείες, ενόσω αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για φαρμακευτική δαπάνη στις άλλες χώρες του κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για τα νέα φάρμακα μετά τις ΗΠΑ κατά την τελευταία πενταετία, όμως στη διάρκεια των πέντε αυτών ετών, οι ρυθμοί εγκρίσεων επιβραδύνονται έναντι των άλλων περιοχών του κόσμου, μεταξύ των οποίων η Κίνα η οποία επιταχύνει με γοργούς ρυθμούς.

Από τα 258 νέα φάρμακα που εγκρίθηκαν μεταξύ 2021-2026 από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, στην Ε.Ε. εγκρίθηκαν τα 159 από αυτά, στο Ηνωμένο Βασίλειο τα 145,  στην Ελβετία τα 110, στην Ιαπωνία τα 107, στον Καναδά τα 98 και στην Κίνα τα 73.

Όμως, ενώ το 2025 οι εγκρίσεις νέων δραστικών ουσιών μειώθηκαν σε σχέση με το 2024, στην Κίνα η πορεία ήταν σταθερά αυξανόμενη, καθόλη τη διάρκεια του έτους, όταν στην Ευρώπη οι εγκρίσεις μειώθηκαν κατά ένα τρίτο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και στο Ην. Βασίλειο «έπεσαν» στο μισό.

Κατά μέσο όρο στις ευρωπαϊκές χώρες, το 69% των φαρμάκων  αυτών φτάνουν στους ασθενείς είτε μέσω των αιτήσεών τους για τιμολόγηση και αποζημίωση, είτε μέσω ειδικού σχήματος πρόσβασης.

Μέσω του επίσημου καναλιού διανομής, δηλαδή μετά από τις διαδικασίες τιμολόγησης και αποζημίωσης, διατίθεται στους ασθενείς το 61% των φαρμάκων που εγκρίνονται στην Ευρώπη.

Όμως δύο και πλέον χρόνια μετά την άδεια κυκλοφορίας (27 μήνες), από τα νέα φάρμακα που υπέβαλαν αιτήσεις τιμολόγησης και αποζημίωσης:

  • το 53% αποζημιώνεται,
  • για το 41% εκκρεμεί απόφαση αποζημίωσης και
  • το υπόλοιπο 6% είχε αρνητική απόφαση αποζημίωσης ή έχει αποσυρθεί από τον παραγωγό.

Η αγορά της Ευρώπης, χαρακτηρίζεται πλέον  από αβεβαιότητα και μειωμένη πρόσβαση των ασθενών, με αποτέλεσμα οι εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν το 74,1% των παγκόσμιων φαρμακευτικών πωλήσεων νέων δραστικών ουσιών έναντι 15,6% στην Ευρώπη

Ο δείκτης WAIT 2026

Οι διαπιστώσεις αυτές προκύπτουν από την νέα μελέτη για τον Δείκτη WAIT 2026 που έχει καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA). Η μελέτη αναλύει την πρόσβαση και διαθεσιμότητα 168 νέων φαρμάκων που έλαβαν κεντρική άδεια κυκλοφορίας μεταξύ 2021 και 2024 σε 36 χώρες, δείχνοντας τις ανισότητες πρόσβασης των ασθενών να αυξάνονται χωρίς ενδείξεις βελτίωσης στο μέλλον.

Μάλιστα επισημαίνεται ότι η κατάσταση πιθανό να επιδεινωθεί από την εισαγωγή της αμερικανικής πολιτικής του περισσότερο ευνοούμενου έθνους (MFN), η οποία στοχεύει στην εξισορρόπηση του τρόπου χρηματοδότησης της παγκόσμιας έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) φαρμάκων και η οποία θα εξισώσει τις τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ με συγκρίσιμες χώρες στο πλαίσιο μιας διεθνούς Τιμολόγησης Αναφοράς.

Σύμφωνα με την επισκόπηση του δείκτη WAIT 2026, ο διάμεσος χρόνος έως τη διαθεσιμότητα είναι 532 ημέρες, κυμαινόμενος από 56 ημέρες στη Γερμανία έως 1.201 ημέρες στη Ρουμανία, μια διαφορά πρόσβασης 88% μεταξύ της ευρωπαϊκής χώρας με την υψηλότερη και της χαμηλότερης τιμής.

Το 2025:

  • το 28% των φαρμάκων ήταν πλήρως διαθέσιμα και αποζημιούμενα, έναντι 42% το 2019.
  • το 17% ήταν διαθέσιμο μόνο υπό προϋποθέσεις – έναντι 6% το 2019, ενώ
  • σχεδόν τα μισά φάρμακα (49%) δεν ήταν διαθέσιμα στους ασθενείς στην Ευρώπη – από 46% το 2019.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι βασικές αιτίες της μη διαθεσιμότητας και της καθυστέρησης στην πρόσβαση σε νέα φάρμακα είναι πολυπαραγοντικές, εξαρτώμενες τόσο από την ταχύτητα των διαδικασιών που απαιτούνται από τις τοπικές νομοθεσίες, όσο και από την έλλειψη ενιαίων απαιτήσεων μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε., αλλά και λόγω ανεπάρκειας προϋπολογισμών.

Το διεθνές περιβάλλον

Για τη διερεύνηση του περιβάλλοντος εγκρίσεων νέων φαρμάκων και των ρυθμίσεων που διέπουν τον φαρμακευτικό τομέα, η EFPIA δημιούργησε μια πλατφόρμα στην οποία αναλύεται η πορεία των νέων φαρμάκων που εγκρίνονται από το αμερικανικό FDA και η ακόλουθη έγκριση από άλλους παγκόσμιους ρυθμιστικούς οργανισμούς, όμως ο Ευρωπαϊκός ΕΜΑ και ο Κινεζικός NMPA.

Τα δεδομένα εγκρίσεων τους τελευταίους 18 μήνες δείχνουν μια φθίνουσα τάση στον αριθμό των φαρμάκων που εγκρίθηκαν από τον FDA και στη συνέχεια εγκρίνονται από τον EMA, με ιδιαίτερα απότομη πτώση από τον Οκτώβριο του 2025.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η αγορά της Ευρώπης, χαρακτηρίζεται πλέον  από αβεβαιότητα και μειωμένη πρόσβαση των ασθενών, με αποτέλεσμα οι εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν το 74,1% των παγκόσμιων φαρμακευτικών πωλήσεων νέων δραστικών ουσιών έναντι 15,6% στην Ευρώπη.

Το γεγονός αναμένεται να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τις ανισότητες στην πρόσβαση των ασθενών στην Ευρώπη. Εάν οι τάσεις συνεχιστούν, η Κίνα σύντομα θα ξεπεράσει την ΕΕ στην έγκριση και την κυκλοφορία φαρμάκων που έχουν εγκριθεί από τον FDA.

Προτάσεις βελτίωσης

Η EFPIA επισημαίνει ότι αυτά τα εμπόδια μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της συνεργασίας μεταξύ των κρατών – μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εμπλεκομένων μερών με προτάσεις για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και τη μείωση των καθυστερήσεων.

Για ταχύτερη πρόσβαση προτείνεται σταδιακή αλλαγή στις διαδικασίες, επιτρέποντας στους ασθενείς να επωφελούνται από ένα φάρμακο αμέσως μόλις εγκριθεί (πρόσβαση από την 1η ημέρα). Αυτό θα σήμαινε ότι οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση στις πιο πρόσφατες θεραπείες, ενόσω προχωρούν οι διαδικασίες αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας και αποζημίωσης, με ένα συμφωνημένο χρονικό πλαίσιο  180 ημερών. Η πρόσβαση την 1η ημέρα θα μπορούσε να εξαλείψει μήνες ή και χρόνια καθυστερήσεων σε αναμονή για την ολοκλήρωση της εθνικής συζήτησης για την τιμολόγηση και την αποζημίωση.

Όμως η ταχύτερη διαθεσιμότητα απαιτεί και αύξηση των δαπανών για τα νέα φάρμακα σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς η Ευρώπη δαπανά το 1% του ΑΕΠ, έναντι 2% στις ΗΠΑ και 1,8% στην Κίνα.

Έτσι προτείνεται καλύτερη τιμολόγηση και εστίαση στις επενδύσεις έρευνας για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Ευρώπης και μείωση του σημαντικά μεγαλύτερου χρόνου αναμονής των ασθενών της Ευρώπης για φάρμακα.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Business
ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: Γιατί οι 4 στους 10 κάνουν δουλειές άσχετες από αυτό που σπούδασαν;
Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.05.26

Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: Γιατί οι 4 στους 10 κάνουν δουλειές άσχετες από αυτό που σπούδασαν;

Τι είναι η κάθετη αναντιστοιχία δεξιοτήτων και γιατί είναι σημαντικά υψηλότερη στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο; Ο γεν. διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χρήστος Γούλας αναλύει τα ευρήματα νέας έρευνας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.05.26

Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
«Ανακαινίζω»: Τι καλύπτει το πρόγραμμα – Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
Διευκρινίσεις 21.05.26

Τι καλύπτει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» - Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία» και σε τι στοχεύει το «Ανακαινίζω», σύμφωνα με τον γ.γ. Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Γλούμη - Ατσαλάκη

Σύνταξη
Συντάξεις χηρείας: Δεν θα γίνει καμία περικοπή – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση
Τι εξετάζεται 21.05.26

Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας - Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση

Η λύση που επεξεργάζεται το υπ. Εργασίας προβλέπει οι συντάξεις χηρείας να επανέλθουν στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show
Ανάλυση με καρτούν 22.05.26

Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show

Η Κούβα κάνει μια πλήρη ανάλυση των κινήσεων των ΗΠΑ εναντίον της με ένα καρτούν διάρκειας δύο λεπτών με μια μαριονέτα που υποδύεται τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια [βίντεο]
Ωραία καμπάνια 22.05.26

Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια

Ο δήμαρχος πόλης του Περού πυροβολεί με τέιζερ τον σύμβουλό του και αυτός καταρρέει σε γραφείο. Αργότερα ο βοηθός είπε ότι θα κάθονταν «1.000 φορές να του ρίξει ο δήμαρχος» και πως είναι ΑΙ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι

Η Πολωνία και η Πορτογαλία σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ
«Σοβαρή οπισθοδρόμηση» 22.05.26

Μεταναστευτικό στην Ευρώπη - Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ

Οι Βρυξέλλες επιχειρούν να αυξήσουν τις επιστροφές απορριφθέντων αιτούντων άσυλο εν μέσω πολιτικής πίεσης για το μεταναστευτικό από τη δεξιά στροφή που καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Fizz 22.05.26

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;

Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Σύνταξη
Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Πόλεμος στο Ιράν 22.05.26

Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο Αχμάντ Βαϊντί φέρεται ότι συνδέεται με διαβόητες επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν και στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαετίες. Και πλέον αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
Απόφαση-σταθμός 22.05.26

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους – Η ελευθερία μετακίνησης εντός της Ένωσης δεν μπορεί να στερεί κεκτημένα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Γεώργιος Μαζιάς
Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Επιστήμες 22.05.26

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία

Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών

Πίσω από τη σιγή ιχθύος του Μαξίμου, βρίσκονται οι μεθοδεύσεις για μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, μέσω επίκλησης λόγων «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» και ανέβασμα της αναγκαίας πλειοψηφίας από τους 120 στους 151 βουλευτές, προκειμένου η κυβερνητική πλειοψηφία να στερήσει από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσσαλονίκη: Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού
Παρασκήνιο 22.05.26

Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, γιατί «αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα».

Σύνταξη
Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες στην Κολομβία από συγκρούσεις με όπλα και ρόπαλα φυλών αυτοχθόνων για εδάφη. Πληροφορίες από την χώρα κάνουν λόγο για 5 έως 10 νεκρούς, χωρίς όμως την επιβεβαίωση των αρχών.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας
ΝΑΤΟ - ΗΠΑ 22.05.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Οι Κάρολ Ναβρότσκι και Βλάντισλαβ, Κόσινιακ - Καμίς το θεωρούν δείγμα της στενής τους σχέσης

Σύνταξη
Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»
Κόσμος 22.05.26

Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»

«Αρνούμαστε να είμαστε η αντιπολίτευση της Αυτού Μεγαλειότητας, αρνηθήκαμε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε» είπε ανάμεσα σε άλλα ο τούρκος πολιτικός

Σύνταξη
Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας
130 συλλήψεις 22.05.26

Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας

Την ώρα που τα δυτικά κράτη στηρίζουν την κυβέρνηση Πας, χιλιάδες εργαζόμενοι επανδρώνουν οδοφράγματα και προσπαθούν να αντισταθούν στις πολιτικές λιτότητας, εν μέσω εξαθλίωσης του λαού.

Σύνταξη
Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες – Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες - Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση

Στο πρώτο περιστατικό άγνωστοι εκτέλεσαν 13 έως 17 εργάτες φυτείας φοινικελαίου και στο δεύτερο σκότωσαν 5 αστυνομικούς της ομάδας εναντίον των συμμοριών και τρεις πολίτες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα
Πυρηνική αποτροπή 22.05.26

Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Ο Πούτιν από τη Ρωσία δήλωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ: «Η χρήση πυρηνικών όπλων είναι ένα ακραίο, εξαιρετικό μέτρο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας των κρατών μας».

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies