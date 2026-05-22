Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22 Μαΐου 2026, 06:00

Πίσω από τη σιγή ιχθύος του Μαξίμου, βρίσκονται οι μεθοδεύσεις για μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, μέσω επίκλησης λόγων «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» και ανέβασμα της αναγκαίας πλειοψηφίας από τους 120 στους 151 βουλευτές, προκειμένου η κυβερνητική πλειοψηφία να στερήσει από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Γιάννης Μπασκάκης
Να υλοποιήσει όσο πιο αθόρυβα μπορεί το σχέδιό του να μπλοκάρει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου, όπως όλες οι πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον συγκλίνουν και όπως προκύπτει και από τη σιγή ιχθύος που εξακολουθεί να κρατάει το Μαξίμου για τις προθέσεις του, ακόμα και μέχρι την τελευταία στιγμή πριν τη σχετική συζήτηση στη Βουλή, και χωρίς να διαψεύδει ότι ετοιμάζεται να επικαλεστεί λόγους «εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας», προκειμένου να ανεβάσει την αναγκαία πλειοψηφία στους 151 βουλευτές και να στερήσει από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για τη σύστασή της.

Στο μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές ότι επειδή ξέρουν ότι με τον τρόπο που θα μπλοκάρουν την εξεταστική θα βρεθούν μπροστά στην κατακραυγή και στις καταγγελίες για θεσμικό πραξικόπημα, δεν θέλουν να ξεσηκώσουν νωρίτερα από τη συζήτηση στη Βουλή, το τσουνάμι των αντιδράσεων που αναμένεται και έτσι αρνούνται μέχρι και μια μέρα πριν να ανακοινώσουν τη στάση που θα κρατήσουν στο Κοινοβούλιο.

Το σχέδιο

Όπως έχει ήδη γράψει το in, το Μαξίμου δεν θέλει με τίποτα μία νέα εξεταστική για τις υποκλοπές και το σενάριο που όλο αυτό το διάστημα επεξεργάζεται και το οποίο, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ετοιμάζεται να εφαρμόσει, είναι το να καταφύγει στο άρθρο 68 (παρ. 2 εδ. β’) του Συντάγματος που προβλέπει ότι «προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών», άρα με πλειοψηφία 151 βουλευτών.

Με άλλα λόγια, να επικαλεστεί λόγους «εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας», προκειμένου να μην επιτρέψει στην αντιπολίτευση να συστήσει εξεταστική επιτροπή, όπως προβλέφθηκε στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, που έδωσε δικαίωμα μειοψηφίας στην αντιπολίτευση για τη σύσταση εξεταστικής (με 120 ψήφους), χωρίς τη συναίνεση και την υπερψήφισή της από την πλειοψηφία.

Δηλαδή να μην αφήσει η κυβερνητική πλειοψηφία να γίνει ό,τι έγινε με την προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές, η οποία συστάθηκε κανονικά όπως προβλέπει το Σύνταγμα, με αναγκαία πλειοψηφία 120 βουλευτών και όχι βέβαια 151.

Με Βορίδη εισηγητή

Καλά ενημερωμένες πηγές λένε ότι η κυβέρνηση δεν έχει στην πραγματικότητα άλλο τρόπο για να μπλοκάρει τη σύσταση εξεταστικής, αφού είτε η ίδια απλώς καταψηφίσει είτε αποχωρήσει από τη Βουλή, η εξεταστική επιτροπή θα συσταθεί από την αντιπολίτευση, με τις 120 ψήφους που απαιτούνται από το Σύνταγμα. Γι’ αυτό και οι ίδιες πηγές προεξοφλούν ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα θελήσει ανεβάσει την αναγκαία πλειοψηφία στους 151 βουλευτές, ούτως ώστε η εξεταστική να μη μπορεί να συσταθεί χωρίς τις δικές της ψήφους.

Οι ίδιες πηγές αναμένουν, αφού κατατεθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής, να ζητήσει το λόγο ως εισηγητής της ΝΔ ο Μάκης Βορίδης και, με τη διαδικασία του «παρεμπίπτοντος» να θέσει θέμα αναγκαίας πλειοψηφίας 151 βουλευτών, με την επίκληση λόγων «εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας», το οποίο θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια και θα υπερψηφιστεί από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Τι απαντούν

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στις επίμονες ερωτήσεις στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δεν θέλησε πει τίποτα για τη στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή, αλλά ούτε και να διαψεύσει τις κυβερνητικές σκέψεις για το ανέβασμα της απαιτούμενης πλειοψηφίας στους 151 βουλευτές. Στη σχετική ερώτηση του in, περιορίστηκε μόνο να απαντήσει ότι «όλα αυτά θα απαντηθούν απολύτως τεκμηριωμένα, είτε με τον ένα, είτε με τον άλλο τρόπο αύριο από τους αρμόδιους εισηγητές. Λίγη υπομονή».

Αλλά την αγωνιώδη προσπάθεια του Μαξίμου να τελειώνει με θέματα όπως οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ και επομένως να εμποδίσει οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, υποδηλώνει και η δήλωση του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών στη Σπάρτη, όπου ανέφερε ότι «η επικαιρότητα, όπως τη βλέπετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν συναντιέται με τις καθημερινές προτεραιότητες των πολιτών και αυτά τα οποία κουβεντιάζετε κάθε βράδυ στο τραπέζι του σπιτιού σας».

Σοβαρά ερωτήματα

Βέβαια, με τον τρόπο που επιλέγει να μπλοκάρει την εξεταστική για τις υποκλοπές, το Μαξίμου θα πρέπει να απαντήσει γιατί στην προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές που συστάθηκε το 2022, η κυβερνητική πλειοψηφία δεν είχε θέσει αντίστοιχο ζήτημα και είχε τότε (29.8.2022) υπερψηφιστεί η εξεταστική με αναγκαία πλειοψηφία 120 βουλευτών και ειδικότερα με 142 ψήφους από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ η ΝΔ είχε ψηφίσει ένα αμήχανο «παρών».

Αλλά επικαλούμενη ότι η εξεταστική αφορά την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, η κυβέρνηση δεν θα μπορεί πλέον να εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι το Predator δεν έχει σχέση με την ΕΥΠ, αφού θα συνδέει η ίδια τις παρακολουθήσεις μέσω παράνομου λογισμικού με τα θέματα εθνικής ασφάλειας.

Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο η στάση του Μαξίμου θα συνιστά ομολογία ότι υπεκλάπησαν κρατικά μυστικά και επομένως θα αποδέχεται ότι υπάρχει θέμα κατασκοπείας και θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να εξηγήσει σε τι ενέργειες έχει προβεί, τι μέτρα έχει λάβει για να εξακριβώσει ποιοι υπέκλεψαν εθνικά ευαίσθητες πληροφορίες και σε γνώση ποιων βρίσκονται αυτές σήμερα.

Και βέβαια θα βρεθεί αντιμέτωπο με την κατηγορία για θεσμικό πραξικόπημα και με σφοδρή κριτική για το γεγονός ότι θα έχει μπλοκάρει το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στην αντιπολίτευση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

