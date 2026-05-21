Σε «μπλαουγκράνα» ρυθμούς ο Αλέξης Τσίπρας πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος
Επικαιρότητα 21 Μαΐου 2026, 08:26

Σε «μπλαουγκράνα» ρυθμούς ο Αλέξης Τσίπρας πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος

Ο Αλέξης Τσίπρας φοράει τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας της Μπαρτσελόνα και με το νούμερο 26, την ημερομηνία ανακήρυξης του κόμματός του κατεβαίνει και πάλι στο γήπεδο.

Με τη φράση «όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα» ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προϊδεάζει για τη μεγάλη βραδιά της 26ης Μαΐου και το ντεμπούτο του κόμματος στο πολιτικό… πρωτάθλημα.

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση από την Αμαλίας και τη Φιλελλήνων οπου έχει έδρα το οργανωτικό του νέου κόμματος με στόχο την επιτυχία της εκδήλωσης οπου θα αποκαλυφθεί το όνομα και το σήμα του κόμματος.

Σύμφωνα με την Αμαλίας στις 26 του μήνα θα ακουστεί για πρώτη φορά και το τραγούδι που έχει γράψει γνωστός συνθέτης για την εκδήλωση και μένει να φανεί αν θα καθιερωθεί και ως ο ύμνος της Παράταξης που φιλοδοξεί να ανασυγκροτήσει.

Όλα είναι έτοιμα και όπως ήδη έχει γράψει το in αμέσως μετά τα αποκαλυπτήρια του ονόματος και του σήματος του νέου πολιτικού φορέα θα ανοίξει και η διαδικτυακή πλατφόρμα του φορέα για να υπογράψουν ελεύθερα οι πολίτες και όλοι όσοι θέλουν να γίνουν συμμέτοχοι στην νέα προσπάθεια ανασυγκρότησης της Κυβερνώσας Αριστεράς.

Δείτε την ανάρτηση:

Ξανά… φανέλα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η… φανέλα έχει ξαναχρησιμοποιηθεί από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και για την ανακοίνωση της ημερομηνίας των αποκαλυπτηρίων του νέου πολιτικού φορέα.

Τότε, η ανάρτηση έδειχνε δύο νεαρά παιδιά να φορούν μπλε φανέλες, με τους αριθμούς «26» και «5» στην πλάτη, παραπέμποντας στις 26 Μαΐου που θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στην πλατεία Θησείου.

Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Επικαιρότητα 21.05.26

Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 19:57

Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 18:46

Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μία ημέρα που οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω επαναλαμβάνοντας πως ζητά να μάθει τον λόγο που τον παρακολουθούσαν.

ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη

«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
Επικαιρότητα 20.05.26

ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση

«Το ανησυχητικό περιστατικό επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει το ΚΚΕ

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19.05.26

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Βαριές κουβέντες 19.05.26

Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»

Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
Επικαιρότητα 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη

«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

Κ. Μητσοτάκης: «Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» – Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Επικαιρότητα 18.05.26

«Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» - Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού μετά το τέλος του πολέμου εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνοντας για το «καλό σενάριο» και «ευκαιρίες», σε μια περίοδο κρίσης.

Τσίπρας: Οι νέοι να πάνε στην κάλπη – Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες οι προτεραιότητες
Unmute Now Athens 18.05.26 Upd: 22:04

Τσίπρας: Οι νέοι να πάνε στην κάλπη – Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες οι προτεραιότητες

Ουσιαστική παρέμβαση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην επιτυχημένη εκδήλωση Unmute Now, αφού άκουσε με προσοχή τα προβλήματα των νέων ανθρώπων. Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες είναι οι τρεις προτεραιότητες για τους νέους ανθρώπους τόνισε, κάνοντας αναφορά και στην τραγωδία με την αυτοκτονία των δύο 17χρονων παιδιών. Κάλεσε τους νέους να πάνε στην κάλπη και να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους.

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα

Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία
Συνέδριο ΝΔ 17.05.26

Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία

Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση

«Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα έπρεπε να εμπλέκει όλους τους πολίτες και να μη χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση για σκάνδαλα ή για παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Ευρώπη: Το 56% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς – Στην Ελλάδα;
Βαθιές ανισότητες 21.05.26

Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς - Στην Ελλάδα;

Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς
Σειφ Σπεις 21.05.26

Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς

«Αν οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, που χειρίστηκαν τις υποκλοπές είχαν κάνει στοιχειωδώς τη δουλειά τους, η υπόθεση θα είχε τελειώσει πολλά χρόνια πριν» σημειώνει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, αποκαλύπτοντας ότι τα στοιχεία τεκμηριώνουν το αδίκημα της κατασκοπείας, αλλά και τη σχέση ΕΥΠ - ιδιωτών που προμήθευαν το Predator. Μιλά για την «απειλή» του Ταλ Ντίλιαν (Intellexa), το χρέος των δικαστών, τη στάση υπουργών «θυμάτων» υποκλοπών, αλλά και αυτή του Γρηγόρη Δημητριάδη που τότε κατείχε κρίσιμο πόστο. «Είναι υποχρέωσή μου να μη φοβάμαι» λέει.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)
Europa League 21.05.26

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, πανηγύρισε με την ψυχή του το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της αγαπημένης του ομάδας.

Μερτς: Προτείνει να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της
Δείτε αναλυτικά 21.05.26

Πρόταση Μερτς να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της

Η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς θεωρείται ενδιάμεση λύση - Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί «πλήρη ένταξη» στην ΕΕ, κατά προτίμηση το 2027

Ποιοι σκύλοι επιτίθενται τελικά στους ανθρώπους; – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Οι παράγοντες κινδύνου 21.05.26

Επιθετικοί σκύλοι: Φταίει η ράτσα ή ο άνθρωπος;

Τα περιστατικά με δαγκώματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποιοι σκύλοι «κρύβονται» πίσω από αυτά, γιατί οι στατιστικές ανά φυλή μάς οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα.

Τζούλη Τούντα
Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα
Euroleague 21.05.26

Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα

Ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του στον Παναθηναϊκό, καθώς στην Ισπανία γράφουν ότι είναι υποψήφιος για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Χαλκίδα: Ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω ακύρωσης δρομολογίων – Ανακοίνωση της Hellenic Train
Τι συνέβη 21.05.26

Ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω ακύρωσης δρομολογίων από Χαλκίδα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

«Αρχικά μας είπαν να περιμένουμε να δούμε εάν θα εκτελεστεί το επόμενο δρομολόγιο και στη συνέχεια μας ενημέρωσαν για τα λεωφορεία» λένε επιβάτες που περίμεναν τα πρωινά τρένα στη Χαλκίδα

Ρωσία – Ουκρανία: Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις – Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά
«Παγωμένες» συνομιλίες 21.05.26

Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας - Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τηn εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο

ΟΗΕ: Ιστορικό «ναι» σε ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή – Οι οχτώ χώρες που είπαν «όχι»
Περιβάλλον 21.05.26

Ιστορικό «ναι» σε ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή από τον ΟΗΕ - «Όχι» από ΗΠΑ, Ρωσία, Ισραήλ

Οι ΗΠΑ, μία από τις οχτώ χώρες με την υψηλότερη παραγωγή πετρελαίου και τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου- τάχθηκαν κατά του μέτρου για την κλιματική αλλαγή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Live η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.05.26 Upd: 09:57

Live η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή: «Αμετανόητος ο Μητσοτάκης θέλει να εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο»

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στη Βουλή με τη συζήτηση επί του αιτήματος της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται
Editorial 21.05.26

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται

Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς
Μπάσκετ 21.05.26

NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους αυτή τη φορά και ισοφάρισαν σε 1-1 τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 122-113 στο Game 2 των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA.

Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in
Ανθρωπιστική βοήθεια 21.05.26

Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in

Αρνητική στάση τηρούν τις τελευταίες μέρες οι αρχές της Ανατολικής Λιβύης απέναντι στο πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας - «κρατάμε το ηθικό μας, αλλά μοιράζουμε τροφή και νερό» σύμφωνα με το Άλκι Παπασταθόπουλος

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο
Μάχη με την επιδημία 21.05.26

Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο

Χωρίς επαρκή προστασία οι υγειονομικοί απέναντι στον ιό Έμπολα - Οι δυσκολίες λόγω του στελέχους Μπουντιμπούγκιο - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χειροτερεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

